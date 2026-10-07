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口淡淡冇胃口？中醫談脾胃失常應對方法，虛症補益健胃，實症戒重甜重油重鹹之物，甘味食物舒緩心情
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口淡淡冇胃口？中醫談脾胃失常應對方法，虛症補益健胃，實症戒重甜重油重鹹之物，甘味食物舒緩心情

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　診療間，常聽到的症狀是口淡淡，這種口淡的意義有兩種，一是食欲不振，吃不下；二是味覺淡薄，覺食物味道太淡，一定要吃濃味。

 

　　味覺是一種感官刺激，與視覺，聽覺，嗅覺，觸覺一樣，都需要有相關的臟腑正常運作，足夠的氣血水平才可以達至正常。以中醫理論歸類，味覺失常，會先考慮脾胃及心。

 

　　脾胃失常導致的味覺異常，可分為虛與實。虛的情況脾胃無力去分析食物的資訊（像視物模糊不清，不過重點變了食物）。至於實，可以是食滯或痰濕阻於脾胃，阻隔了感知的靈敏度（像觸覺帶了手套就不同），便要於重口味食物中尋找刺激。

 

　　應對方法是，前者需要補益健胃，並用意志去安排進食，不能沒胃口就不吃，不吃就越加虛弱。養貓的人都知，貓病了沒胃口，要force feed 灌食，因營養斷絕就沒戲了。以前診所貓貓玄參重病，開頭義工和朋友們都教就是要force feed提供資源去與疾病打仗與身體恢復，現在人人說他肥壯。這時候我最易被惹惱的情況是，骨瘦如柴口淡淡的病人，我叫他要多吃盡量吃，他回答我吃多了會肥不想吃，要減肥。我說那就保持瘦削的體形，帶病受苦而逐漸消亡吧。

 

　　而屬實者需要戒口，不能放任進重甜重油重鹹之物，反需進清淡以輕減脾胃負擔。這也是要用意志去配合，時時病人都說好淡不想吃，我也不再勸說甚麼。以打仗比喻來說，這是士氣不足，軍紀不明，妄想會有神仙下凡幫他們恢復和平。清醒一下，身體是你的子民，你是唯一主管他們的首腦，在臟腑眼中，天上天下唯你獨尊，你都不願做，他們也不會反抗（反抗的時候就是大問題了）

 

　　記得有不少客人說，餐廳的餐飲有甚麼可以選擇，咖啡又不能。奶茶又不能。我望了舌苔，很厚，你飲了甚麼。他們答我好立克，阿華田。我說這些有淡奶，又是偏甜，不要飲呀。然後他們答我，送的又不能又飲。我諤然說，送的怎可能強制要飲？不是有檸水可以選擇嗎？結果他們說太淡口不想飲。我也知道浪費時間，細細聲說了句「咁你哋鐘意啦」，結束對話，派出處方結案，治病不能不成熟。如果是十歲以下兒童，尚可以接受，但都將近不惑，還是如此倒是可惜。

 

　　尚有味覺會因「心」而影響，心開竅於舌，的確心情影響更大。有誰心情不佳會覺得味覺奇佳？只有味同嚼蠟罷了。當你知道面對著苦痛，不悅之時，盡量保持食物易消化，質素良好就算。如果喜甜品，服用甘味之品的確有助恢復良好心情（對於本身不喜甜味者無效），不過肉類及蔬果亦屬甘味，上等的肉和菜吃了令人愉悅，功同甜品。

 

　　尚有些情況會引起口淡，就是感冒與大病。感冒時脾胃的氣被徵召去打仗，大病就是整體氣血虛弱。反過來說，感冒與大病但胃口很好，這是佳兆，對於醫者來說治理起來容易許多，可以放膽一車車藥車落去就收工。

 

　　尚有口甜、口苦、口鹹等等，篇幅有限，擇日再談。

 

Tags:#中醫#脾胃失常#戒口
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