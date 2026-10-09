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寶達幼兒園的「團圓中秋夜」
親子關係

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

學趣談Teen
香港學生輔助會
學趣談Teen

　　秋意漸濃，迎來了象徵人月兩團圓的中秋佳節！今年，本校非常榮幸收到熱心機構送贈的愛心月 餅。當幼兒們手中接過這份充滿祝福的禮物時都感到非常開心，與色彩繽紛的燈籠合影時，臉上洋溢著純真滿足的笑容。這份心意不僅讓孩子們品嚐到節日的甜蜜，更讓他們感受到濃厚的節日氣 氛。

 

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

 

　　為了進一步讓這份節日歡樂延續，本校特別舉辦了「親子團圓中秋夜」活動，現場佈置充滿巧思，瀰漫著濃厚的佳節氣氛。

 

嫦娥奔月大冒險

 

　　為了考驗幼兒的手眼協調能力，老師設置了刺激的「投月餅大挑戰」。此外，幼兒更可以親自和美麗的「嫦娥」姐姐進行肢體問答競技遊戲，考考幼兒對中秋節的認識。孩子們在遊戲區盡情玩耍，氣氛熱烈又歡樂。

 

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

 

滋味爆谷 棉花糖甜藝坊

 

　　本校更特別設置了「棉花糖甜藝坊」與「滋味爆谷站」。看著如雲朵般的棉花糖慢慢成形，小朋友們都看得目不轉睛，讓親子一同共享節日的甜美滋味。

 

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

 

「童」你整月亮

 

　　由駐校社工帶領家長與幼兒齊齊發揮想像力，親自動手塗上繽紛的色彩，共同製作出獨一無二的月亮吊飾，展現了創意與親子的默契。

 

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

 

月影留影館

 

　　幼兒們紛紛穿上極具特色的華服與家長一同化身為可愛的小古人，在佈置精美的「中秋留影區」前擺出帥氣和甜美的姿勢，留下溫馨的紀念合照。

 

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

寶達幼兒園的「團圓中秋夜」

 

Tags:#親子關係
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