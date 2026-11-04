鼻水倒流寒氣最盛？中醫拆解鼻水、鼻塞與鼻水倒流秋冬常見症狀，小青龍湯配合戒冷飲早睡改善

臨床上常遇到的呼吸道症狀，當以鼻水，鼻塞和鼻水倒流為多見，當中這三者於我來說，有其病情深淺的關係。

從外感受寒來說，身體受寒的程度以流鼻水為最淺，其次為鼻塞，最嚴重為鼻水倒流，這是以「寒主收引」作立論，即是寒氣越盛，往體內收引的傾向會越多。故此身體尚有陽氣體力的話，能以汗水和小便排出寒氣，其次改為鼻水，當中這和鼻敏感的原理一致。想起不少小兒常見鼻敏感，當建議先戒卻生果時，父母都面有難色，又說維他命，又說纖維。面對面我不便明言，其實都是小兒愛吃扭計罷了。猶如常常往房中加冰，又投訴窗戶有濕霧凝結，怎生是好？

當身體寒氣過大，就會無力排出，狀態是顯現為鼻塞。這時候如果處理得當，例如溫陽散寒，就會出現多小便，噴嚏及流鼻水。古來有搐鼻法，就是誘發噴嚏以流鼻水及汗出。

假若寒氣更盛，又兼有多餘的廢水（水飲），就會出現「鼻水倒流」。這種症狀很少會由流鼻水自然發展而成，因為流鼻水再受寒者，通常會出現發燒，身體會將自己蓄熱加熱，將寒氣散走；單是寒氣積聚，最多是鼻塞。要有鼻水倒流的出然，就往往是病發前有飲冷飲，而這種冷飲往往是習慣成自然。對此，我參考清朝陳修園《長沙方歌訣.小青龍湯》寫道「素常有飲」及「外邪湊」，就是滿足兩個條件之後，出現的鼻水倒流，就用小青龍湯多有取效。

雖然有時會請客人備上小青龍湯於家中，以備所急，但不代表可能濫用小青龍湯以抵消飲凍飲的習慣，因為麻黃及細辛的使用，會消耗肺腎之陽氣去發動效力，久而久之使用會令人體力低下，故此我要求病人要兼戒冷飲及早睡，否則治完一次，未幾又不慎再病起，鼻水又再倒流，則症狀就更加趨入體內（少陰）。有些後學問起此種類小青龍又兼犯少陰將如何是好，個人建議其中一法是真武湯略加乾薑細辛。不過若是患者仍推塘作息飲冷，此將是壞症死症，無藥可治。