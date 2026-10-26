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敏感肌｜濕紙巾愈抹愈痕？三步檢查成分表避致敏原
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敏感肌｜濕紙巾愈抹愈痕？三步檢查成分表避致敏原

健康解「迷」
健康解「迷」

　　我們經常會用到濕紙巾和清潔劑，如抹小孩的手嘴、辦公室消毒、廚房廁所清潔、出街隨身一包，但卻少有翻開包裝背面看成分表。香港皮膚問題亦不罕見：本地專科經媒體轉述估計，約 5% 至 10% 港人曾患濕疹，當中約十分之一屬中至嚴重病情；亦有本地組織估計每五人便有一人在人生不同階段受濕疹困擾。皮膚屏障本來較弱人士，最容易被日日使用的清潔消毒產品慢性刺激。
更麻煩的是濕紙巾相關皮炎的常見嫌疑犯：MIT（甲基異噻唑啉酮），曾被美國接觸性皮膚炎學會選為 2013 年「年度致敏原」，且在歐洲造成過一波皮膚科醫生形容為「前所未見」的接觸性過敏流行。

 

兩種接觸性皮膚炎

 

　　接觸性皮膚炎分兩種，處理方法完全不同：

 

　　刺激性接觸性皮膚炎：成分直接破壞皮膚角質層屏障，任何人接觸愈多時間愈耐都會發作。常見元兇包括清潔劑中的界面活性劑、漂白水與含氯消毒劑、酒精類產品，以及濕紙巾中的酒精與丙二醇；頻密抹手、抹面、做家務無保護，會令手部皮膚反覆失水發炎，常見特徵是「接觸愈多愈嚴重，停用後逐漸好轉」。

 

　　過敏性接觸性皮膚炎：免疫系統對特定成分產生記憶，致敏之後終身有效，之後即使極微量接觸也可在接觸位置誘發紅、痕、脫屑甚至水皰。經典元兇包括 MIT／CIT 防腐劑、香料（標籤上的 fragrance／parfum）及某些防腐劑交叉成分。這也是為何「以前用開冇事」不代表現在沒事，致敏往往發生在多次接觸之後，突然某一次爆發。

 

　　濕紙巾的結構問題令它特別危險：水分需要防腐劑防菌，而抹完不沖洗，防腐劑、溶劑、界面活性劑統統留在皮膚上，這正是歐盟把濕紙巾按「駐留型化妝品」規管的原因。

 

歐盟立法MIT 禁用於駐留型化妝品

 

　　約 2005 年前後，MIT 獲准單獨用於化妝品，因當時「無 paraben（對羥基苯甲酸酯） 防腐劑恐慌」（這是指大眾對化妝品和保養品中添加防腐劑產生過度恐懼）而大行其道，隨後歐洲斑貼測試診所記錄的 MIT 過敏陽性率急升：丹麥 2011 年回顧為 1.5%，2013 至 2015 年間歐洲多個中心達 5% 至 10%。歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）2013/2014 年意見明確指出：100 ppm 的濃度對消費者不安全，而駐留型產品（包括濕紙巾）無法證明存在誘發接觸性過敏的安全濃度。歐盟據此立法：2017 年 2 月 12 日起 MIT 禁用於駐留型化妝品（Regulation 2016/1198），2018 年起沖洗型產品上限收緊至 15 ppm（Regulation 2017/1224）。

 

　　歐洲 8 國 10 個中心、2,554 名病人的多中心追蹤顯示，MIT 過敏陽性率由 2015 年的 6.0% 顯著回落至 2022 年的 2.9%（觀察性數據）；同一時期北美因規管寬鬆，陽性率高於 15%（JAMA Dermatol 2023 發表的趨勢分析）。

 

三步檢查濕紙巾成份

 

買濕紙巾：三步成分檢查法

 

　　1. 看清成分表，避開列有 methylisothiazolinone（MIT／MI）、methylchloroisothiazolinone（MCI／CIT）或兩者混合（常以 MCI/MI、Kathon CG 標示）的產品；

　　2. 留意 alcohol（酒精）與 fragrance／parfum（香料），「無酒精無香料」的標榜字眼仍以全成分表為準；

　　3. 留意苯扎氯銨（benzalkonium chloride）、丙二醇等常見刺激成分。皮膚屏障較弱者與嬰幼兒，優先用清水＋柔軟棉巾替代濕紙巾抹手嘴。

 

留意開封時限

 

　　不含防腐劑的「純水」濕巾對皮膚最溫和，但代價是防菌能力弱，開封後應盡快用完並蓋緊；如濕紙巾變乾、變黃或異味即棄用。

 

做家務：保護屏障

 

　　1. 戴內層棉質、外層膠質的手套處理清潔劑，因單用膠手套內裏積汗反會刺激皮膚；

　　2. 漂白水及濃縮清潔劑按標籤稀釋，不要以為愈濃愈乾淨；

　　3. 接觸清潔劑後以清水沖手，隨後塗潤膚膏。

 

塗抹潤膚劑 修復皮膚屏障

 

　　每日至少兩次、沐浴後 3 分鐘內全身塗抹無香料潤膚膏，修復皮膚屏障。選擇以成分簡單、無香料為原則。

 

停用試驗＋記錄

 

　　懷疑某產品致敏時，全面停用該產品及連同含相同成分的其他產品二至四週，觀察有否改善；記錄每次發作前 24 小時接觸過的產品。

 

最準確的一步：斑貼測試

 

　　反覆手部、眼瞼或接觸部位濕疹發作，應請皮膚科專科安排斑貼測試，一次找出所有致敏原。

 

參考來源：

澳門消費者委員會與珠海市消保委聯合比較試驗、歐盟委員會：Commission Regulation (EU) 2016/1198（2016-07-22 通過，2017-02-12 起 MIT 禁用於駐留型化妝品含濕紙巾）及 Regulation (EU) 2017/1224（沖洗型上限 15 ppm）；SCCS/1521/13 意見（2013，2014 修訂版）、Schwensen JFB et al.（2024）；Reeder MJ et al.（2023）：JAMA Dermatol 159(3):267-274（北美 MCI/MI 趨勢，觀察性、皮膚科求診族群）；丹麥 2011 年回顧及美國接觸性皮膚炎學會 2013 年度致敏原（T3/T4）、消費者委員會、NHS Contact dermatitis／美國皮膚科學會潤膚劑基礎治療指引

 

Tags:#敏感肌#濕紙巾#接觸性皮膚炎#MIT（甲基異噻唑啉酮）#致敏原#濕疹#護膚#家居清潔產品#香料過敏#苯扎氯銨#丙二醇#斑貼測試#消費者安全
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