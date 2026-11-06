睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

明明睡前沒有喝很多水，半夜卻一直起身去廁所；有時一晚兩、三次，朝早起身覺得疲倦，精神難以集中。不少人會咎年紀大，認為膀胱功能退化是正常現象，但夜間排尿頻密，未必只是泌尿系統的問題。

睡覺時，大腦、神經、血壓、荷爾蒙與腎臟都在調整，身體需要這段時間維持正常修復。如果睡眠一直被打斷，就像手機充電，插一下、拔一下，整晚都充電不順，隔天自然沒精神。刊於《Minerva Urology and Nephrology》的系統性文章，分析5,396名中高齡人士的資料，發現有失眠的人士出現夜尿的機會率，約為沒有失眠者的1.96倍。換言之，夜尿除了要留意膀胱，也要從睡眠質素及身體的日夜調節機制入手了解。

夜尿與失眠可能互相影響

夜尿（Nocturia）是指睡眠期間因需要排尿而醒來，並在排尿後再次入睡。問題在於，半夜醒來與排尿之間，未必每次都是由尿意引起。2025年刊於意大利的醫學期刊《Minerva Medica 》的一篇《Minerva Urology and Nephrology》系統性文章，整理了11項研究，當中7項研究納入統合分析，涉及5,396名中高齡人士。結果顯示，有失眠人士出現夜尿的比率較高，合併勝算比（Pooled Odds Ratio, Pooled OR）為1.958；研究亦發現，同時有失眠及夜尿的人士，入睡後清醒時間較長，睡眠效率亦較低。

研究反映兩者存在關係密切，但未能單憑結果判斷究竟是夜尿令睡眠中斷，還是睡眠不穩令患者醒來後順道排尿。這個分別相當重要：如果每次醒來都只有少量尿液，問題未必單純是尿量過多，也可能與睡眠容易中斷有關。正如台灣醫生張家銘指出，夜尿往往是睡眠、生理時鐘與自律神經失衡的訊號，我們必須先了解大腦為什麼一直醒來。

壓力與血壓的深夜連鎖反應

身體並非日夜都以同一速度運作。白天活動及飲水較多，腎臟會過濾血液、排出多餘水分；到了晚上，身體準備休息，腎臟通常會減少製造尿液，讓人可以連續睡上數小時。這套日夜調節與生理時鐘及荷爾蒙分泌有關。當中，抗利尿激素（Antidiuretic Hormone，ADH）有助腎臟重新吸收水分，令尿液濃縮、尿量減少。如果夜間水分調節受到影響，尿量便可能增加，膀胱較快脹滿，令人需要起床排尿。不過，夜尿成因眾多，不能單憑症狀便斷定是抗利尿激素不足。

此外，壓力及作息不定亦可能影響睡眠。白天忙於工作，晚上躺在床上仍然想着未完成的事情，交感神經持續處於較活躍的狀態，便可能令身體難以放鬆，睡眠變得淺而易醒。若醒來時剛好有尿意，便容易把「醒來」與「去廁所」連在一起。

夜間血壓變化、血糖偏高、腎功能問題及睡眠窒息症，亦可能與夜尿有關。例如部分人士夜間血壓未有如常下降，或本身有腳部水腫，躺下後腿部積聚的水分重新進入血液循環，均可能增加夜間排尿量。因此，夜尿不宜一概視為年紀大或膀胱退化。

減少夜尿由生活習慣入手

想減少半夜起身，先要了解夜尿背後的原因。日常作息方面，可以嘗試固定每天起床時間，早上接觸自然光約20至30分鐘，協助身體建立較穩定的日夜節奏；白天保持適量活動及運動，亦有助維持血糖、血壓及睡眠健康。

飲水方面，應盡量把飲水量分配在白天，睡前兩至三小時避免大量飲水，晚餐亦不宜過鹹；下午以後可減少咖啡因攝取，以免影響入睡及睡眠質素。若長期受失眠困擾，可向醫生了解失眠認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia，CBT-I），改善睡眠習慣及夜間過度警覺的情況。

至於褪黑激素（Melatonin），它是身體傳遞夜晚訊號的重要荷爾蒙，分泌時間會受光暗影響。上述文獻回顧提到，部分合併膀胱過動及慢性失眠的中高齡男性，在接受為期12星期的褪黑激素治療後，平均每晚夜尿次數由2.88次減至2.12次。不過，這項研究的參與者及情況有限，不能因此推論所有夜尿人士都適合補充褪黑激素，更不應自行服用或調整劑量。

如果夜尿持續，建議記錄數天的飲水量、排尿時間及每次尿量，並留意半夜醒來的次數。如果每次排尿量都很多，應進一步檢查血糖、腎功能及水分調節；若每次只有少量尿液，卻反覆醒來，則要評估睡眠問題或膀胱過動。若同時有嚴重鼻鼾、睡覺時喘醒或日間異常疲倦，也應向醫生求診，評估有否睡眠窒息症。

資料來源：Minerva Urology and Nephrology、基因醫師張家銘