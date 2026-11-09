不少中年朋友被西醫診斷為需要長期服用薄血丸，例如阿士匹靈（Aspirin）、華法林（Warfarin）、氯吡格雷（Clopidogrel）、利伐沙班（Rivaroxaban）等。所謂「薄血丸」，正式來說是抗凝血藥或抗血小板藥，作用是令血液不容易凝固。從西醫角度，薄血丸用於減少血栓、中風和心肌梗塞的風險。但它的副作用是：一旦出血，止血速度會變慢。輕微碰撞可能出現大片瘀青，拔牙、手術或意外受傷時，更可能流血不止。因此，服用這類藥物的人，絕不能掉以輕心。另外，部分降血壓藥如氯沙坦（Losartan）也是帶有輕微抗血小板作用的。

與此同時，很多朋友也有服用補充品的習慣。好的補充品確實有幫助，但我們必須知道，有些補充品本身也有薄血功能。如果一邊服薄血丸，一邊再吃這些補充品，等於把抗凝血效果疊加和擴大，出血風險會大大上升。

針對薄血這個問題，我列出了十種帶有薄血功能的常用補充品：

一、魚油（Omega-3）

魚油裏的EPA和DHA，說白了，就是會讓血小板沒那麼容易「黏埋一齊」。

二、銀杏

銀杏提取物會抑制「血小板活化因子」。這個東西，你可以把它當成血小板聚集的「發令槍」——槍一響，血小板就衝埋一齊；銀杏就是把這個槍聲蓋住。

三、維他命E

高劑量的維他命E，也會壓住血小板聚集。而且劑量越高，壓得越厲害。

四、大蒜提取物

大蒜裏的ajoene，會直接干擾纖維蛋白原與血小板表面受體結合。講得形狀快一點，就是血小板想和纖維蛋白原「手牽手」的時候，大蒜在中間卡住。

五、薑提取物

薑裏的薑酚，會抑制血小板血栓素的形成。血栓素是促進血小板聚集和血管收縮的狠角色，少了它，血小板就沒那麼容易聚起來。

六、薑黃素

薑黃素的抗凝作用，一來抑制血小板聚集，二來延長活化部分凝血活酶時間和凝血酶原時間。研究指出，它可同時干擾外源性和內源性凝血途徑——即兩邊的凝血路徑都給它攪亂。

七、鳳梨酵素

鳳梨酵素能透過促進纖維蛋白溶解來抗凝血，但同一時間，也會增加出血風險。

八、葡萄糖胺

有臨床報告顯示，服用華法林（Warfarin）的患者在開始服用葡萄糖胺後，凝血時間會延長。少部分患者服用葡萄糖胺後更出現顱內出血和硬膜下血腫。

九、當歸

當歸是中藥裏的活血藥材，能延長凝血酶時間、凝血酶原時間及活化部分凝血活酶時間，從多個環節削弱凝血功能。即是說：它讓血更難凝固。

十、人參

人參皂苷可能具有抗血小板活性。但人參比較複雜，一方面可能薄血，另一方面又可能影響薄血藥效果。

如果有朋友正在服用薄血丸，又想吃這些補充品，該怎麼做？

第一，不要自行決定。 一定要告訴主診醫生或藥劑師，你正在服用甚麼、劑量多少、服了多久。

第二，做大小手術（小手術如白內障也要）、拔牙丶洗牙前， 必須主動告知醫生所有藥物和補充品的紀錄，不要隱瞞。

第三，服用薄血丸的朋友，可考慮定期抽血監測凝血功能。 加入新補充品後更要密切留意。

第四，手術前通常需要停用部分補充品， 例如銀杏、大蒜、薑黃、魚油等，一般建議術前至少七至十四天停用。

第五，平日薄血丸與補充品之間，建議至少間隔兩小時服用， 減少直接交互作用的可能性。

優質補充品用得正確，可以幫人；但劣質補充品，又或用得不正確，也可以害人。所以研究補充品，也是一門學問，否則亂服亂用，適得其反。若有朋友正在服薄血丸，請把這份警覺放在心裏。