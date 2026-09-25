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血糖控制｜補鉻可以降血糖？拆解鉻的作用及10大含鉻食物
健康Tips
補充劑
血糖
糖尿病

血糖控制｜補鉻可以降血糖？拆解鉻的作用及10大含鉻食物

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:Theo

　　提到糖尿病，很多人第一時間想到戒糖、控制澱粉，近年亦有人將目光放到一種不起眼的微量元素──鉻。鉻與胰島素作用及醣類、脂肪、蛋白質代謝有關，因此市面上一些營養補充劑會加入鉻，甚至以「血糖管理」作為賣點。不過，鉻不是愈多愈好，更不能將「有關」直接理解成「食了便有效」。

　　現時研究對鉻補充劑改善血糖的結果並不一致，未有足夠證據支持糖尿病患者例行補充鉻。與其急著買補充劑，不如先了解鉻究竟是甚麼，以及平日吃的食物能否提供足夠鉻。

 

血糖控制｜補鉻可以降血糖？拆解鉻的作用及10大含鉻食物

 

鉻是甚麼？與胰島素作用有關？

 

　　鉻（Chromium）是一種礦物質，食物中主要涉及三價鉻（Cr³⁺）；另一種六價鉻（Cr⁶⁺）則主要涉及工業污染，屬有毒物質，兩者不能混為一談。香港食物安全中心亦指出，食物中的鉻主要以三價鉻形式存在。

　　至於三價鉻與血糖的關係，研究認為它可能透過影響胰島素作用，參與醣類、脂肪及蛋白質代謝。不過，人體究竟需要多少鉻，以及鉻是否屬於真正不可或缺的營養素，近年的科學證據仍有爭議。NIH（National Institutes of Health）指出，目前並沒有確立的臨床鉻缺乏症。所以，「鉻與血糖有關」是真的；「食鉻就可以降血糖」，則是另一回事。

 

血糖控制｜補鉻可以降血糖？拆解鉻的作用及10大含鉻食物

 

糖尿病需要補鉻嗎？研究結果未有一致答案

 

　　鉻最受關注的地方，是它可能影響胰島素作用，因此過去不少研究都嘗試了解補充鉻能否改善糖尿病患者的血糖。結果卻沒有想像中整齊。

　　NIH整理多項臨床研究後指出，部分研究發現鉻補充劑可輕微降低第二型糖尿病患者的空腹血糖及糖化血紅蛋白（HbA1c），但亦有研究沒有發現明顯效果；整體而言，臨床意義仍未完全確立。

　　因此，美國糖尿病協會過往亦不建議以鉻補充劑作為糖尿病患者的常規血糖控制方法。對糖尿病患者來說，藥物、飲食及生活習慣管理仍然是核心，補充劑不能取代原有治療。

 

　　簡單而言：

　　●    鉻可能參與胰島素作用及血糖代謝。

　　●    部分研究見到血糖指標輕微改善。

　　●    亦有研究未發現明顯幫助。

　　●    未有足夠證據支持人人額外補充鉻。

　　●    正服用胰島素或降糖藥人士，更不應自行增加鉻補充劑。

 

血糖控制｜補鉻可以降血糖？拆解鉻的作用及10大含鉻食物

 

10種含鉻食物：肉類、全穀、水果都有

 

　　如果想從日常飲食攝取鉻，其實不必將目光只放在營養補充劑。鉻天然存在於多種食物，包括肉類、全穀類、蔬菜及水果；NIH列出的食物來源包括火腿、牛肉、火雞、麵包及其他穀物製品、生菜、蘋果、香蕉，以及葡萄汁、橙汁和番茄汁等。

　　不過，鉻含量受食物種類、種植及加工等因素影響，同一種食物不同批次的含量亦可有差異，因此與其把「10大含鉻食物」當成精準排行榜，不如視作日常飲食選擇參考。

 

血糖控制｜補鉻可以降血糖？拆解鉻的作用及10大含鉻食物

 

　　常見含鉻食物包括：

 

　　1.    葡萄汁

　　2.    火腿

　　3.    全麥英式鬆餅

　　4.    啤酒酵母

　　5.    橙汁

　　6.    牛肉

　　7.    生菜

　　8.    火雞胸肉

　　9.    番茄汁

　　10.    蘋果及香蕉

 

　　NIH亦提醒，鉻的食物含量本身存在相當差異，因此這類數值不宜理解成「吃某一種食物便能補足每日所需」。真正實際的做法，仍是保持飲食多元，毋須為了一種微量元素而改變飲食習慣。

 

資料來源：National Institutes of Health、Hello 醫師、船井生醫

 

Tags:#鉻#血糖控制#糖尿病#第二型糖尿病#胰島素#血糖#糖尿病飲食#營養補充劑#微量元素#健康飲食#降血糖
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