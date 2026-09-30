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隱性飢餓｜食足三餐都缺維他命？！綜合維他命是甚麼？拆解8大好處：增強免疫力、保護心血管、延緩衰老...
食得有營
補充劑

隱性飢餓｜食足三餐都缺維他命？！綜合維他命是甚麼？拆解8大好處：增強免疫力、保護心血管、延緩衰老...

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

AI摘要：

 

　　•    警惕「隱性飢餓」：都市人即使三餐吃飽，仍常因飲食結構單一而面臨微量營養素匱乏，悄悄削弱免疫力及引發慢性疲勞。

　　•    綜合維他命集結水溶性／脂溶性維他命、巨量與微量礦物質，以及葉黃素、茄紅素等，全面填補每日營養缺口。

　　•    8大健康好處：增強免疫、提神解勞、保護心血管、強健骨骼、防藍光護眼、延緩衰老、排毒淨體及舒壓助眠。

　　•    4大重點補充族群：外食族、素食者、孕產婦及銀髮族等營養極易流失或吸收不足，需要及時補充以維護健康活力。


　　許多人認為只要每天三餐定時、有菜有肉，身體就不會缺乏營養。然而，忙碌的都市生活，即便是看似均衡的飲食，也可能會令身體面臨「隱性飢餓」的危機！此時，補充綜合維他命就顯得更加重要！但綜合維他命有哪些功效？裡面又包含了哪些關鍵元素？就讓我們一一告訴你。

 

甚麼是「隱性飢餓」？

隱性飢餓｜食足三餐都缺維他命？！綜合維他命是甚麼？拆解8大好處：增強免疫力、保護心血管、延緩衰老...

 

　　世界衛生組織（WHO）與聯合國糧農組織（FAO）將日常飲食中「熱量足夠，但維他命與礦物質等微量營養素長期攝取不足」的狀況定義為「隱性飢餓」（Hidden Hunger）。

 

　　全球有高達25億人正處於隱性飢餓的風險中！都市人普遍餐餐吃得飽，卻因為飲食結構單一、精製食物過多，導致體內缺乏維他命B、D、鐵、鋅、鈣等關鍵營養。這種飢餓不會帶來即時的空腹感，但長期下來會悄悄削弱免疫力、引發慢性疲勞，甚至增加多種慢性疾病的風險！

 

綜合維他命是甚麼？一次看懂核心成分

 

隱性飢餓｜食足三餐都缺維他命？！綜合維他命是甚麼？拆解8大好處：增強免疫力、保護心血管、延緩衰老...

 

　　面對成年人可能出現隱性飢餓的危機，適時補充富含礦物質及維他命的綜合維他命，才能避免健康出現漏洞！綜合維他命是一種將人體無法自行合成或合成不足的必需微量營養素，按照黃金比例組合而成的複合營養補充品，主要包含維他命、礦物質、植化素與植物精華類別：

 

1. 維他命（Vitamins）

● 水溶性維他命（維他命B、維他命C）：無法在體內大量儲存，需每天補充。維他命B負責能量轉換及提神功效，維他命C則具備強效抗氧化及促進膠原蛋白合成的作用。

● 脂溶性維他命（維他命 A、D、E、K）：需隨餐或與脂肪一同攝取以促進吸收，對視力保健、骨骼鈣化、抗衰老及凝血功能至關重要。

 

2. 礦物質（Minerals）

● 巨量元素（鈣、鎂、鉀）：每日需求量較大，能維護骨骼密度、肌肉收縮與神經訊號傳導。

● 微量元素（鋅、碘、錳、銅、鉻、硒）：每日需求量少，卻是體內無數酵素催化、免疫防禦及內分泌平衡不可或缺的關鍵鑰匙。

 

3. 植化素與植物精華

● 如葉黃素、茄紅素及有機蔬果混合物等：葉黃素有助過濾藍光、保護視力；茄紅素與蔬果精華則提供強大的抗氧化防護，協助清除體內自由基並促進代謝，完美補充外食族攝取不足的植物營養。

 

補充綜合維他命的8大好處

 

隱性飢餓｜食足三餐都缺維他命？！綜合維他命是甚麼？拆解8大好處：增強免疫力、保護心血管、延緩衰老...

 

1.    增強免疫力

提供天然抗氧化物，協助對抗自由基傷害，構築強健的身體防禦網。

 

2.　提神解疲勞

維他命B作為代謝輔酶，能促進營養轉化為能量，告別疲態與倦怠感。

 

3.    保護心血管

輔助維持血管彈性與健康，促進順暢的血液循環。

 

4.    強健骨骼

結合鈣、鎂及維他命D，減少骨質流失，鞏固骨骼健康並預防疏鬆。

 

5.　防藍光護眼

搭配葉黃素等護眼成分，有助過濾電子屏幕藍光，舒緩眼部乾澀，延緩視力退化。

 

6.    延緩衰老

協助修護受損細胞，促進新陳代謝，維持身體年輕活力。

 

7.    排毒淨體

配合有機蔬果精華，促進腸道蠕動，加速排出外食累積的代謝廢物與毒素。

 

8.    舒壓、對抗失眠

關鍵微量元素能調節神經系統，幫助緩和緊張壓力，提升夜間睡眠質素。

 

哪4大族群最需要補充？

 

　　●　外食族：飲食多油多鹽、蔬果攝取嚴重不足，極易缺乏維他命C、B及微量礦物質。

　　●　素食者：由於不食用動物性食物，較難獲取足夠的維他命B12、鐵質及鋅等元素。

　　●　懷孕或哺乳期間女性：對葉酸、鐵、鈣及多元微量營養素的需求量大增，以支持胎兒發育與母體健康。

　　●　銀髮族：消化吸收能力隨年齡漸減，且食慾可能下降，極需高吸收率的綜合營養維護活力。

 

小總結

 

　　面對繁忙的現代生活與環境挑戰，單靠日常三餐往往難以擺脫「隱性飢餓」的威脅。選擇高品質、成分全面的成人綜合維他命及礦物質，能輕鬆為身體填補營養缺口，全面提升免疫力、體能與對抗衰老的能力，是守護全家人全方位健康的最佳基礎！

 

　　想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

 

文章出處：

樂本健（香港經濟日報集團成員）

Tags:#食得有營#補充劑#隱性飢餓#維他命#綜合維他命#增強免疫#保護心血管#強健骨骼#護眼#排毒#舒壓#世界衛生組織#礦物質
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