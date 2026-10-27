心臟健康｜開燈瞓覺會傷心？研究揭心臟病、中風風險與夜間光線有關

睡前留一盞小燈，或讓走廊燈光透進房間，對不少人而言只是生活習慣，看似與健康扯不上關係，卻可能與心血管健康有關。權威學術期刊《European Heart Journal》於今年9月發表研究《Nighttime light exposure and cardiac structure and function》，指出夜間接觸較多光線，與心臟結構及功能出現不利變化有關，心臟衰竭、中風等心血管疾病風險亦較高。除了睡夠時間，原來睡覺時身處甚麼樣的光線環境，也可能與心臟健康息息相關。

夜間光線逾3勒克斯，心臟結構出現變化？

睡覺時房間有多暗，竟然可以用數據分析。這項由杜蘭大學研究團隊參與的研究，分析了英國生物樣本庫（UK Biobank）中11,071名參加者的資料。參加者在2013至2015年間佩戴附有光線感應器的手腕裝置7天，其後約3年接受心臟磁力共振掃描，讓研究人員評估心臟結構與功能。

研究以夜間光線暴露是否超過3勒克斯（Lux，光照度單位符號為 lx）作分析參考，發現夜間接觸較多光線的人，左心室心肌質量及平均心壁厚度較高，心肌收縮功能指標亦較低。當中，高光線暴露組的左心室心肌質量指標高2.4%，平均心壁厚度高1.5%，心肌收縮分率則低1.9%。這種被稱為「左心室肥大」的狀況，往往是心臟面對慢性壓力時的被迫適應，長遠卻會損害心功能，演變成心臟衰竭的隱患。不過，這些數據反映心臟結構及功能出現差異，但並不等於每個人都會因此患病。

光照強度參考：3 勒克斯相當於月光或門縫透光；街燈約15勒克斯；辦公室照明則達500勒克斯。

主要病理影響：左心室及心肌壁異常增厚，直接影響心臟日常泵血效率。

心臟衰竭、中風風險上升？

心臟結構的微細轉變，背後牽連的是一整套連鎖健康危機。研究亦進一步分析夜間光線與日後心血管疾病的關係。透過心血管磁力共振（CMR）分析，研究發現夜間光線暴露較多，與左心室心肌壁較厚、部分心臟功能指標下降，以及右心室和左心房部分體積指標較高有關。研究人員亦分析了73,286人的資料，追蹤約8至10年。結果顯示，與沒有夜間光線暴露超過3勒克斯的人相比，夜間光線暴露較高的一組，其心臟衰竭風險顯著增加 29%，心房顫動風險上升 15%，甚至連心肌梗塞、中風及心血管疾病死亡率亦同步上揚。

- 心臟衰竭：風險高29%

- 中風：風險高33%

- 心肌梗塞：風險高24%

- 心房顫動：風險高15%

- 心血管疾病死亡：風險高26%

要留意，這份報告反映的是兩組人的相對風險差異，並非患病機會直接增加相同的百分點。研究屬觀察性研究，雖然分析已調整多項生活及健康因素，仍不能證明夜間光線是疾病發生的直接原因。

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睡前先減少不必要的光線

為甚麼夜間光線可能與心臟健康有關？研究提出，光線或會干擾人體生理時鐘，影響褪黑激素分泌及睡眠時間。研究的進一步分析亦顯示，較短的睡眠時間可能解釋部分心臟結構及功能變化，但並非全部原因。

日常生活中，可以先由簡單做起：使用遮光窗簾減少街燈透入房間；睡前調暗燈光，選擇較暖色調的燈具；遮擋電器上的待機指示燈；若無法完全阻隔光線，亦可考慮使用眼罩。手機及平板電腦則宜在睡前減少使用，避免不必要的光線刺激。

當然，研究並非要求每個人都要在全黑環境下入睡，也沒有證明單靠遮光便能預防心臟病。更實際的做法，是盡量減少夜間不必要的光線，並維持足夠睡眠。與其急著添置各種助眠產品，不如先看看床邊那盞燈，是否真的有需要整晚亮著。

資料來源：Nighttime light exposure and cardiac structure and function