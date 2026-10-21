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血糖管理｜食完飯就想瞓？可能是血糖波動的警號！拆解控制血糖的重要性＋5招輕鬆天然降血糖
食得有營
補充劑
糖尿病
血糖

血糖管理｜食完飯就想瞓？可能是血糖波動的警號！拆解控制血糖的重要性＋5招輕鬆天然降血糖

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

AI摘要：

•    血糖波動不只影響糖尿病患者，都市人飲食高糖高油、久坐少動，同樣容易出現血糖不穩。
•    長期血糖偏高會影響大腦健康與認知功能、腎臟病變及視網膜病等，及早管理十分重要。
•    天然降血糖方法包括：控制飲食、規律運動、補充關鍵營養素、控制壓力與充足睡眠。
•    有機蘋果醋及鉻有助維持血糖穩定，配合日常飲食及生活習慣，效果更理想。

 

　　食完一頓豐富的午餐，眼皮開始沉重，思緒變得模糊，只想趴在桌上小睡片刻。很多人以為這是「飯氣攻心」的正常現象，但其實這可能是血糖波動的警號！

 

為何食完飯，感覺飽就想睡？

 

　　當身體進食高糖、高碳水化合物的食物後，血糖迅速上升。胰臟為了應付突然湧入的葡萄糖，會大量分泌胰島素。這個過程來得快、去得也快，血糖在短時間內急升後又急速回落，形成一個明顯的波動。血糖急降時，大腦的能量供應不穩，便會發出疲倦、昏昏欲睡的訊號，令人飯後特別想睡。

 

長期飯後疲倦可能暗藏健康警號？

 

　　飯後疲倦本身不一定是疾病，但若這種情況經常出現，便值得留意。血糖反覆大上大落，反映身體對糖分的處理效率可能已出現問題。胰島素分泌過多，或細胞對胰島素反應減弱，都會令血糖難以維持在穩定水平。長期下來，這種波動不但影響精神狀態，更可能增加日後代謝問題的風險。

 

　　若飯後疲倦同時伴隨注意力不集中、情緒起伏、容易肚餓、飯後不久又想進食等情況，便應檢查空腹血糖及糖化血色素指數，了解是否出現糖尿病的風險。

 

甚麼是糖尿病？

 

　　在香港，每10個人就有1人患有糖尿病，且發病年齡有年輕化的趨勢。許多人以為「血糖高」只是糖尿病患者才需要擔心的問題，但其實血糖波動過大，正是導致慢性發炎、體重難減以及加速器官衰老的主因。

 

血糖管理｜食完飯就想瞓？可能是血糖波動的警號！拆解控制血糖的重要性＋5招輕鬆天然降血糖

 

 

糖尿病主要可分為兩大類：

  • 一型糖尿病：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素，和遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。
  • 二型糖尿病：最常見的類型，多見於成年人，成因是身體細胞對胰島素產生抗拒性，加上胰島素不能發揮功能，與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

 

為甚麼要控制血糖？拆解血糖超標對全身的隱形傷害

 

  • 眼睛：高血糖會使眼底微血管破裂、滲漏，引發黃斑部水腫或視網膜病變。初期視力完全正常，但若未有效控制，可能導致失明。
  • 腎臟：腎臟是過濾廢物的微血管球。長期高血糖會破壞這個過濾網，導致蛋白尿，嚴重時會演變成腎衰竭，甚至需要洗腎。
  • 大腦與認知功能：飯後血糖劇烈波動或偏高的人，罹患阿茲海默症的風險較高。高血糖產生的氧化壓力可能會導致微血管損傷及神經發炎。 
  • 足部（糖尿足病）：由於局部血液循環變差，加上高糖環境成了細菌的溫床，令免疫細胞功能受阻，一個小傷口極易演變成嚴重潰瘍、壞死，甚至面臨截肢風險。

 

5招輕鬆天然降血糖

 

血糖管理｜食完飯就想瞓？可能是血糖波動的警號！拆解控制血糖的重要性＋5招輕鬆天然降血糖

 

　　以下5個天然方法，從不同層面幫助穩定血糖，適合關注血糖健康的都市人作為日常參考：

 

1.    調整進食順序：菜 ➔ 蛋白質 ➔ 澱粉 

用餐時的進食順序對餐後血糖有極大影響，建議遵循先吃富含膳食纖維的蔬菜，再吃蛋白質與油脂（肉類、豆腐、蛋），最後才吃碳水化合物（米飯、麵條）。膳食纖維能在腸道形成保護網，延緩糖分的吸收速度，避免餐後血糖急升急降。

 

2.    控制壓力與睡眠

壓力荷爾蒙，又稱「皮質醇」，會令血糖上升，長期處於高壓狀態，血糖自然難以穩定。睡眠不足同樣會影響胰島素敏感度，增加血糖波動。每晚保持7至8小時優質睡眠，並透過深呼吸、散步等方式減壓，對血糖管理有正面幫助。

 

3.    規律運動

每周宜累積至少150分鐘中等強度有氧運動。每週進行2至3次阻力訓練，例如舉啞鈴、彈力帶或深蹲，以增加肌力與肌肉量。此外，每週可額外安排2至3次瑜伽、太極拳或平衡訓練，以維持關節靈活與身體協調。

 

4.    補充人體必須微量元素──鉻（Chromium）

鉻是幫助胰島素作用的重要微量礦物質，糖尿病患者、尤其是有心血管疾病的患者，普遍血液中鉻含量不足。當人體缺乏鉻時，胰臟的運作效率會變差，進而引發或加劇高醣問題。

 

5.    補充天然有機蘋果醋（Apple Cider Vinegar）

每天適量攝取蘋果醋，有助於降低餐前血糖指數及減少餐後血糖指數的劇烈升幅。蘋果醋可幫助患有胰島素阻抗人士，當進食高澱粉之前先服用蘋果醋，可減慢食物消化，幫助身體將醣物質慢慢運輸往細胞，從而防止血糖飆升的風險。美國哈佛醫學院的專家指出，蘋果醋透過增強飽足感、有助控制血糖和代謝率等機制，提升新陳代謝，甚至幫助脂肪代謝與能量轉換，達至減肥效果。

 

小貼士：蘋果醋配合鉻服用可以產生協同效應，發揮更強功效，有助提升胰臟敏感度，穩定血糖。

 

小總結

 

　　血糖管理不是糖尿病患者的專利，而是每個關注健康的都市人都應該留意的課題。從飲食、運動、營養補充到壓力管理，多方面著手，才能讓血糖維持在穩定水平。由今日開始，檢視自己的生活習慣，配合適當的天然營養補充，為健康打好基礎。

 


想知更多健康小貼士？前往樂本健網站了解更多：www.healthsmart.com.hk

文章出處：
樂本健（香港經濟日報集團成員）

 

Tags:#食得有營#補充劑#血糖管理#血糖#降血糖#糖尿病#壓力#胰島素#血糖高#阿茲海默症#糖尿足病#皮質醇#鉻#蘋果醋
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