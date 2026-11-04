歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
一月
啟德主場館｜保誠保險呈獻：《AURA》容祖兒演唱會 啟德主場館｜保誠保險呈獻：《AURA》容祖兒演唱會
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜保誠保險呈獻：《AURA》容祖兒演唱會
推介度：
22/01/2027 - 23/01/2027
09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
鼻水倒流寒氣最盛？中醫拆解鼻水、鼻塞與鼻水倒流秋冬常見症狀，小青龍湯配合戒冷飲早睡改善
養生Tips
望聞問切

鼻水倒流寒氣最盛？中醫拆解鼻水、鼻塞與鼻水倒流秋冬常見症狀，小青龍湯配合戒冷飲早睡改善

醫齋絮語
李漢威
醫齋絮語

　　臨床上常遇到的呼吸道症狀，當以鼻水，鼻塞和鼻水倒流為多見，當中這三者於我來說，有其病情深淺的關係。

 

　　從外感受寒來說，身體受寒的程度以流鼻水為最淺，其次為鼻塞，最嚴重為鼻水倒流，這是以「寒主收引」作立論，即是寒氣越盛，往體內收引的傾向會越多。故此身體尚有陽氣體力的話，能以汗水和小便排出寒氣，其次改為鼻水，當中這和鼻敏感的原理一致。想起不少小兒常見鼻敏感，當建議先戒卻生果時，父母都面有難色，又說維他命，又說纖維。面對面我不便明言，其實都是小兒愛吃扭計罷了。猶如常常往房中加冰，又投訴窗戶有濕霧凝結，怎生是好？

 

　　當身體寒氣過大，就會無力排出，狀態是顯現為鼻塞。這時候如果處理得當，例如溫陽散寒，就會出現多小便，噴嚏及流鼻水。古來有搐鼻法，就是誘發噴嚏以流鼻水及汗出。

 

　　假若寒氣更盛，又兼有多餘的廢水（水飲），就會出現「鼻水倒流」。這種症狀很少會由流鼻水自然發展而成，因為流鼻水再受寒者，通常會出現發燒，身體會將自己蓄熱加熱，將寒氣散走；單是寒氣積聚，最多是鼻塞。要有鼻水倒流的出然，就往往是病發前有飲冷飲，而這種冷飲往往是習慣成自然。對此，我參考清朝陳修園《長沙方歌訣.小青龍湯》寫道「素常有飲」及「外邪湊」，就是滿足兩個條件之後，出現的鼻水倒流，就用小青龍湯多有取效。

 

　　雖然有時會請客人備上小青龍湯於家中，以備所急，但不代表可能濫用小青龍湯以抵消飲凍飲的習慣，因為麻黃及細辛的使用，會消耗肺腎之陽氣去發動效力，久而久之使用會令人體力低下，故此我要求病人要兼戒冷飲及早睡，否則治完一次，未幾又不慎再病起，鼻水又再倒流，則症狀就更加趨入體內（少陰）。有些後學問起此種類小青龍又兼犯少陰將如何是好，個人建議其中一法是真武湯略加乾薑細辛。不過若是患者仍推塘作息飲冷，此將是壞症死症，無藥可治。

 

Tags:#中醫#鼻水倒流#寒氣#秋冬常見症狀#小青龍湯
Add a comment ...Add a comment ...
中秋節月餅︱中醫談月餅消化差異︰傳統蓮蓉聚痰濕，皮膚病患宜戒食鹹蛋黃；奶黃月餅熱氣難消化；冰皮月餅關節痛者慎服
更多醫齋絮語文章
中秋節月餅︱中醫談月餅消化差異︰傳統蓮蓉聚痰濕，皮膚病患宜戒食鹹蛋黃；奶黃月餅熱氣難消化；冰皮月餅關節痛者慎服
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處