歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

無線電波定乾坤:長征路上的電子戰
世事政情 飛常談

無線電波定乾坤:長征路上的電子戰
本地研究:五分一停經後婦女陷極高髖骨骨折危機 專家倡「先造骨...
痛症解碼 痛症解碼 Feature

本地研究:五分一停經後婦女陷極高髖骨骨折危機 專家倡「先造骨...
開市Good Morning

貝森特新招無力壓制債息

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
蘋果減肥︱蘋果多酚及熊果酸燃燒白色脂肪，拆解食用迷思及建議貼士
健康Tips
醫學新知
食得有營

蘋果減肥︱蘋果多酚及熊果酸燃燒白色脂肪，拆解食用迷思及建議貼士

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　先說結論：蘋果確實有助減肥，但理由不是「熱量低」和「增加飽肚感」這麼簡單。它之所以可以幫助減肥，是因為它含有真正在細胞層面調控脂肪代謝的物質。 

 

　　第一，蘋果多酚。它能誘導我們體內「白色脂肪」棕色化，變成燃燒能量的「米色脂肪」。別以為白色和米色脂肪是「差不多」東西，它們差得遠呢！白色脂肪是身上那層白色肥膏，是我們減肥想扔走的，但米色脂肪就不同，它可以幫助我們燃燒白色脂肪。當中機制涉及兒茶酚胺通路。多酚還能抑制小腸葡萄糖轉運，刺激GLP-1分泌，延緩胃排空，減少飢餓感 [Bondonno NP, Bondonno CP, Blekkenhorst LC, et al. (2018). Flavonoid-rich apple improves endothelial function in individuals at risk for cardiovascular disease: a randomized controlled clinical trial. Molecular Nutrition & Food Research, 62(3). ]。 在動物實驗中，多酚顯著降低高脂飲食小鼠的脂肪組織重量。

 

　　而蘋果頭的果膠是水溶性纖維，也延緩胃排空和葡萄糖吸收，增加飽足。在大鼠實驗中，果膠組總脂肪減少42%。人體實驗也得出相同效果：一研究讓高膽固醇女性每日三次食用蘋果，十二週後兩組均有體重下降，而吃燕麥餅乾的對照組則無此效果（燕麥餅乾根本是加工食物）。[Muraki I, Imamura F, Manson JE, et al. (2013). Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort studies.  British Medical Journal, 347. ]。 

 

　　那吃紅蘋果或青蘋果有分別嗎？有研究指出，青蘋果糖較低、纖維較高、多酚抗氧化劑含量更豐富，可能更有助於減少與慢性病相關的炎症反應 [Veena G, Challa SR, Palatheeya S, Prudhivi R, Kadari A. (2021). Granny Smith apple extract lowers inflammation and improves antioxidant status in L-arginine-induced exocrine pancreatic dysfunction in rats. Turkish Journal Of Pharmaceutical Sciences;18(3):262-270. ]。紅蘋果的優勢在於花青素，顏色越深，抗氧化能力越強。我認為，無須糾結於顏色，習慣養成每天吃個蘋果，遠比挑品種重要。 

 

　　其實蘋果皮本身是好東西。大量研究已證實蘋果皮中的「熊果酸」(Ursolic acid) 能增加「骨骼肌」和能燃燒白色脂肪的「棕色脂肪」，這兩種組織都是「燃燒熱量」的高手。如果削去皮就等於把這個成分整層丟掉。但我們也必須誠實面對現在蘋果皮含有農藥的問題。美國農業部數據曾顯示，約85%的抽檢農產品含農藥殘留，蘋果樣本中檢出多達16種。所以，連皮吃的代價是或許會不知不覺間吃進滲入果皮的殘留農藥。

 

　　如果決定連皮吃，可用小蘇打粉浸泡15分鐘-30分鐘，然後再邊沖水邊用刷子清刷 。有研究證實，以碳酸氫鈉溶液（俗稱小蘇打水)浸泡蘋果15分鐘，可完全去除蘋果皮表面的噻苯達唑和亞胺硫磷殘留 [Yang et al. (2017). Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples. The Journal of Agricultural and Food Chemistry . 65 (44): 9744–9752.]。但是，若農藥已滲透蘋果表皮裏面，用浸梳打水後再刷的方法，只能去除大部分的農藥，但仍然會有大約20%的農藥留在蘋果皮當中。如果不願意承擔這個殘留風險，削皮是唯一能近乎完全去除滲透性農藥的方法。但我們要知道自己失去了甚麼——就是熊果酸、大部分果膠，以及蘋果最精華的那層。

 

　　 「一日一蘋果，醫生遠離我」。現在補一句：「一日一蘋果，脂肪也遠離我」——前提是洗乾淨連皮吃，退而求其次是削皮吃但別榨汁。當然，蘋果不是魔法，但每天一顆，起碼比每天一個包薯片有出息吧。 一日一蘋果，醫生遠不遠離，我不敢保證；但至少我們能離亂七八糟的減肥偏方或含瀉藥的減肥茶，遠了一點。

 

Tags:#蘋果#減肥#蘋果多酚#熊果酸#白色脂肪
Add a comment ...Add a comment ...
乳癌預防｜中西醫同路︰預防乳癌從腸道開始，腸道微生態失衡影響乳腺組織
更多嘉‧點健康文章
乳癌預防｜中西醫同路︰預防乳癌從腸道開始，腸道微生態失衡影響乳腺組織
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處