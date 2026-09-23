中秋節月餅︱中醫談月餅消化差異︰傳統蓮蓉聚痰濕，皮膚病患宜戒食鹹蛋黃；奶黃月餅熱氣難消化；冰皮月餅關節痛者慎服

香港中秋與月餅，基本上是每年掛勾。隨住市場變化，月餅分為傳統與流行款，形狀雖似，但食材不同，因而對消化力的要求亦有所不同，故今篇會稍作分享。

傳統月餅，以蓮子蓉，鹹蛋黃為主，味道香甜，喜愛者可以一人一日食用多個，或者以一個代一餐亦不知飢。全因蓮子蓉都使用大量糖和油，提供充足的熱量以供消耗，身體得到如此滿足的供應，自然就能滿足。然而此種質感及組成，對於身體來說可以判別為易聚痰濕之品，且加以烤焗，易有化熱傾向。服用量不多尤可消化到，或常人服用半個以上，通常都是會對腸胃有所負擔。最易見大便偏黏，食欲不振，或胃脘脹悶。

至於另一重點，就是鹹蛋黃。傳統月餅的特色，可以是「雙黃」，「三黃」，甚至「四黃」，於一個月餅之內，鹹蛋黃的比例隨時可以高於蓮蓉。此種蛋黃香甜，但屬於油甘厚味之品，食之易發疔瘡，對於皮膚疾患，易生瘡者，請盡量避開，於中醫外科中，常說此為「發物」，就是此義。

在流行月餅款中，香港的「冰皮月餅」可謂帶領潮流，因為其組成與傳統月餅風格迴異，使用質感較輕身的綠豆蓉為主，而且免除烘焗的過程，對於身體津液儲備的需求會比較低，即是沒那麼容易上火（熱氣）。如果要挑剔的話，用糯米粉和需要低溫食用就是要留意的重點。糯米比較黏滯，關節素來不利或滯痛者，要謹慎服用；而其低溫則要留意胃部有無足夠陽氣以作消化。但相對來說，冰皮月餅的消化要求比傳統月餅來得低。

還有一種「奶黃月餅」，亦是屬於香港流行種類月餅，就是外型相似傳統月餅，但內餡以「吉士達」（奶黃）為主，有些會追求流心，而使用頗多油脂作為內餡。此種月餅追求外脆內軟，故此烤焗需要技術，外皮也要有一定的焦脆感，所以也頗為「熱氣」。其消化的難易度，是比傳統月餅來得高，雖然形狀比較細小，但對於消化的挑戰卻比較高，所以自問消化力不足者，見之要謹慎。

當然，對於身體無大礙者，服用月餅只要適量則無所忌。但本身自知有顧慮者，就不要因一年只有一次之故，而強行服食，引起不適便好了。

李漢威 中醫師

清風齋中醫診所