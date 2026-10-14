中藥宜忌︱每天服用田七粉通心血管？中醫解析活血藥藥性，藥力猛不宜長服，損氣血多變症

有些人將三七打成粉，然後每天服用，意在通血管云云，如果是有中醫處方，那就沒問題。如果是藥房的人推介你買，或者你道聽途說自己來試服，那通常我建議不要繼續。當然，通常客人買完叫停服，都是口服心不服，但收了診金，我也是循例要說一聲。

在西醫影像學檢查出血管被阻塞，其實這是「症狀」的一種，中醫的特質或局限是很少會有服特定藥治特定症狀這麼方便的事，通常要找出原因，然後對原因處理。例如電燈壞了，問題出現在電箱，換燈制，或者換燈泡也沒用。

然而，在理論上，使用活血藥處理血管阻塞，不是全無道理，但通常是在「治本（原因）」的藥方基礎上，再添加「治標」藥，以期加速見到效果。不過有時候加了治標藥反而沒效，或者更慢，很是奇怪。

其實活血藥有很多種，有香附，丹參，桂枝，芍藥，丹皮，當歸，川芎，桃仁等等，為何獨是三七被推介呢？我想不通，或許是賣價較高？這問題我要請教一下前輩。但是三七是跌打用藥（金瘡藥），活血化瘀的力固然很強，但對於氣血的撼動力也很強。意思是藥力頗猛，對身體氣血有「削」的效果，試想一下，不削何以祛瘀血呢。此種藥品，在無中醫指導下，不宜長服，否則多見變症。

以前還是中醫學生時期，有次去了港島的中西區健康節義診，當時沒有處方權，也是去把脈義診，磨煉一下診症力。當時有兩位不認識的婆婆，前後腳說眩暈。問落都是有長期服用田七粉且脈狀細弱，當然建議停服。

心血管的阻塞，聯想到是血瘀沒有錯。不過尚可因痰阻（例如元朝名醫朱丹溪常提到血虛有痰的二陳湯合四物湯情況），氣滯，寒凝，陽虛，或六經中的少陰，厥陰，陽明等階段。說到底都要診斷過才能判定用藥。若是心血管有那麼容易醫，這藥早就賣清光，在診所賣藥過活算了。不過對於商家來說，應該賺得頗多。這種血管是通了，但人卻虛了。不過虛了也不怕，便買其他藥補一補，補完再瀉，瀉完再補。老實說，我很怕吃藥和保健品吃一堆，但正餐卻沒有好好吃的客人。就像車子行駛，偏離的角度雖然細，但日子長久就會顯現不正的問題。

至於田七，三七，山漆，田漆等，都是指同一樣的五加科人參屬藥物，以前手寫求筆劃方便，或者求其音似而成。