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聽見你聲音
親子關係

聽見你聲音

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　　還記得當年任職另一間住宿照顧服務機構時，不止一次有一位已離宿的婦女，在凌晨時分致電中心，跟同事說很想聽到我的聲音。每次在她最不開心、甚至最深刻有一次她打算輕生時，都是哭著打來找我。直到近年開始了解神經科學，我才豁然明白，原來一把令人感覺安全的聲音，真的能讓身陷絕望的人頓時獲得安慰。

 

　　面對近年青少年情緒危機與自殺警訊頻傳，那些突如其來的歇斯底里或冰冷沈默，從來不是孩子的故意不乖，而是他們幼小的身心在絕望中發出的生理求救信號。當學業、家庭與社交壓力排山倒海而來，根據多重迷走神經理論（Polyvagal Theory），孩子的「神經感知」（Neuroception）早已無意識地警鈴大作，判定環境充滿威脅。在大腦被生存本能奪取控制權的瞬間，不論是陷入交感神經啟動的「戰或逃」暴躁焦慮，還是進入背側迷走神經主導的「麻木關機」呆滯解離，都是神經系統被迫採取的自我保護。那一刻，他們不是不想聽話，而是神經系統已超越負荷，暫時失去了自我調節的能力。

 

聽見你聲音

 

　　面對失控的孩子，冰冷的道理與責罵只會加劇他們的威脅感；他們真正需要的，是幫助神經系統重返平靜的「身心容納之窗」（Window of Tolerance）。比起嚴厲的說教，一把熟悉的聲音、一句溫柔的問候，甚至是低聲的哼唱，都能透過這條神經通路激活腹側迷走神經，啟動副交感神經的修復模式。這種充滿情感連結的安全聲音，能化為穿透恐懼的神經密碼，輕聲告訴身處黑暗中的人：「別怕，這裏很安全。」這也完美解釋了當年那位婦女，為何總是在最脆弱的時刻，急切地想聽到我的聲音。

 

聽見你聲音

 

　　看見行為背後的生理真相，是溫柔陪伴的第一步。讓我們學會放下指責，善用日常的「聲音情緒急救」，以溫和的眼神、平穩的語氣與充滿安全感的聲音，接住每一個瀕臨崩潰的身影。用愛的聲音做孩子的避風港，攜手擴大他們的心靈容納之窗，陪他們築回安定的力量，重拾被理解與被愛的勇氣。

 

 

Tags:#親子關係
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