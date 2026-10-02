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尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心
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尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:Theo

　　驗到尿酸偏高，很多人第一時間便開始列禁食清單：海鮮不能碰、豆腐不能吃、菠菜要戒，甚至連香蕉、咖啡及茶類飲品都一併放棄。其5實，痛風飲食沒有想像中那麼「一刀切」。

　　普林（PURINE，又稱嘌呤）確實與尿酸有關。食物中的普林經身體代謝後會形成尿酸；當尿酸生成過多或排泄不足，便可能在血液中累積，形成高尿酸血症。尿酸鹽結晶沉積在關節，便可能引起痛風發作，出現紅、腫、熱、痛。問題是，飲食只是其中一環。與其把所有「聽聞會升尿酸」的食物逐一剔走，不如先搞清楚哪些食物真正需要限制，哪些其實可以適量進食。

 

尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心

 

痛風不能吃甚麼？5類食物要特別留意

 

　　講痛風飲食，最容易走進一個誤區：只看食物的普林含量。事實上，一餐吃多少、是否飲酒、是否同時飲用含糖飲料，同樣值得注意。美國風濕病學會目前的痛風管理建議，也包括限制酒精、高普林食物及高果糖飲品，並配合體重管理。

 

尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心

 

1. 動物內臟

豬肝、雞肝、腎臟、心臟等內臟屬於高普林食物，是痛風人士較需要避開的一類。偶爾食一次與經常食用並不相同，但如果尿酸一直偏高，內臟就不宜成為日常餐桌上的常客。

 

2. 濃肉湯及火鍋湯底

火鍋最容易令人忽略的，未必是那幾片肉，而是最後一碗湯。肉類及海鮮長時間烹煮後，部分普林會進入湯汁。因此，火鍋、牛肉湯、雞湯及以大量肉類熬製的濃湯，都不宜大量飲用。

 

3. 部分高普林海鮮

痛風不等於「所有海鮮一律禁食」，但小魚乾、沙甸魚、鯷魚、部分貝類、魚卵及乾燥海產等，普林含量較高，需要控制份量。

 

4. 酒精

啤酒經常被視為痛風飲食的大敵，但不要以為換成紅酒或烈酒便完全沒有影響。酒精會影響尿酸排泄，飲酒量較多時亦可能增加痛風發作風險。因此，急性痛風發作期間應避免飲酒；平日能否飲用及飲多少，則應視乎個人病情及尿酸控制情況。

 

5. 含糖及高果糖飲料

汽水、加糖手搖飲、能量飲品、甜味飲料及大量果汁，都值得減少。這類飲品未必含有大量普林，卻可能帶來較高的果糖攝取，與尿酸代謝有關。相比一杯果汁，直接吃一份完整水果通常更容易控制份量，亦能保留膳食纖維。

 

尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心

 

豆腐、菠菜、香蕉都不能吃？

 

　　真正令人頭痛的，是那些「看起來很健康，卻被列入痛風禁食清單」的食物。其中豆製品就是經常被誤會的一類。

　　目前資料並不支持痛風人士全面戒除豆腐、豆干及其他豆製品。雖然部分豆類含有一定普林，但植物性蛋白質與動物內臟、部分高普林肉類及海鮮並不能簡單視為同一回事。美國國家腎臟基金會亦指出，豆類、扁豆、鷹嘴豆及豆腐等植物性蛋白質，可作為痛風人士的蛋白質來源。

 

尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心

 

　　蔬菜方面，菠菜、花椰菜、蘆筍、豆苗及菇類亦毋須因為普林含量而全面剔除。現有資料指出，高普林蔬菜與痛風風險的關係，不能直接與內臟及部分海鮮相提並論。

　　水果同樣如此。番石榴、蘋果、柑橘類、奇異果、莓類、木瓜及香蕉等完整水果，一般可以按個人需要適量食用。真正需要留意的，是不要把「食生果」變成「飲大量果汁」。

　　至於車厘子，部分研究曾觀察到車厘子桃或酸車厘子產品與較低尿酸水平或較少痛風發作有關，但研究結果及產品形式並不一致，目前不能把車厘子當成治療痛風或直接降尿酸的方法。

 

尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心

 

尿酸高可以飲咖啡、茶嗎？

 

　　早餐一杯咖啡、下午一杯茶，對不少香港人而言都是日常習慣。尿酸偏高，是否連這個習慣也要戒？一般而言，無糖咖啡及無糖茶可以適量飲用。

　　真正需要留意的，反而是隨飲品加入的糖漿、煉乳、奶精、珍珠及其他配料。一杯看似普通的水果茶，如果加入濃縮果汁及糖漿，已經不能簡單當成「健康茶飲」。日常飲品可以簡單一點：白開水仍然是主要水分來源；無糖茶、黑咖啡、無糖豆漿及適量乳品亦可以按個人情況納入飲食。

　　至於飲水量，不能人人套用同一個數字。一般需要配合體重、活動量、天氣及出汗情況調整；如果本身患有慢性腎病、心臟衰竭、肝硬化，或醫生要求限制飲水，便應以醫囑為準。

　　痛風不是單靠戒口便一定可以控制。如果已經反覆痛風發作，或者尿酸長期偏高，飲食、體重管理與藥物治療往往需要一起處理。降尿酸藥物亦應按醫生指示使用，不能因為開始戒食海鮮、內臟或甜飲，便自行停藥。

 

尿酸過高｜海鮮豆腐都要戒？破解痛風飲食迷思：5類食物更要小心

 

資料來源：台灣中國醫孳大制附設醫院台灣奇美醫院台灣衛生福利部 

 

Tags:#痛風#尿酸#高尿酸血症#痛風飲食#低普林飲食#尿酸過高#痛風禁忌#降尿酸#豆腐#海鮮#健康飲食
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