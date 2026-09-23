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前列腺癌｜每24名港男1人患前列腺癌？！中秋聚會飲酒熬夜前列腺易受壓！拆解4大成因＋6大營養素急救＋月餅健康吃法
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前列腺癌｜每24名港男1人患前列腺癌？！中秋聚會飲酒熬夜前列腺易受壓！拆解4大成因＋6大營養素急救＋月餅健康吃法

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

AI摘要：

 

　　•    根據最新醫學及傳媒資料，每24名香港男性中就有1人一生中會患上前列腺癌；衞生署數據顯示，2023年前列腺癌已成為香港男性第三位常見的癌症。

　　•    中秋聚會飲酒、油膩食物及熬夜，會令前列腺充血腫脹，加劇尿頻、夜尿及排尿不順等困擾。

　　•    前列問題與年齡增長、久坐、飲食及忍尿習慣密切相關，及早正視可減低惡化風險。

　　•    節日期間應避免空肚飲酒、控制油膩食物、維持規律作息，並配合針對性營養素支援前列健康。

 

　　中秋佳節快到，聚餐、派對、飯局一個接一個。少不免飲多兩杯、月餅小食不離口，聊天聊到深夜也是常事。這些活動對大部分人來說是佳節的樂趣，但對前列腺健康而言，卻可能是一連串的負擔。

 

　　根據最新醫學及傳媒資料顯示，每24名香港男性中就有1人一生中會患上前列腺癌的危機。而根據衛生署的數據，前列腺癌於2023年已成為香港男性第三位常見的癌症，因前列腺癌死亡則排第四位。

 

中秋前後，前列腺負擔加劇！如何健康地吃月餅？

 

　　聚會飲酒刺激泌尿系統，令前列腺充血腫脹，加劇排尿不順、尿頻及夜尿。月餅、湯圓、煎炸小食都是油膩食品，容易加重腸胃負擔，加重下腹脹悶。熬夜至深夜則影響內分泌，削弱修復，使夜尿增多，深夜時分經常要起身如廁，影響睡眠質素，及日間精神轉差。

 

　　月餅是中秋不可或缺的應節食品，但傳統月餅熱量高，八分之一個月餅已等於一碗白飯的熱量。進食時，建議將月餅當作正餐的一部分，而非飯後額外進食，並搭配水果或蔬菜幫助消化。另外，迷你月餅體積較小，能更有效控制份量。進食時不妨放慢節奏，細嚼慢嚥，少食多滋味，反而更能品嘗到月餅的美味。

 

你的前列腺正在發出警號嗎？

 

前列腺癌｜每24名港男1人患前列腺癌？！中秋聚會飲酒熬夜前列腺易受壓！拆解4大成因＋6大營養素急救＋月餅健康吃法

 

　　節日期間，若出現以下情況，便要留意前列腺是否正在發出警號：

 

　　●    夜尿次數增加，一晚起床兩次或以上

　　●    排尿時感覺不順暢，需要用力才能排出，甚至有血絲

　　●    尿流變細，有斷斷續續的感覺

　　●    盆骨及脊骨疼痛

　　●    腳腫

 

　　小貼士：若以上情況持續出現，建議及早正視前列腺風險！

 

為何會出現前列問題？拆解4大常見成因 

 

前列腺癌｜每24名港男1人患前列腺癌？！中秋聚會飲酒熬夜前列腺易受壓！拆解4大成因＋6大營養素急救＋月餅健康吃法

 

　　前列問題並非單一原因造成，以下是幾項最常見的成因：

 

●    年齡增長與荷爾蒙變化

 

　　隨著年齡增長，男性體內的荷爾蒙平衡會出現變化。睪固酮水平逐漸下降，同時二氫睪固酮（簡稱 DHT）相對活躍，刺激前列組織增生。前列腺增生是隨著年齡增長而常見的現象。數據顯示，50歲以上男性約有55%會出現增生，70 歲以上比例更高達80%。前列腺增生會壓迫尿道，導致排尿不暢及經常有尿意。

 

●    長期久坐與缺乏運動

 

　　長時間久坐會使身體重心持續壓迫前列位置，影響血液循環，代謝廢物容易積聚。缺乏運動亦令骨盆底肌肉變得繃緊，進一步影響排尿功能。

 

●    飲食習慣與酒精刺激

 

　　高脂肪、高糖、辛辣的飲食習慣，容易助長體內濕熱，影響氣血運行。經常飲酒更會直接刺激泌尿系統，令前列組織充血腫脹，壓迫尿道。長期下來，排尿不順、尿頻等症狀便會逐漸浮現。

 

●    忍尿與水分不足

 

　　工作忙碌時習慣忍尿，令膀胱長期過度充盈，壓力反向傳導至前列，增加不適風險。飲水不足則令尿液濃度偏高，刺激膀胱和尿道，同樣不利前列健康。

 

6大營養素，節前節後急救

 

前列腺癌｜每24名港男1人患前列腺癌？！中秋聚會飲酒熬夜前列腺易受壓！拆解4大成因＋6大營養素急救＋月餅健康吃法

 

　　節日期間前列承受較大壓力，以下6種營養素全面支援前列健康：

 

　　●    鋸櫚：能抑制5-α還原酶的活性，減少DHT生成，從而控制前列腺體積進一步膨脹。

　　●    蕁麻萃取：阻止DHT與前列腺受體結合，並抑制性荷爾蒙結合球蛋白（SHBG）對前列腺的刺激，與鋸棕櫚搭配使用，具有顯著的協同效應。

　　●    南瓜籽油：具備天然的抗發炎作用，有助紓緩前列腺組織水腫。同時能調節膀胱肌肉與尿道平滑肌張力，改善排尿流速及減少殘餘尿量。

　　●    檸檬酸鋅：在前列腺液的生成、維持前列腺抗菌能力及細胞正常代謝中扮演關鍵角色，有助維護前列腺正常功能並保護生殖系統健康。

　　●    茄紅素：抗氧化能力極強，約為維他命E的100倍，高度集中於前列腺組織中，有助清除自由基，保護細胞DNA免受損傷，同時調節免疫，守護前列，延緩衰老。

　　●    硒：維持男士生殖系統健康的黃金礦物質，有助保護前列腺細胞膜免受氧化打擊，並維護男性生殖系統與精子活力。

 

小總結

 

　　中秋是與親友共聚的佳節，享受美食之餘，也別忽略身體發出的訊號。節日期間，飲酒適量、月餅淺嘗、作息盡量規律，再配合6大營養素的針對性支援，從源頭養護前列。佳節過後，逐步回復清淡飲食和正常作息，讓身體重回平衡。

 

　　想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

 

文章出處：

樂本健（香港經濟日報集團成員）

 

Tags:#前列腺癌#前列腺健康#尿頻#夜尿#飲酒#熬夜#月餅#荷爾蒙#忍尿#鋸櫚#蕁麻萃取#南瓜籽油#檸檬酸鋅#茄紅素#硒#補充劑#食得有營#腳腫#男士生殖系統
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