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情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落
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精神病

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:Theo

　　在這個凡事講求效率的時代，生活中的每個環節彷彿都按下了Fast Forward掣，就連追劇亦如是。一套60分鐘的劇集，開1.5倍速只需40分鐘便看完；調至2倍速，更可縮短至半小時。對想追上熱播劇、又不想花太多時間的人而言，倍速播放的確方便。不過，當看劇也要計算時間回報，原本用來放鬆的娛樂，會否反而變成另一項趕進度的任務？日本《週刊新潮》10月刊出的報道，便引述知名電視製作人 Dave Spector及日本精神科醫生伊藤拓，表示長期以倍速觀看影片，可能增加大腦的處理負擔，並與疲勞、焦慮及情緒低落等問題有關，亦可能影響日常人際溝通。

 

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

 

2倍速追劇成習慣，未必真的享受劇情

 

　　對部分人而言，追劇已不一定是為了放鬆，而且追上討論新劇，社交平台不斷出現劇情片段，若沒有追看，便可能擔心自己跟不上話題。於是，打開播放設定、調高速度，成了快速掌握劇情的方法。日本《週刊新潮》報道提到，日本一項2026年調查發現，在828名平日有觀看影片的受訪者中，452人曾使用倍速播放，佔54.6%。日本精神科醫生伊藤拓分析，部分被認為習慣倍速觀看影片的20至30歲觀眾，觀看目的可能是盡快掌握熱門電影或劇集的故事，以便與周遭朋友或同事有共同話題，而非細味作品本身。而名電視製作人 Dave Spector在日本媒體的訪談中更直言，不認同把電影及戲劇一概稱為「內容」，認為這種說法容易令人忽略創作者的心血。他以電影《伴我同行》及《教父》為例，指出人物的步伐、說話的語氣，以至故事刻意留下的停頓，都有助建立氣氛；一旦加快播放，觀眾可能錯過作品原本希望傳達的message。

 

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

 

精神科醫警告：速食追劇隨時引發抑鬱危機

 

　　若習慣把影片調至1.5倍或2倍速觀看，並不代表大腦的資訊處理能力也會同步加倍。當畫面、對白及情節快速接連出現，大家需要在較短時間內接收及理解內容。對部分人而言，這種觀看方式可能增加認知負擔，尤其當影片內容複雜，或本身已經疲倦時，更容易覺得吃力。精神科醫生伊藤拓在《週刊新潮》的報道中指出，人類的大腦並非超級電腦，日常經常以倍速觀看影片，可能令大腦承受較大負荷；若資訊輸入速度超出個人能夠應付的程度，或會出現持續疲勞、情緒低落及焦慮等情況，甚至有陷入抑鬱狀態的危機。如果看完影片後經常感到頭腦疲倦、難以集中精神，或明明已經休息仍然焦躁不安，便需檢視自己的觀看習慣，適當時候停下來休息。

 

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

SOURCE/《週刊新潮》

 

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

 

現實生活無法快轉！倍速習慣侵蝕人際關係

 

　　倍速觀看的影響，可能還衍生另一個容易被忽略的問題：如何適應現實生活的節奏。影片可以按Fast Forward掣，將冗長的劇情迅速跳過；但與人相處卻沒有同樣的設定。朋友說話時需要思考，家人傾訴時可能停頓，甚至一時無言，也未必代表對話出了問題。伊藤拓在報道中提醒，若長期習慣快速接收資訊，部分人或會覺得日常生活的節奏太慢，較難享受對話中的停頓，或在沉默時保持平靜，便會開始感到失去耐心令與人溝通變得困難。說到底，節省時間並沒有錯，但若連休息也變成一場與時間競賽的追逐，便值得停一停，想清楚自己究竟是想享受生活，還是只想盡快完成清單上的下一件事。

 

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

情緒健康｜2倍速追劇會引致抑鬱症？日本精神科醫生警告大腦負荷過重或伴隨焦慮、情緒低落

 

資料來源：動画を「倍速」で見る“タイパ”習慣、脳疲弊で「うつ」のリスク　精神科医が指摘 

Tags:#神健康#抑鬱症#腦疲勞#追劇習慣#影視文化#焦慮症#資訊焦慮#情緒管理#2倍速追劇#精神健康#心理健康#大腦疲勞
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