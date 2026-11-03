歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍
健康Tips
食物安全

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:Theo

　　為了減少塑膠污染，世界各地逐漸推動減塑措施，而香港政府亦於2024年4月22日開始實施「管制即棄膠餐具和其他塑膠產品」的第一階段管制。不少餐廳及飲品店改用紙製或其他非塑膠物料製成的飲管，大家亦逐漸習慣喝到一半時，飲管開始浸軟、變形，甚至影響飲品口感。這種不太方便的改變，原本是為了環保，然而，紙製或其他非塑膠物料製成的飲管，就一定比塑膠飲管環保嗎？
早前，南韓氣候能源環境部委託進行的一項研究，比較4種即棄飲管的環境影響，發現紙飲管在人體致癌影響相關指標上的數值，竟是傳統塑膠飲管的6.33倍。另一種以甘蔗等植物原料製成的生質聚乙烯飲管，相關數值更高達16.18倍。這次研究真正值得討論的，是我們一直以為更環保的替代品，是否真的經得起完整的環境評估。

 

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

 

紙飲管致癌影響指標高6.33倍

 

　　根據《The Korea Herald》及《紐約郵報》報道，南韓氣候能源環境部委託韓國生命週期評估學會（Korean Society for Life Cycle Assessment）進行即棄飲管研究，於2025年5月至2026年4月期間，評估4種飲管由原材料生產、製造、使用至廢棄處理的整個生命周期，並比較16項環境影響類別。

　　研究比較的4種飲管包括紙飲管、傳統塑膠飲管（聚丙烯，PP）、可生物降解塑膠飲管，以及採用甘蔗等再生原料製成的生質聚乙烯飲管（Bio-PE）。結果令人意外。在16項環境影響類別中，傳統塑膠飲管竟有10項的環境負擔最低，當中包括氣候變化、環境酸化、懸浮微粒及人體毒性等。反觀紙飲管，其環境酸化影響是傳統塑膠飲管的2.04倍，而人體致癌影響相關指標更達6.33倍。

　　不過，這裏必須先釐清一個科學概念。研究所指的「人體致癌影響」是根據產品生命周期內的排放及環境影響進行模型評估，並非直接測量飲管使用者的患癌風險。因此，這並不代表市民使用紙飲管飲用飲品，患癌風險便會因此增加6.33倍。

 

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

 

甘蔗製飲管未必比較好

 

　　以可再生植物原料製造的飲管，未必代表對環境的負擔較低。研究發現，以甘蔗等植物原料製成的生質聚乙烯（Bio-PE）飲管，在人體致癌影響相關指標上的數值，是傳統塑膠飲管的16.18倍；環境酸化影響亦高出5.9倍。

　　這裏需要分清楚兩個容易混淆的概念：生質聚乙烯與可生物降解塑膠並不是同一種物料。生質聚乙烯雖然採用甘蔗等植物作為原料，但其化學結構與傳統聚乙烯相同，並不代表能夠自然分解。換言之，原料來自植物，不等於產品棄置後便會自行分解，更不代表整個生產過程的環境負擔一定較低。

　　至於可生物降解塑膠飲管，研究亦發現，其人體致癌影響相關指標較傳統塑膠飲管高3.34倍，環境酸化影響則高1.98倍。另一方面，紙飲管的回收問題亦值得留意。部分紙飲管表面會加上防水塗層，或使用黏合劑，這些物料可能增加回收處理的難度。研究指出，塗層及黏合劑會影響飲管的回收處理，即使原材料是紙，也不代表使用後便能順利回收。

 

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

 

87.5%南韓受訪者偏好塑膠飲管

 

　　紙飲管經常被視為較容易回收的選擇，但南韓研究指出，各類飲管在實際回收過程中均面對困難。由於飲管體積細小，回收廠的分類設備難以將它們有效分離；加上部分飲管表面設有塗層或使用黏合劑，亦會增加回收處理的難度。因此，即使飲管以紙製成，也不代表使用後便能順利進入回收程序。

　　研究亦收集了1,001名南韓民眾的意見，當中87.5%受訪者表示偏好塑膠飲管；54.4%支持商店只在顧客提出要求時才提供飲管，反對這項做法的則有18.4%。研究團隊建議，商店毋須預設提供任何即棄飲管，顧客有需要時才提供。不過，減少使用即棄飲管，是較直接的減廢方法；如有需要，亦可考慮自備不鏽鋼、玻璃或食品級矽膠等可重複使用的飲管，使用後用清水一沖便能再使用，既耐用又環保。

 

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

環保迷思｜紙飲管未必更環保？南韓研究揭致癌影響指標高塑膠6.33倍

 

資料來源：Paper straws worse for the environment than plastic ones: study'Eco-friendly' paper straws worse for environment than plastic: study

 

Tags:#紙飲管#環保飲管#塑膠飲管#南韓研究#致癌毒性#塑膠污染#綠色陷阱#減塑#環境污染#回收再造#可持續發展#環保餐具
Add a comment ...Add a comment ...
精神健康 | 談自殺會令人更想輕生？ 精神科醫生：坦誠傾談反可減低風險
更多健康解「迷」文章
精神健康 | 談自殺會令人更想輕生？ 精神科醫生：坦誠傾談反可減低風險
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處