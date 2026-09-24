健康飲食｜菠蘿點食至健康？維他命C＋鳳梨酵素有何作用？3類人要慎食

菠蘿又甜又多汁，最透心涼的食法就是切片放進冰箱，冰凍感十足，絕對是消暑良品。除此之外，菠蘿水分約佔八成半，同時提供維他命C、鉀質及膳食纖維，100克菠蘿約有50千卡，作為水果來說，熱量並不算高，營養價值亦相當不俗。

不過，菠蘿令人又愛又怕的地方，正是它獨有的酸香和鳳梨酵素。有人食完覺得清爽開胃，有人卻會覺得舌頭刺痛，甚至胃部不適。究竟食菠蘿有甚麼好處？鳳梨酵素又有甚麼作用？揀菠蘿時又應該睇甚麼？一次拆解。

菠蘿有咩營養？ 維他命C、鉀質及膳食纖維都有

菠蘿的優點，首先在於它是一種水分高、脂肪低的水果。以每100克計，菠蘿約有50千卡，水分約85克，同時提供膳食纖維、鉀質及維他命C。維他命C具抗氧化作用，亦參與膠原蛋白形成；鉀質則與維持正常電解質平衡有關，而膳食纖維則有助維持正常腸道功能。香港衞生防護中心亦建議成年人每日最少進食兩份水果，並應選擇不同種類，以攝取不同營養素。

至於菠蘿酵素，屬於能分解蛋白質的酵素家族，水果本身確實含有相關酵素。不過，現時人體研究仍不足以證實，單靠日常食用菠蘿便能產生明確的治療效果。所以，菠蘿可以是均衡飲食中的一份水果，但毋須將它當成「保健品」來吃。

買菠蘿不要只看外表：3招揀到較理想熟度

買菠蘿最怕兩件事：切開先發現未熟，或者外表靚靚但果肉已經過熟。

1. 看外觀及顏色。果實應結實飽滿，外皮完整，轉色程度可作為判斷熟度的參考；由青綠逐漸轉黃，通常代表成熟度提高，但單靠顏色並不能完全判斷甜度。

2. 聞香氣。成熟度較高的菠蘿，靠近果實底部通常可以聞到較明顯的天然果香。完全沒有香味，未必代表一定不好，但成熟度可能較低。

3. 輕彈果身。可以用手指輕輕敲一敲，感受聲音及果身狀態；不過，這個方法始終只能作輔助，不能單憑聲音判斷菠蘿一定香甜。

3類人要慎食

雖然菠蘿好處多多，但並非人人適合無節制地享用。由於菠蘿含有活躍的酵素與有機酸，若本身有口腔潰瘍、喉嚨發炎，又或者屬於胃食道逆流及腸胃較敏感的人士，空肚食用往往容易刺激口腔黏膜引致刺痛，甚至引發胃酸倒流。營養師建議，品嚐菠蘿最好安排在飯後進行，既能減少對胃部的直接刺激，又可藉此幫助消化正餐的蛋白質。至於每日的攝取量，大約控制在兩碗之內最為理想，只要避開食用盲點，自然能夠食得開心又放心。

1. 口腔潰瘍、喉嚨不適：菠蘿的酸及鳳梨酵素可能刺激口腔，增加刺痛或不適。

2. 胃酸倒流、腸胃敏感：菠蘿帶酸味，一次食太多可能引起胃部不適或加重胃酸倒流。

3. 對菠蘿過敏人士：食用後若出現嘴唇腫脹、皮膚痕癢或喉嚨不適，應立即停止進食。

資料來源：Hello 醫師、台灣衛福部發布之每日飲食指南、台灣衛生福利部食藥署食品營養成分資料庫、台灣農業部臺南區農業改良場