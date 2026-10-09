歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
失智症｜成日唔記得嘢係老化定失智？十大警訊對照助子女及早識別
健康Tips

失智症｜成日唔記得嘢係老化定失智？十大警訊對照助子女及早識別

健康解「迷」
健康解「迷」

　　在職子女往往是最早發現父母「唔對勁」的人：同一個問題每次飯局都問一遍、買完餸忘記找續、明明住了二十年的屋苑卻行錯方向。很多家庭第一反應是「人老咗都係咁㗎啦」，一直拖到長者無法自理才求診，這正是本地數據呈現的普遍情況。

 

調查發現五分一居於社區的長者 患有輕度認知障礙

 

　　香港中文大學醫學院2023年公布的長者精神健康調查發現，五分之一居於社區的長者患有輕度認知障礙，7.4%屬認知障礙症。香港認知障礙症協會則指，按本地研究及政府人口推算，60歲或以上長者整體患病率約10%，80至84歲約23%，85歲或以上接近50%；受影響人數將由2025年的約23萬人，上升至2050年的55萬人。協會2026年3至4月的問卷調查更發現，73.1%市民認為要「日常生活無法自理」才需求診，僅22.9%會在「偶爾忘記名字」等早期階段求診；實際患者中，約20%在早期求診，62.3%由出現徵狀到確診超過一年。

 

　　失智無法根治，但及早識別可以爭取時間：部分成因可逆，藥物與非藥物介入在早期階段效果較好。而識別的第一步，通常不是醫生，而是與父母住得近的子女。

 

注意認知障礙症與甲狀腺機能減退

 

　　認知障礙症是因大腦神經細胞病變引致大腦功能衰退的疾病統稱，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響。本港最常見的類型是阿茲海默病，腦部異常蛋白質積累導致腦細胞死亡；第二常見是血管性認知障礙症，與中風及三高（高血壓、糖尿病、高膽固醇）關係密切。

 

　　要注意的是，並非所有認知轉差都是失智：甲狀腺機能減退、維他命B12缺乏、某些藥物副作用，甚至抑鬱症（俗稱「假性失智」），都可以造成類似徵狀，而且治療後有機會改善。介乎正常老化與認知障礙症之間的狀態稱為輕度認知障礙（MCI），患者或家人可察覺記憶力轉差，但未嚴重影響日常生活，這是介入的最佳階段。

 

四步面對認知障礙

 

第一步：分辨「正常老化」與「警訊」

 

衞生署長者健康服務列出認知障礙症10大警告訊號

 

正常老化 失智警訊
忘記事，但事後想起 忘記剛發生的事，重複問同一問題，影響日常生活
對新事物上手慢，但能完成  處理事情和解決問題的能力下降（如無法處理銀行戶口）
提醒後能完成熟悉的工作 對執行熟悉的工作感到困難（如煮食時判斷不到生熟）
短暫忘記今天是星期幾 對時間及方位感到混亂（在熟悉環境迷路）
偶爾找不到眼鏡  隨處亂放物件，且無法回顧擺放過程
偶爾想不起某個字 說話或書寫選字表達有困難
做決定前會諮詢家人 判斷力衰退（如胡亂簽署文件、買貴價貨）
對部分社交場合失去興趣 失去工作或社交活動的熱誠和主動性
性格基本不變 情緒或個性明顯改變（多疑、抑鬱、焦躁）

 

第二步：記錄具體事件再求醫

 

　　連續兩至四星期記下：幾時、發生甚麼事、頻率（例如「十月連續三次忘記關火」），帶同長者見家庭醫生。基層醫生可先做簡短認知測試，並安排驗血排除甲狀腺、維他命B12等可逆成因。

 

第三步：管好三高與生活方式

 

　　按醫生建議覆診控制血壓、血糖、膽固醇；鼓勵長者每星期累計150分鐘中等強度運動（可拆成每日20分鐘行公園）、參與健腦及社交活動（打麻雀、合唱團、長者中心課程）；聽力下降宜及早配助聽器。

 

第四步：照顧者也要裝備自己

 

　　致電社署照顧者支援專線182 183了解暫託服務、日間中心及支援小組；認知障礙症家屬支援小組有助減低照顧焦慮。

 

參考來源：

香港認知障礙症協會2026年問卷調查及發布會資料、衞生署長者健康服務「認知障礙症」衞教資料、香港中文大學醫學院長者精神健康調查（2023）、Livingston G. et al., Lancet Commission on dementia prevention, intervention, and care、基層醫療署《長者預防護理參考概覽》

 

Tags:#失智症#認知障礙症#阿茲海默病#血管性認知障礙症#輕度認知障礙#甲狀腺機能減退#維他命B12缺乏#抑鬱症#老化#長者健康#香港中文大學醫學院#香港認知障礙症協會#認知測試#失智預防#長者照顧
Add a comment ...Add a comment ...
改善體味｜40歲後體味漸濃與1物質有關 醫生揭5大部位＋7招改善
更多健康解「迷」文章
改善體味｜40歲後體味漸濃與1物質有關 醫生揭5大部位＋7招改善
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處