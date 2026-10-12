番茄八氫茄紅素︱護肝功效、減皮膚發炎反應及助抗氧長壽，中醫提醒番茄性涼宜加薑炒

一提起番茄，大家都有聽過令番茄呈現鮮豔紅色或深紅色的茄紅素 Lycopene。 茄紅素一直紅得著跡，抗氧化、護心血管、防癌，光環全都給它搶了。但原來番茄裡還藏著一個更低調的角色——八氫茄紅素（Phytoene）。因為它無色不起眼地藏在番茄裡，一直被人當成「番茄紅素的前體」，被忽略了幾十年。直到近年研究才發現，這個無色物質根本不簡單！

(1) 先講皮膚︰ 有研究找來健康志願者，連續十二星期每日補充含番茄營養素的補充劑，當中含有八氫茄紅素、茄紅素 和六氫茄紅素。結果發現，補充組曬太陽後皮膚發紅的程度明顯低於安慰劑組，皮膚的發炎反應也被壓了下來 [Aust, O. et al. (2005). Supplementation with tomato-based products increases lycopene, phytofluene, and phytoene levels in human serum and protects against UV-light-induced erythema. International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 75(1), 54–60.]。另一項臨床研究用含番茄無色類胡蘿蔔素的乳膏塗皮膚，發現能顯著提亮膚色、減少斑點數量。機制是它能吸收紫外線，同時抑制黑色素合成 [Krispin, S. et al. (2019). 779 Phytoene and Phytofluene – A novel multifunctional mechanism for observed skin lightening properties. Journal of Investigative Dermatology, 139(5), S135. ]。

(2) 再講抗氧和長壽 ︰ 八氫茄紅素能保護細胞膜免受損傷，維護細胞完整性。有研究用一種微型蠕蟲做實驗，餵食八氫番茄紅素後，壽命延長了百分之十至十八，體內有害蛋白的毒性也降低了三至四成 [Angeles Moron-Ortiz et al. (2024). Phytoene and Phytoene-Rich Microalgae Extracts Extend Lifespan in C. elegans and Protect against Amyloid-β Toxicity in an Alzheimer’s Disease Model. Antioxidants, 13(8), 931. ] 。

(3) 護肝︰ 這是關於八氫茄紅素最新的開心大發現。 2026年8月發表於《Molecular Nutrition & Food Research》的研究，來自美國Tuft University 團隊。研究人員用高精製碳水化合物飲食餵小鼠六個月，模擬人類高糖飲食搞出脂肪肝的過程。一半小鼠額外補充八氫番茄紅素，劑量換算成人類大約每天三到四個中等番茄，或一百克番茄膏。結果補充組的脂肪肝病變程度顯著低於對照組，肝臟脂肪堆積少了。機制是激活了肝臟幾個關鍵開關，指令肝臟多燒脂肪、少囤脂肪[Lee, N.Y. et al. (2026). Phytoene, a Precursor of Lycopene in Tomatoes, Protects Against Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease in Mic. Molecular Nutrition & Food Research, 70(16)︰ e70596. ] 。我正在期待研究進一步在人類身上應用的結果。

但有一點寒底人士需注意的︰ 番茄在中醫角度性涼，脾胃虛寒的人吃了容易腹痛腹瀉。如果你手腳冰冷、容易肚脹，又想吃番茄拿好處，有幾個做法。

第一，熟食。茄紅素和八氫茄紅素都是脂溶性 (Fat-soluble)，用油炒過、加熱過，吸收率反而更高，同時加熱能減低寒涼之性。番茄炒蛋就是完美示範。

第二，加薑。炒番茄時再加幾片薑，溫中散寒，平衡番茄的涼性。

第三，別空腹吃。空腹食番茄胃酸分泌增多，對脾胃虛寒的人尤其不友善。

其實，除了番茄之外，八氫茄紅素還廣泛藏於橙黃色和紅色的蔬果中，例如紅蘿蔔、紅甜椒 、粉紅葡萄柚、 杏桃 (Apricot)、橙、西瓜裡。所以不必死盯番茄，把餐盤的顏色豐富起來，橙的紅的輪流出現，八氫茄紅素自然不會少。 八氫茄紅素就像那位低調、默默做事和貢獻的朋友。紅色的負責好看、艷麗，無色的負責默默耕耘 ，分工剛剛好，都是上天給人類的天然好物。