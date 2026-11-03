環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

為了減少塑膠污染，世界各地逐漸推動減塑措施，而香港政府亦於2024年4月22日開始實施「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」的第一階段管制。不少餐廳及飲品店改用紙製或其他非塑膠物料製成的飲管，大家亦逐漸習慣喝到一半時，飲管開始浸軟、變形，甚至影響飲品口感。這種不太方便的改變，原本是為了環保，然而，紙製或其他非塑膠物料製成的飲管，就一定比塑膠飲管環保嗎？

早前，南韓氣候能源環境部委託進行的一項研究，比較4種即棄飲管的環境影響，發現紙飲管在人體致癌影響相關指標上的數值，竟是傳統塑膠飲管的6.33倍。另一種以甘蔗等植物原料製成的生質聚乙烯飲管，相關數值更高達16.18倍。這次研究真正值得討論的，是我們一直以為更環保的替代品，是否真的經得起完整的環境評估。

紙飲管致癌影響指標高6.33倍

根據《The Korea Herald》及《紐約郵報》報道，南韓氣候能源環境部委託韓國生命週期評估學會（Korean Society for Life Cycle Assessment）進行即棄飲管研究，於2025年5月至2026年4月期間，評估4種飲管由原材料生產、製造、使用至廢棄處理的整個生命周期，並比較16項環境影響類別。

研究比較的4種飲管包括紙飲管、傳統塑膠飲管（聚丙烯，PP）、可生物降解塑膠飲管，以及採用甘蔗等再生原料製成的生質聚乙烯飲管（Bio-PE）。結果令人意外。在16項環境影響類別中，傳統塑膠飲管竟有10項的環境負擔最低，當中包括氣候變化、環境酸化、懸浮微粒及人體毒性等。反觀紙飲管，其環境酸化影響是傳統塑膠飲管的2.04倍，而人體致癌影響相關指標更達6.33倍。

不過，這裏必須先釐清一個科學概念。研究所指的「人體致癌影響」是根據產品生命周期內的排放及環境影響進行模型評估，並非直接測量飲管使用者的患癌風險。因此，這並不代表市民使用紙飲管飲用飲品，患癌風險便會因此增加6.33倍。

甘蔗製飲管未必比較好

以可再生植物原料製造的飲管，未必代表對環境的負擔較低。研究發現，以甘蔗等植物原料製成的生質聚乙烯（Bio-PE）飲管，在人體致癌影響相關指標上的數值，是傳統塑膠飲管的16.18倍；環境酸化影響亦高出5.9倍。

這裏需要分清楚兩個容易混淆的概念：生質聚乙烯與可生物降解塑膠並不是同一種物料。生質聚乙烯雖然採用甘蔗等植物作為原料，但其化學結構與傳統聚乙烯相同，並不代表能夠自然分解。換言之，原料來自植物，不等於產品棄置後便會自行分解，更不代表整個生產過程的環境負擔一定較低。

至於可生物降解塑膠飲管，研究亦發現，其人體致癌影響相關指標較傳統塑膠飲管高3.34倍，環境酸化影響則高1.98倍。另一方面，紙飲管的回收問題亦值得留意。部分紙飲管表面會加上防水塗層，或使用黏合劑，這些物料可能增加回收處理的難度。研究指出，塗層及黏合劑會影響飲管的回收處理，即使原材料是紙，也不代表使用後便能順利回收。

87.5%南韓受訪者偏好塑膠飲管

紙飲管經常被視為較容易回收的選擇，但南韓研究指出，各類飲管在實際回收過程中均面對困難。由於飲管體積細小，回收廠的分類設備難以將它們有效分離；加上部分飲管表面設有塗層或使用黏合劑，亦會增加回收處理的難度。因此，即使飲管以紙製成，也不代表使用後便能順利進入回收程序。

研究亦收集了1,001名南韓民眾的意見，當中87.5%受訪者表示偏好塑膠飲管；54.4%支持商店只在顧客提出要求時才提供飲管，反對這項做法的則有18.4%。研究團隊建議，商店毋須預設提供任何即棄飲管，顧客有需要時才提供。不過，減少使用即棄飲管，是較直接的減廢方法；如有需要，亦可考慮自備不鏽鋼、玻璃或食品級矽膠等可重複使用的飲管，使用後用清水一沖便能再使用，既耐用又環保。

資料來源：Paper straws worse for the environment than plastic ones: study、'Eco-friendly' paper straws worse for environment than plastic: study