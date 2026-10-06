大腸癌｜每朝空肚飲高糖飲品？研究發現長期攝取或增加患癌風險

朝早趕返工，未必人人都有時間食早餐，但每日早上一杯含糖咖啡或奶茶，對不少人來說有提神以及「頂住先」的作用。台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒曾提醒，「空腹＋高糖飲品」的組合值得留意，並以「每天往組織上倒一點點酸」形容長期飲食習慣可能帶來的影響。這個「腐蝕」是醫生的比喻，並非指甜飲真的像酸液般腐蝕腸道。而研究支發現：長期攝取較多含糖飲品，與大腸癌風險增加存在關聯性。問題從來不是偶爾喝一次，而是每天都把同一個習慣重複一次。

每日一杯高糖飲品 增患癌風險？！

很多人的早餐可能只是一杯飲品。但一杯飲品究竟有多少糖，往往比「有沒有吃早餐」更容易被忽略。而高糖奶昔、含糖咖啡或奶茶等飲品，可能含有添加糖；部分飲品亦可能同時含奶類及脂肪。黃軒醫生認為，在空肚情況下飲用高糖飲品，可能帶來血糖及胰島素反應等一連串代謝變化，並將長期影響形容為「慢慢腐蝕」。不過，這裏要分清楚：「空腹喝高糖飲品會直接腐蝕腸黏膜」並不是目前研究已確立的致癌機制。於2023年一項涵蓋17項研究、逾55萬人的統合分析發現，含糖飲品攝取與大腸癌發病風險增加17%相關。換句話說，真正需要戒掉的未必是某一杯飲品，而是「日日一杯」的習慣。而黃軒醫生表示，若連續 10年每日飲用高糖份(精製糖、代糖及乳製品)飲品與只曷無糖咖啡或茶的人相比，患大腸癌的風險會高於89%。

SOURCE/台灣黃軒醫生 Dr. Ooi Hean

大腸癌年輕化

高糖飲品與大腸癌的關聯性，並不是最近才有人提及。一項刊於《Gut》的研究，分析「護士健康研究II」中95,464名女性的資料，發現成年後每日飲用至少 2 份含糖飲品的女性，與每星期飲用少於 1 份者相比，早發性大腸癌風險約高2.18倍。研究亦發現，每日每增加一份含糖飲品，早發性大腸癌風險約增加16%。

不過，這項研究有一個非常重要的限制：研究對象是女性，而且屬觀察性研究，不能因此斷定「飲甜飲一定導致大腸癌」。跟據2023年刊於《European Journal of Clinical Nutrition》的系統性回顧及統合分析，整合17項研究、涉及557,391人，發現較高含糖飲品攝取量與大腸癌發病風險增加17%相關。不過，研究屬於分析既有觀察性研究的證據，不能直接證明飲用含糖飲品會導致大腸癌。

無糖選擇其實更簡單

如果習慣早上必需要飲咖啡、奶茶或其他飲品，可以先從最容易做到的第一步做起：減少添加糖。黃軒醫生建議，連續30日將早上的第一杯改為不加糖、不加奶的黑咖啡、無糖茶或清水，體內發炎指數可下降若 60%。不過，「30日可以降低發炎指標、改善胰島素阻抗及令腸道菌相恢復穩定」這一說法，不能直接當成已確立的30日防癌療法。

2025年《The Journal of Nutrition》一項涉及189,020名英國生物銀行參與者的前瞻性隊列研究，分析不同飲品與整體癌症發病及死亡風險的關係；研究結果顯示，無糖咖啡及茶的攝取與較低癌症發病及死亡風險相關。由於研究屬觀察性研究，不能證明因果關係。而預防大腸癌也不能只靠戒甜飲品。2026年美國癌症協會仍建議一般風險成年人由45歲開始定期接受大腸癌篩查，並按年齡、健康狀況及個人風險持續檢查。

資料來源：台灣黃軒醫生 Dr. Ooi Hean、《European Journal of Clinical Nutrition》、《The Journal of Nutrition》