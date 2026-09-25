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腸胃健康｜腸胃型感冒是感冒還是腸胃炎？拆解症狀、成因及飲食注意
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腸胃健康｜腸胃型感冒是感冒還是腸胃炎？拆解症狀、成因及飲食注意

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:Theo

　　突然肚痛、腹瀉，跟著又一輪嘔吐，很多人第一時間都會想：是不是食物不潔？偏偏看醫生後，卻可能聽到一句「腸胃型感冒」。這個名稱容易令人摸不著頭腦——明明沒有流鼻水，為甚麼又叫「感冒」？

　　其實，「腸胃型感冒」並不是正式的醫學病名，臨床上多用來形容病毒性腸胃炎，亦可能指感冒或流感同時出現腸胃不適。病毒性腸胃炎則以諾如病毒較常見，亦可由輪狀病毒、腺病毒及星狀病毒等引起。

 

腸胃健康｜腸胃型感冒是感冒還是腸胃炎？拆解症狀、成因及飲食注意

 

「腸胃型感冒」到底是甚麼？

 

　　先拆解名稱，反而最容易理解。「腸胃型感冒」不是正式醫學診斷，醫生有時會用這個較容易明白的說法，泛指病毒感染引起的腸胃症狀；其中一種常見情況，就是病毒性腸胃炎。

　　病毒性腸胃炎主要影響胃腸道，常見表現包括嘔吐、腹瀉、腹痛、噁心，有些人亦會發燒、頭痛、肌肉痠痛。香港衞生防護中心資料顯示，諾如病毒感染通常屬急性腸胃炎，症狀多在1至3日內逐漸好轉。另一方面，如果本身患上感冒或流感，亦可能同時出現噁心、腹瀉等腸胃症狀，因此有時也會被俗稱為「腸胃型感冒」。

 

　　簡單來說：

  • 「腸胃型感冒」不是正式病名
  • 最常見相關疾病是病毒性腸胃炎
  • 諾如病毒是常見病原
  • 感冒或流感亦可能伴隨腸胃不適

 

腸胃健康｜腸胃型感冒是感冒還是腸胃炎？拆解症狀、成因及飲食注意

 

嘔吐、腹瀉兼肚痛？這些症狀要留意脫水

 

　　腸胃炎最令人辛苦的地方，往往不是肚痛，而是身體一下子流失大量水分。病毒性腸胃炎常見症狀包括水瀉、嘔吐，亦可能伴隨發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心及肌肉痠痛。尤其當嘔吐和腹瀉同時出現，單靠飲水未必能即時補回流失的水分及電解質，因此照顧重點是避免脫水。

　　一般健康人士多數可以自行康復，但嬰幼兒、長者、免疫功能較弱人士，以及本身需要長期照護的人，出現脫水及電解質失衡的風險較高。

　　以下情況便不要只留在家中休息：

 

  • 持續嘔吐，無法飲水
  • 尿量明顯減少
  • 高燒持續不退
  • 精神狀況明顯變差
  • 腹痛持續或越來越嚴重
  • 出現明顯脫水徵象

 

腸胃健康｜腸胃型感冒是感冒還是腸胃炎？拆解症狀、成因及飲食注意

 

腸胃型感冒吃甚麼？

 

　　腸胃不舒服時，最常見的錯誤就是索性甚麼都不吃，或者一好轉便立即恢復平日飲食。其實嘔吐、腹瀉期間，重點是按照身體情況補充水分及電解質；能夠進食時，可選擇較清淡、容易消化的食物，並採取少量多餐方式。原文資料建議可選擇白粥、白麵包、香蕉、蘋果蓉等。

　　至於牛奶、乳製品、油炸及辛辣食物，腸胃不適期間便應暫時避開，以免增加消化負擔。對嬰幼兒而言，則不應自行長時間禁食，應按照醫生建議調整飲食及水分補充。

　　如果是諾如病毒感染，更要留意家中其他人會否相繼中招。病毒可經受污染的食物、水、物件，以及患者的嘔吐物或糞便傳播；香港衞生防護中心亦提醒，清潔雙手時應以肥皂及清水徹底洗手，酒精搓手液不能取代洗手。所以，腸胃炎期間最實際的處理方法，其實很簡單：補水、休息、清淡飲食，同時做好清潔，別讓一個人病變成全家輪流病。

 

腸胃健康｜腸胃型感冒是感冒還是腸胃炎？拆解症狀、成因及飲食注意

 

資料來源：台灣衛生福利部疾病管制署hello醫師、香港衞生防護中心

 

Tags:#腸胃型感冒#病毒性腸胃炎#諾羅病毒#腸胃炎#嘔吐#腹瀉#肚痛#脫水#腸胃健康#飲食健康#健康飲食#疾病預防
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