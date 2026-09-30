秋老虎迷思｜猛灌老火湯反致口乾便秘，入秋調理以潤燥為先

對香港來說，9月從來不是「入秋」的月份。天文台 1991-2020 氣候正常值顯示，9月平均氣溫仍達 27.9 度，平均雨量 321.4 毫米，是全年最多雨的月份之一。近年9月更屢現極端天氣：2021 年 9 月是有紀錄以來最熱的 9 月，平均氣溫 29.7 度，酷熱天氣日數與熱夜數目分別達 15 天及 11 天 ；2025 年 9 月則先受颱風暴雨侵襲，月底再現連續酷熱。所謂「熱夜」，是天文台對全日最低氣溫 28.0 度或以上日子的定義。

夜溫不降、日間酷熱，正是「秋老虎」的典型表現。民間與氣象學上，「秋老虎」指三伏出伏後短期回熱天氣，多發生於 8 月至 9 月；華南的秋老虎比長江流域來得遲，可推遲兩至四個節令，持續時間由半個月至兩個月不等。不少市民一到9月便急於「進補」，日日老火湯、薑醋、當歸等，結果口乾喉痛、便秘長暗瘡。中醫角度，這正正犯了「燥初起時亂用溫補」的錯。另一方面，冷氣辦公室與戶外暑熱之間頻繁出入，加上晝夜溫差漸大，傷風感冒、腸胃不適、皮膚乾燥痕癢在這個季節特別常見。調養得宜，是為10月至冬季的健康打底；調養錯方向，反而招病。

注意「秋乏」與「悲秋」

中醫把二十四節氣中「立秋至秋分」這段時期視為「長夏」餘緒與秋燥初起的交疊階段：暑熱餘氣未清、環境濕氣仍重、而空氣已開始乾燥，形成「熱、濕、燥」三夾雜的狀態。暑易耗氣傷津，故人易倦怠，即俗稱的「秋乏」；濕邪困脾，故胃口差、腹脹、大便黏結；燥邪傷肺衛，肺主皮毛與咽喉，故咽乾、乾咳、皮膚痕癢。中醫理論又謂「秋氣通於肺，肺主悲憂」，加上日照漸短，情緒易見低落，即「悲秋」現象。

從現代醫學角度看，9月香港的暑熱仍未退場：當氣溫高、濕度大時，身體散熱依賴出汗蒸發，濕度愈高散熱愈難，長時間戶外活動或通風不良的環境仍可引發熱衰竭以至中暑；而夜間氣溫不降（熱夜）會影響深層睡眠，次日精神與血糖血壓控制都受影響。室內冷氣長開則令空氣乾燥，鼻黏膜與皮膚水分蒸發加快，出現乾燥、敏感與「冷氣病」類不適。

清補潤燥，多酸少辛

飲食「清補潤燥」：每日可在兩餐之間加一份潤燥食物，例如半個雪梨、一碗銀耳百合糖水（少糖）、或以蓮藕、山藥煲素湯；秋燥明顯者早晚各飲一杯溫水（約 250 毫升），全天總水分 1.5 至 1.8 升，以無糖茶或清水為主。

多酸少辛：減少薑、蔥、蒜、辣椒等辛溫發散食物，改以蘋果、葡萄、檸檬水、番茄等酸味蔬果收斂肺氣；月內「秋瓜壞肚」，西瓜等寒涼瓜果避免大量進食，尤其腸胃弱者。

少飲濃湯：中年上班族、三高與痛風人士不宜天天老火濃湯，每週濃湯不多於兩次，每次一碗為限；煲湯不落鹽或出餐前才落鹽，湯渣連肉進食比單飲湯更有營養。

起居「洋蔥式」穿衣：早晚溫差大，戶外通勤帶一件薄外套保護後頸與腰腹；冷氣房備薄長袖；戶外工作中午 12 時至 3 時盡量移至陰涼處，每 15 至 20 分鐘補水一次。

作息運動：順應「秋收」，爭取晚上 11 時前入睡；運動選清晨或傍晚較涼時段，每週 150 分鐘中等強度帶氧運動加兩次簡單阻力訓練（如深蹲、彈力帶）。

情緒調節：午飯後到戶外步行 10 分鐘曬太陽，傍晚避免睡前睇手機；若連續兩週情緒低落影響工作與睡眠，應及早求助。

如想用中醫調理的市民，可使用全港 18 區由醫院管理局、非政府機構與本地大學三方協作營運的中醫診所暨教研中心：合資格香港居民可使用政府資助中醫門診服務（中醫內科門診連最多五劑中藥、針灸，部分診所提供骨傷／推拿），每項服務每次收費 120 元。







參考來源：香港天文台：香港氣候正常值（1991-2020），2021、香港天文台：二零二一年天氣概況；中新社報道（2021-10-05），2021、廣東省中醫藥局、中國天氣網、新華社等：「秋老虎」季節中醫調養建議，2024-2025、醫院管理局中醫診所暨教研中心：政府資助中醫門診服務資訊（cmk.ha.org.hk），2023-2024、立法會衞生事務委員會：中醫藥發展文件，2025、香港天文台：熱夜、酷熱天氣定義及天文台網誌，2013-2025、衞生署、衞生防護中心：高溫與中暑健康資訊