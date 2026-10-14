心血管危機｜過半港人膽固醇超標！身形瘦削都有份？拆解4大成因與5大併發症，教你4大天然降醇法！

AI摘要：

• 衛署數據顯示過半港人患高膽固醇且七成不自知，身形瘦削亦屬高危族群，隱形血管危機不容忽視。

• 高膽固醇可能引發的冠心病、腦中風、高血壓、周邊動脈疾病與糖尿病等等的併發症。

• 4大天然降膽醇法，從調整飲食、規律運動與控制體重入手，同步搭配營養補充打造防護網。

• 「納豆紅麴 + CoQ10」黃金組合，透過抑制壞膽固醇合成、分解血栓與補充心肌能量達致雙重護心效果。







許多人以為只有體型肥胖、餐餐大魚大肉的人才會面對膽固醇超標問題。但事實上，根據衞生署2020至2022年度人口健康調查顯示，香港有超過一半的成年人（51.9%）患有高膽固醇問題，當中更有高達7成人在進行體檢前完全不知道自己膽固醇過高！即使是身形「瘦猛猛」的年輕人，若忽視飲食與生活習慣，同樣隨時陷落高膽固醇危機，成為心血管疾病的隱形高危族群。

膽固醇過高常見的4大成因

人體的膽固醇約有7至8成由肝臟自行合成，其餘2至3成則來自日常飲食。膽固醇過高通常由以下因素共同誘發：

1. 高飽和脂肪及反式脂肪飲食



常吃煎炸食物、紅肉、烘焙糕點或加工食品，會直接刺激肝臟製造更多「壞膽固醇」（LDL-C）。

2. 不良生活與運動習慣

缺乏規律運動會降低體內「好膽固醇」（HDL-C）濃度，無法有效將壞膽固醇運回肝臟代謝；加上長期抽煙、酗酒、熬夜及壓力過大，更會破壞血管內皮，加速壞膽固醇沉積。

3. 家族遺傳基因

部分人患有「家族性高膽固醇血症」，因基因遺傳導致肝臟無法正常清除壞膽固醇，即使體型偏瘦或飲食清淡亦可能超標。

4. 年齡增長與荷爾蒙變化

隨著年齡增長，身體新陳代謝減慢；特別是女性停經後，雌激素下降亦會增加膽固醇積聚風險。

膽固醇過高會怎樣？小心5大潛在併發症！

膽固醇過高初期通常毫無症狀，因而被稱為「隱形殺手」。當過多的壞膽固醇在血管壁積聚，形成粥樣硬化時，血管會逐漸變窄、失去彈性，進而引發嚴重併發症：

心臟病（心肌梗塞）： 冠狀動脈被斑塊阻塞，導致心肌供血不足，引發心絞痛；若斑塊破裂形成血栓，完全堵塞血管，更會引發急性心肌梗塞。

冠狀動脈被斑塊阻塞，導致心肌供血不足，引發心絞痛；若斑塊破裂形成血栓，完全堵塞血管，更會引發急性心肌梗塞。 腦中風： 腦部血管被血栓堵塞或因斑塊脫落阻塞，導致腦細胞缺氧壞死，嚴重可致癱瘓甚至危及生命。

腦部血管被血栓堵塞或因斑塊脫落阻塞，導致腦細胞缺氧壞死，嚴重可致癱瘓甚至危及生命。 高血壓： 血管因硬化與狹窄而失去彈性，心臟需要用更大的壓力才能將血液泵往全身，進一步加重血管負擔。

血管因硬化與狹窄而失去彈性，心臟需要用更大的壓力才能將血液泵往全身，進一步加重血管負擔。 周邊動脈疾病： 下肢血管狹窄會導致血液循環不良，引發行走時腿部酸痛（間歇性跛行），嚴重者甚至會出現潰瘍壞死。

下肢血管狹窄會導致血液循環不良，引發行走時腿部酸痛（間歇性跛行），嚴重者甚至會出現潰瘍壞死。 糖尿病：膽固醇過高常伴隨胰島素抗性，大幅增加患二型糖尿病風險，並加速血管病變。

4大降膽固醇法則

1. 調整飲食結構

多攝取水溶性膳食纖維（如燕麥、豆類、蔬果），有助在腸道結合膽固醇並排出體外；同時以植物油（如橄欖油）取代動物油。

2. 建立規律運動習慣

每周進行至少150分鐘中等強度的有氧運動（如快步走、游泳、單車），有助提升好膽固醇濃度，加速壞膽固醇代謝。

3. 戒煙酒與控制體重

戒煙能減少血管內皮損傷，減輕體重則有助提升胰島素敏感度，改善整體脂質代謝。

4. 補充天然降醇護心營養：「納豆紅麴 + CoQ10」黃金組合

除了改善生活習慣，善用天然保健成分亦能達致事半功倍的清血管效果。當中，納豆紅麴與輔酶CoQ10的搭配，更是公認的降醇護心黃金組合：

紅麴： 結構與臨床常見降膽固醇成分相似，能從源頭抑制肝臟中膽固醇的合成酵素，有效降低壞膽固醇。

結構與臨床常見降膽固醇成分相似，能從源頭抑制肝臟中膽固醇的合成酵素，有效降低壞膽固醇。 納豆： 具備強大的溶解纖維蛋白能力，能協助分解血管中的積聚物與血栓，維持血液清爽順暢。

具備強大的溶解纖維蛋白能力，能協助分解血管中的積聚物與血栓，維持血液清爽順暢。 搭配輔酶CoQ10效果更佳：CoQ10是心臟肌肉與細胞能量產生的關鍵發電機，亦是強效的天然抗氧化劑。在補充納豆紅麴清血管的同時，同步搭配CoQ10能為心肌及血管提供充足能量，增強抗氧化保護並舒緩疲勞，達致全方位的護心與維護血管彈性功效！

小總結

高膽固醇並非肥胖人士的專利，瘦削體型同樣不能掉以輕心！面對隱形的血管危機，除了從飲食與運動入手，可試試黃金降醇護心組合「納豆紅麴 + 輔酶 CoQ10」，透過抑制壞膽固醇合成、分解血栓積聚物，並為心肌提供充足能量與抗氧化保護，全面發揮協同護心效應。早一步做好血管保養，輕鬆擺脫高膽固醇威脅！

想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

文章出處：

樂本健（香港經濟日報集團成員）