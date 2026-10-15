天下父母心，有只要為我好

暑假匆匆過去，莘莘學子重返校園，父母卻未及喘息，又要與孩子一同面對新挑戰。在香港為人父母確實不易：孩子甫出生就要為幼稚園學位奔波，升小派位不理想便東奔西走叩門，準備升中又要陪孩子操練呈分試……父母所做的一切，既勞心又勞力。

筆者曾在一個分享會上聽過一個故事：有個孩子從小聽從父母安排，入讀頂尖學府，以優異成績達成父母期望。大學畢業那天，父母正為培育出出類拔萃的孩子而驕傲，他卻留下一句話後與父母斷絕聯絡：「我已走完父母要我走的路，以後我要走屬於自己的路。」

聽完故事，筆者良久難以釋懷。那對父母費盡心機為孩子鋪好一切，原以為是為他好，到頭來卻發現這些「好」並非孩子所想。天下父母心，有時問題不在於你預備的「好」不夠好，而在於孩子是否也覺得好。怎樣才是真正為孩子好？筆者歸納出以下五點。

一) 父母要先照顧好自己

父母為生活、為孩子不辭勞苦，身心承受巨大壓力。當自己筋疲力竭時，又怎能以好心情面對孩子？偶爾向伴侶請個小假，吃頓好東西、看場喜劇，調整心情與步伐後再出發。只有先滿足自己的需求，才有能力回應孩子的需要。

二) 不要拿孩子互相比較

不少父母見別人為孩子報讀十個興趣班，便深感不安，怕自己少報一兩個就會落後。這種比較心並不健康。沒有比較，才不易被他人影響。父母應發掘孩子的長處，相信他們的能力——孩子與別人只是「不同」，而非「落後」。

三) 為孩子騰出時間做喜歡的事

面對接踵而來的測驗考試，孩子壓力不小。情緒好，才有能力應付挑戰。父母不妨問問孩子喜歡做甚麼，哪怕只是玩玩具、砌高達，也讓他去做。孩子終究是孩子，玩樂是天性。別把時間表排得滴水不漏，給他們喘息空間，紓緩讀書壓力。

四) 把時間留給最重要的人

現代雙職父母工作忙碌，孩子日常起居多交由傭人照顧，親子相處時間極少。但孩子的成長不會停下，你永遠不會再有一個相同歲數、撒嬌要你陪玩的孩子。缺席的成長永遠補不回來。沒有相處與溝通，又怎能建立共同回憶與親密關係？

五) 成為孩子的朋友

與孩子相處，除了給時間，更要像朋友般交心。放下「天下無不是的父母」的尊嚴，平等相處、認真聆聽、尊重意見。發現觀念有誤時，平心靜氣引導分析，而非強加自己的觀點。良好的親子關係，才會讓父母的說話更有份量，否則只會引來反抗。

孩子的心很單純，他們要的只是父母願意傾聽需要、關顧感受。這些道理看似老生常談，卻常因生活忙碌而被忽略。從今天起，鼓勵大家好好聆聽子女的內心說話吧！