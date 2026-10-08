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大腦健康｜443種職業研究揭的士、救護車司機死於阿茲海默症比例較低
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大腦健康｜443種職業研究揭的士、救護車司機死於阿茲海默症比例較低

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:Theo

　　平日揸車搵路，大家習慣用GPS或Google Map，很多時只需跟着導航走，未必需要認路。但一項刊於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究，分析美國2020至2022年近900萬名有職業資料的死者，從443種職業之中比較阿茲海默症死亡情況，結果發現，的士司機及救護車司機的患阿茲海默症死亡比例最低。經調整年齡、性別、種族及教育程度等因素後，兩者分別為1.03%及0.91%。這個結果反映，不是「揸車可以防失智」，而是兩類司機工作時，都要不停處理方向、位置、路線及即時環境變化。換句話說，真正忙碌的可能不是雙手，而是腦袋。

 

大腦健康｜443種職業研究揭的士、救護車司機死於阿茲海默症比例較低

 

四百多種職業，為何是這兩類司機？

 

　　研究團隊利用美國國家生命統計系統的死亡紀錄，找出2020年至2022年期間、具有職業資料的8,972,221名死者，再比較443種職業與阿茲海默症死亡的關係。當中，的士司機有16,658人，死於阿茲海默症者為171人，比例約1.03%；救護車司機則有1,348人，相關死亡10人，未調整比例約0.74%。考慮年齡、性別、種族、族裔及教育程度後，兩者仍然排在443種職業之中最低，分別為1.03%及0.91%。這個現象並非所有駕駛工作都有。例如巴士司機經調整後的比例為1.65%，飛機駕駛員為2.34%，船長則為2.12%。研究認為，較大的分別可能在於工作是否需要即時進行空間導航及路線判斷。

 

大腦健康｜443種職業研究揭的士、救護車司機死於阿茲海默症比例較低

 

  • 救護車司機：阿茲海默症相關死亡率僅約 0.74% 至 0.91%。
  • 的士司機：阿茲海默症相關死亡率僅約 1.03%。
  • 固定路線司機：死亡率約 1.65%，明顯高於前兩者。

 

大腦健康｜443種職業研究揭的士、救護車司機死於阿茲海默症比例較低

 

大腦最忙的地方，可能是海馬體

 

　　要理解這個結果，便要認識腦內一個與記憶及空間導航密切相關的地方——海馬體（Hippocampus，或稱海馬迴）。它不是單純的「記憶倉庫」，亦參與我們辨認位置、建立空間記憶及尋找方向。阿茲海默症亦常涉及海馬體等腦區的變化，因此研究員推測，長期需要進行複雜空間導航，可能與較低的阿茲海默症死亡比例存在某種關係。早年對倫敦的士司機研究，也提供了一個有趣的腦部線索。研究發現，長期需要掌握複雜路線的倫敦的士司機，其海馬體後部灰質體積較大，而且相關變化與駕駛年資有關。後續研究比較的士司機與沿固定路線行駛的巴士司機後，同樣發現兩者海馬體的結構存在差異，研究人員認為空間導航經驗可能是其中因素之一。

 

大腦健康｜443種職業研究揭的士、救護車司機死於阿茲海默症比例較低

 

不想凡事靠GPS？偶爾讓大腦自己找路

 

　　當然，這項研究絕對不是叫大家為了護腦而辭職轉行揸的士。研究本身屬於群體研究，分析的是死亡紀錄與職業之間的關系，並沒有多年追蹤一班司機，證明「認路」能夠直接降低患上阿茲海默症的機會。因此，不能由研究結果推論「每日揸車就可以預防失智症」。不過，如果把「即時導航」理解成一種需要記憶、判斷及空間思考的日常活動，普通人其實也可以從生活入手。例如去熟悉地方時，偶爾先想一想大概路線，再開啟GPS；走同一條路以外，間中改變路線；甚至看紙本地圖，嘗試在腦海中重組剛才走過的街道，來訓練大腦。

 

大腦健康｜443種職業研究揭的士、救護車司機死於阿茲海默症比例較低

 

資料來源：《英國醫學期刊》

 

Tags:#失智症#阿茲海默症#認知障礙症#大腦健康#腦部健康#記憶力#海馬迴#空間導航#認知能力#腦力訓練
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