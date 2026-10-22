肺癌｜唔食煙都會中招？近半肺癌患者從未吸煙，家族史與煮食油煙要留意

從不吸煙就以為「肺癌與我無關」？香港的實際數字指出肺癌長年是本港頭號癌症殺手。2023 年全港錄得 37,953 宗癌症新症，其中肺癌 6,111 宗，是最常見的癌症；同年 14,867 人死於癌症，3,880 人死於肺癌，佔全部癌症死亡個案約 26%。而最致命的差距在於發現時間：本港整體肺癌五年相對存活率為 21.8%，第一期達 72.4%，第二期 45.4%，第三期 24.6%，第四期只有 7.8%。問題是，超過一半病人確診時已屬第四期。

更值得注意的是「非吸煙者」這一群。本地醫生引述的資料顯示，香港近半肺癌患者從未吸煙，女性患者中更有約 7 成從未吸煙；亦有本地統計指約九成女性肺癌患者從未吸煙。換句話說，把肺癌當成「吸煙者的病」，會令一群高風險人士長期沒有注意持續咳嗽或氣促，覆診時也只顧著血壓血糖，忽略了關注肺部健康。

為甚麼不吸煙同患肺癌？

肺癌不是單一疾病。與吸煙關係最密切的是鱗狀細胞癌與小細胞肺癌；而從不吸煙者的肺癌，絕大多數是肺腺癌，癌細胞往往由「驅動基因突變」驅動。本港非吸煙肺腺癌患者中，逾 60% 出現 EGFR 驅動基因突變，患者以年輕女性較多。

一項 2026 年發表的系統性回顧（涵蓋 2000 至 2025 年、經同行評審的 42 項觀察性研究）指出，室內空氣污染：包括高溫煮食油煙、長期使用固體燃料、家居或工作場所通風不足，與亞洲女性非吸煙者的肺癌風險一致地升高相關，風險約為 2 至 4 倍；高累積暴露者的風險估計可高達 12 倍。一等親家族史在多個大型世代研究中令風險接近倍增；曾患肺結核、哮喘等非惡性肺病亦與風險上升相關。

而中式煮食講求「鑊氣」，油溫可以升至 250°C 以上。在高溫下，食用油與食材會熱分解，釋出多環芳烴（PAHs）、揮發性有機物與醛類等氣溶膠混合物，其中細小顆粒可隨呼吸進入呼吸道深處；通風不足時，這些顆粒亦會由廚房擴散至客廳與睡房。

LDCT 可降低高危吸煙者的肺癌死亡率？

荷蘭與比利時的 NELSON 研究隨機分配 15,792 名 50 至 74 歲現吸或曾吸煙者（男性佔 84%，中位吸煙史 38 包年），接受容積式低劑量電腦掃描（LDCT）或不接受篩查。隨訪 10 年，肺癌死亡率在男性降低 24%、女性降低 33%。先前的美國 NLST 研究亦顯示約 20% 的死亡率下降。

香港衞生防護中心指出，負責癌症預防及篩查的癌症專家工作組不建議一般風險的無症狀人士作常規肺癌篩查；屬較高風險（例如重度吸煙史）者，應先諮詢醫生，在知情下作個人化決定。

同時，較高蔬果攝取在 27 項世代研究的統合分析中，與肺癌風險降低 8 至 18% 相關；較高閒暇體能活動在 12 項前瞻世代研究的合併分析中，與約 26% 的風險下降相關，這只屬觀察性證據，不代表單靠飲食或運動就能「防癌」。

美國預防服務工作組 2021 年建議 50 至 80 歲、吸煙史一年20 包或以上、現時吸煙或戒煙未滿 15 年者，每年接受一次低劑量電腦掃描篩查。

預防肺癌建議

1. 戒煙及避免二手煙

吸煙者戒煙永遠不遲，衞生署的綜合戒煙熱線為 1833 183，並設有免費戒煙服務轉介。同時盡量減少二手煙暴露，要求家人到室外吸煙、避免在車內或密閉房間吸煙。

2.改善廚房通風

開火前先開抽油煙機，煮完後讓它多運轉數分鐘再關；煮食時開窗形成對流；定期清洗抽油煙機的隔油網與管道，積油會令排氣效率明顯下降。

3.改變煮食方式

減少油溫高至冒煙的爆炒與油炸頻率，以蒸、灼、燉、焗替代部分菜式；食材盡量抹乾才下鑊，減少水分與熱油接觸產生的大量油煙。

4.每日 2 份水果 + 3 份蔬菜

即約 160 克水果與 240 克蔬菜（一份約等於一個中型水果或半碗煮熟的菜）。不妨在茶餐廳點份油菜、兩餸飯加一碟菜，增加攝取蔬菜。

5.每週 150 至 300 分鐘中等強度活動

例如每次 30 分鐘、每週 5 次的快走，並加入每週 2 次肌力訓練。

6.高危者與醫生討論篩查

若你有一等親肺癌家族史、長期二手煙或職業暴露史、曾患肺結核，可與家庭醫生商討是否需要 LDCT。

7.不要用胸部 X 光當篩查工具

X 光對早期肺結節的敏感度遠低於電腦掃描；反過來，也不必因為「照過肺片無事」就忽略持續的咳嗽或氣促。

參考來源：

醫務衞生局新聞公報〈醫務衞生局局長主持第二十一次癌症事務統籌委員會會議〉（2026 年 6 月 12 日）；另見香港大學李嘉誠醫學院專欄〈肺癌的全面癌症基因檢測〉（2026 年 3 月 30 日）；衞生防護中心《非傳染病直擊》2024 年 6 月號〈Awareness of Lung Cancer〉；癌症專家工作組不建議一般風險無症狀人士作常規肺癌篩查；蔬果（27 項世代研究，風險降 8 至 18%）及體能活動（12 項前瞻世代研究，風險降 26%）數據；綜合戒煙熱線 1833 183；Guha S, Levine K, Liang E, et al. Etiology and risk factors for lung cancer in female Asian never smokers: a systematic review. Therapeutic Advances in Medical Oncology；de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. New England Journal of Medicine；Yang P, et al. Low-dose CT screening among never-smokers with or without a family history of lung cancer in Taiwan: a prospective cohort study（TALENT）. The Lancet Respiratory Medicine；香港防癌會〈肺癌：非吸煙人士也會患肺癌〉（內科腫瘤科專科陳冬青醫生）；香港綜合腫瘤中心〈消除大眾對肺癌誤解〉：本港約九成女性肺癌患者從未吸煙；U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Lung Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement；世界衞生組織《Guidelines on physical activity and sedentary behaviour》（2020）；國際肺癌聯盟（International Lung Cancer Consortium）18 項病例對照研究合併分析