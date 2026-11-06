歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
九月
香港知專設計學院｜「風華70 • 設計共鳴」哥哥紀念展展期延長至2027年1月4日 香港知專設計學院｜「風華70 • 設計共鳴」哥哥紀念展展期延長至2027年1月4日
大型盛事 展覽
香港知專設計學院｜「風華70 • 設計共鳴」哥哥紀念展展期延長至2027年1月4日
推介度：
11/09/2026 - 04/01/2027
免費
08
十一月
沙田馬場｜沙田蔡卓妍再獲委任「莎莎婦女銀袋日」形象大使　成史上首位兩度出任藝人經典身影輝映經典賽事 見證「婦女銀袋賽」180 載傳承 沙田馬場｜沙田蔡卓妍再獲委任「莎莎婦女銀袋日」形象大使　成史上首位兩度出任藝人經典身影輝映經典賽事 見證「婦女銀袋賽」180 載傳承
大型盛事 文化藝術
沙田馬場｜沙田蔡卓妍再獲委任「莎莎婦女銀袋日」形象大使　成史上首位兩度出任藝人經典身影輝映經典賽事 ...
推介度：
08/11/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍
健康Tips
失眠
壓力

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　明明睡前沒有喝很多水，半夜卻一直起身去廁所；有時一晚兩、三次，朝早起身覺得疲倦，精神難以集中。不少人會咎年紀大，認為膀胱功能退化是正常現象，但夜間排尿頻密，未必只是泌尿系統的問題。

　　睡覺時，大腦、神經、血壓、荷爾蒙與腎臟都在調整，身體需要這段時間維持正常修復。如果睡眠一直被打斷，就像手機充電，插一下、拔一下，整晚都充電不順，隔天自然沒精神。刊於《Minerva Urology and Nephrology》的系統性文章，分析5,396名中高齡人士的資料，發現有失眠的人士出現夜尿的機會率，約為沒有失眠者的1.96倍。換言之，夜尿除了要留意膀胱，也要從睡眠質素及身體的日夜調節機制入手了解。

 

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

 

 

 

夜尿與失眠可能互相影響

 

　　夜尿（Nocturia）是指睡眠期間因需要排尿而醒來，並在排尿後再次入睡。問題在於，半夜醒來與排尿之間，未必每次都是由尿意引起。2025年刊於意大利的醫學期刊《Minerva Medica 》的一篇《Minerva Urology and Nephrology》系統性文章，整理了11項研究，當中7項研究納入統合分析，涉及5,396名中高齡人士。結果顯示，有失眠人士出現夜尿的比率較高，合併勝算比（Pooled Odds Ratio,  Pooled OR）為1.958；研究亦發現，同時有失眠及夜尿的人士，入睡後清醒時間較長，睡眠效率亦較低。

 

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

 

　　研究反映兩者存在關係密切，但未能單憑結果判斷究竟是夜尿令睡眠中斷，還是睡眠不穩令患者醒來後順道排尿。這個分別相當重要：如果每次醒來都只有少量尿液，問題未必單純是尿量過多，也可能與睡眠容易中斷有關。正如台灣醫生張家銘指出，夜尿往往是睡眠、生理時鐘與自律神經失衡的訊號，我們必須先了解大腦為什麼一直醒來。

 

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

 

壓力與血壓的深夜連鎖反應

 

　　身體並非日夜都以同一速度運作。白天活動及飲水較多，腎臟會過濾血液、排出多餘水分；到了晚上，身體準備休息，腎臟通常會減少製造尿液，讓人可以連續睡上數小時。這套日夜調節與生理時鐘及荷爾蒙分泌有關。當中，抗利尿激素（Antidiuretic Hormone，ADH）有助腎臟重新吸收水分，令尿液濃縮、尿量減少。如果夜間水分調節受到影響，尿量便可能增加，膀胱較快脹滿，令人需要起床排尿。不過，夜尿成因眾多，不能單憑症狀便斷定是抗利尿激素不足。

 

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

 

　　此外，壓力及作息不定亦可能影響睡眠。白天忙於工作，晚上躺在床上仍然想着未完成的事情，交感神經持續處於較活躍的狀態，便可能令身體難以放鬆，睡眠變得淺而易醒。若醒來時剛好有尿意，便容易把「醒來」與「去廁所」連在一起。
夜間血壓變化、血糖偏高、腎功能問題及睡眠窒息症，亦可能與夜尿有關。例如部分人士夜間血壓未有如常下降，或本身有腳部水腫，躺下後腿部積聚的水分重新進入血液循環，均可能增加夜間排尿量。因此，夜尿不宜一概視為年紀大或膀胱退化。

 

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

 

減少夜尿由生活習慣入手　

 

　　想減少半夜起身，先要了解夜尿背後的原因。日常作息方面，可以嘗試固定每天起床時間，早上接觸自然光約20至30分鐘，協助身體建立較穩定的日夜節奏；白天保持適量活動及運動，亦有助維持血糖、血壓及睡眠健康。

　　飲水方面，應盡量把飲水量分配在白天，睡前兩至三小時避免大量飲水，晚餐亦不宜過鹹；下午以後可減少咖啡因攝取，以免影響入睡及睡眠質素。若長期受失眠困擾，可向醫生了解失眠認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia，CBT-I），改善睡眠習慣及夜間過度警覺的情況。

 

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

 

　　至於褪黑激素（Melatonin），它是身體傳遞夜晚訊號的重要荷爾蒙，分泌時間會受光暗影響。上述文獻回顧提到，部分合併膀胱過動及慢性失眠的中高齡男性，在接受為期12星期的褪黑激素治療後，平均每晚夜尿次數由2.88次減至2.12次。不過，這項研究的參與者及情況有限，不能因此推論所有夜尿人士都適合補充褪黑激素，更不應自行服用或調整劑量。

　　如果夜尿持續，建議記錄數天的飲水量、排尿時間及每次尿量，並留意半夜醒來的次數。如果每次排尿量都很多，應進一步檢查血糖、腎功能及水分調節；若每次只有少量尿液，卻反覆醒來，則要評估睡眠問題或膀胱過動。若同時有嚴重鼻鼾、睡覺時喘醒或日間異常疲倦，也應向醫生求診，評估有否睡眠窒息症。

 

睡眠健康｜夜尿頻繁未必只與膀胱有關？研究揭失眠者夜尿比率多近2倍

 

 

 

資料來源：Minerva Urology and Nephrology基因醫師張家銘

 

Tags:#夜尿#失眠#睡眠質素#睡眠障礙#頻尿#膀胱健康#生理時鐘#褪黑激素#自律神經#腎臟健康#健康生活##血液循環#血糖管理#中高齡健康#健康資訊#生活習慣#血液循環
Add a comment ...Add a comment ...
致癌風險｜高溫爆香炒餸不洗鑊 恐增癌症風險 專家教你正確使用抽油煙機
更多健康解「迷」文章
致癌風險｜高溫爆香炒餸不洗鑊 恐增癌症風險 專家教你正確使用抽油煙機
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處