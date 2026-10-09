失智症｜成日唔記得嘢係老化定失智？十大警訊對照助子女及早識別

在職子女往往是最早發現父母「唔對勁」的人：同一個問題每次飯局都問一遍、買完餸忘記找續、明明住了二十年的屋苑卻行錯方向。很多家庭第一反應是「人老咗都係咁㗎啦」，一直拖到長者無法自理才求診，這正是本地數據呈現的普遍情況。

調查發現五分一居於社區的長者 患有輕度認知障礙

香港中文大學醫學院2023年公布的長者精神健康調查發現，五分之一居於社區的長者患有輕度認知障礙，7.4%屬認知障礙症。香港認知障礙症協會則指，按本地研究及政府人口推算，60歲或以上長者整體患病率約10%，80至84歲約23%，85歲或以上接近50%；受影響人數將由2025年的約23萬人，上升至2050年的55萬人。協會2026年3至4月的問卷調查更發現，73.1%市民認為要「日常生活無法自理」才需求診，僅22.9%會在「偶爾忘記名字」等早期階段求診；實際患者中，約20%在早期求診，62.3%由出現徵狀到確診超過一年。

失智無法根治，但及早識別可以爭取時間：部分成因可逆，藥物與非藥物介入在早期階段效果較好。而識別的第一步，通常不是醫生，而是與父母住得近的子女。

注意認知障礙症與甲狀腺機能減退

認知障礙症是因大腦神經細胞病變引致大腦功能衰退的疾病統稱，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響。本港最常見的類型是阿茲海默病，腦部異常蛋白質積累導致腦細胞死亡；第二常見是血管性認知障礙症，與中風及三高（高血壓、糖尿病、高膽固醇）關係密切。

要注意的是，並非所有認知轉差都是失智：甲狀腺機能減退、維他命B12缺乏、某些藥物副作用，甚至抑鬱症（俗稱「假性失智」），都可以造成類似徵狀，而且治療後有機會改善。介乎正常老化與認知障礙症之間的狀態稱為輕度認知障礙（MCI），患者或家人可察覺記憶力轉差，但未嚴重影響日常生活，這是介入的最佳階段。

四步面對認知障礙

第一步：分辨「正常老化」與「警訊」

衞生署長者健康服務列出認知障礙症10大警告訊號

正常老化 失智警訊 忘記事，但事後想起 忘記剛發生的事，重複問同一問題，影響日常生活 對新事物上手慢，但能完成 處理事情和解決問題的能力下降（如無法處理銀行戶口） 提醒後能完成熟悉的工作 對執行熟悉的工作感到困難（如煮食時判斷不到生熟） 短暫忘記今天是星期幾 對時間及方位感到混亂（在熟悉環境迷路） 偶爾找不到眼鏡 隨處亂放物件，且無法回顧擺放過程 偶爾想不起某個字 說話或書寫選字表達有困難 做決定前會諮詢家人 判斷力衰退（如胡亂簽署文件、買貴價貨） 對部分社交場合失去興趣 失去工作或社交活動的熱誠和主動性 性格基本不變 情緒或個性明顯改變（多疑、抑鬱、焦躁）

第二步：記錄具體事件再求醫

連續兩至四星期記下：幾時、發生甚麼事、頻率（例如「十月連續三次忘記關火」），帶同長者見家庭醫生。基層醫生可先做簡短認知測試，並安排驗血排除甲狀腺、維他命B12等可逆成因。

第三步：管好三高與生活方式

按醫生建議覆診控制血壓、血糖、膽固醇；鼓勵長者每星期累計150分鐘中等強度運動（可拆成每日20分鐘行公園）、參與健腦及社交活動（打麻雀、合唱團、長者中心課程）；聽力下降宜及早配助聽器。

第四步：照顧者也要裝備自己

致電社署照顧者支援專線182 183了解暫託服務、日間中心及支援小組；認知障礙症家屬支援小組有助減低照顧焦慮。

參考來源：

香港認知障礙症協會2026年問卷調查及發布會資料、衞生署長者健康服務「認知障礙症」衞教資料、香港中文大學醫學院長者精神健康調查（2023）、Livingston G. et al., Lancet Commission on dementia prevention, intervention, and care、基層醫療署《長者預防護理參考概覽》