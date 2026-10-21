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肝血腎氣不足？中醫談「借、耗、敗」三個階段身體狀態及治療原則
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望聞問切

肝血腎氣不足？中醫談「借、耗、敗」三個階段身體狀態及治療原則

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　客人來到診間，初次或者有時間，我都會說說怎麼看當下身體狀態。在坐飛機去高雄時，綜合了一些客人的狀態︰借，耗，敗三個階段。

 

　　香港人工作長，休息少，又有家庭要兼顧，少不免要借用了身體的緊急儲備作周轉，這種儲備多數儲在肝腎，故此短暫的借用，就是顯出肝腎暫時不足的狀態，例如比較疲累，體力略有低下。雖然屬於不足，但要休息的話，要恢復不難，亦不需太借助藥物。

 

　　借的時間如果一長，就會變成了耗。真正開始消耗儲備，肝腎原本的資源就要犧牲，開始出現不足的症狀，例如肝血不足的髮質改變，情緒波動，或者腎精不足的月經或房事問題。就是會比喻說，你現在的工作表現，就是用頭髮（或月經）的血去換來的耗的情況不幸需要持續，就會成了敗。敗就是破敗，屬於有破壞的情況，這情況就是各處開始崩壞，因為腎是各臟腑的根，此處一敗，各臟腑就會出現不同的症狀作為警號。這畫面就像災難片，紅色的警號燈閃過不停，警報聲長鳴，眾人慌忙走避，各臟腑爭奪謹有的資源，撞來撞去。

 

　　遇到「借」的狀態，都是說好情況，著他好好安排作息，通常不用常常覆診；而耗與敗的情況是在診室常見的情況，作出一些中藥或針灸介入治療就會比較好。不過敗的狀態，往往就是想很久，一來患者的症狀很多，要消化和疏理其表達，二來要排出症狀的標本緩急，哪一種要先處理，哪一種稍後處理，三來要想想如何表達，又不能用令患者恐懼的方式告知有身體不足的狀態，本來已經腎不足，若果又不慎用言詞令之惶恐受驚，著實不利於腎臟恢復。

 

　　對於這類型的患者，我會使用鼓舞的方式。他們能長途跋涉來求醫，面對自己的症狀，已經需要鼓勵。二來腎受驚，為其計劃策思，也是一種以土制水的處理，好讓他們心安。心神定，無謂的消耗減低，治療起上來也會更趨容易以這種屬於不足（虛證）的借耗敗患者來說，能對自己休息的掌控權有所覺醒，加上選擇合適飲食以填精養血，才是恢復的重點。

 

Tags:#中醫#肝血不足#填精養血#虛證#腎精不足#臟腑
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