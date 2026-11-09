眼睛健康｜即溶咖啡與視力退化有關？研究揭黃斑病風險近7倍

早上趕著出門，未有時間磨豆、沖咖啡，隨手倒一包即溶咖啡，加熱水沖泡，便可提神。對不少上班族而言，方便快捷才是重點。不過，咖啡種類除了影響口味，可能也關乎眼睛健康？！

刊登於《Food Science & Nutrition》的國際研究，分析了英芬兩國超過五十萬人的基因與飲食數據，結果發現習慣飲用即溶咖啡的人士，其罹患乾性黃斑病變（Dry Age-related Macular Degeneration）的風險，竟比一般人高出將近七倍。研究團隊推測，這可能與即溶咖啡在高温高壓製程中產生的丙烯醯胺或糖化終產物有關。這些化學物質會在體內激發慢性發炎，對脆弱的視網膜細胞造成氧化壓力。相比之下，採用新鮮咖啡豆即磨的手沖咖啡，因未經過度化學加工，反而能保留豐富的綠原酸等天然抗氧化成分。

即溶咖啡與黃斑病有關？

談到眼睛退化，很多人第一時間會聯想到年齡增長或長時間看電話的藍光損害。事實上，作為視網膜核心部位的黃斑，負責處理我們日常閱讀、辨識面孔與看清細節的重要功能。一旦黃斑出現病變，視野中央往往會變得模糊甚至扭曲。台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生指出，黃斑病並非長者專利，除了年齡與遺傳等無法改變的因素外，吸煙、長期曝曬於紫外線，以及經常攝取加工食品與缺乏抗氧化營養素，都是把視力推向危險邊緣的可控因子。

SOURCE/CHELVIN SNG EYE CENTRE

於上年６月刊登於《Food Science & Nutrition》的研究，利用英國生物樣本庫（UK Biobank）及芬蘭FinnGen聯盟的基因研究數據，分析咖啡攝取與老年性黃斑病之間的關係。研究按咖啡種類分析，包括即溶咖啡、即磨咖啡及無咖啡因咖啡，並採用基因相關分析及孟德爾隨機化方法（Mendelian randomization, MR）評估兩者的關係。結果發現，遺傳上較傾向飲用即溶咖啡，與乾性老年性黃斑病存在明顯關係，研究摘要報告的比值比（OR）約為6.92；至於濕性黃斑病（Wet Age-related Macular Degeneration），則未發現有明顯關係。不過，台灣眼科醫生張芯瑜則分析，雖然孟德爾隨機化方法分析顯示出即溶咖啡與乾性黃斑病之間的基因關聯，但醫學界目前仍未完全釐清當中的直接因果機制。換言之，即溶咖啡未必是導致視力受損的單一元兇。

即溶與即磨咖啡有何分別？

值得留意的是，研究所指的風險主要集中在即溶咖啡身上。而即溶咖啡一般先將咖啡豆製成咖啡液，再經噴霧乾燥或冷凍乾燥，變成粉末或顆粒，飲用時只需加入熱水。部分品牌更會添加人工香料與穩定劑來延長保質期。正是在這些加工環節中產生的副產物，成為了潛在的健康隱患。至於即磨咖啡則以研磨後的咖啡粉沖煮，例如手沖、意式咖啡及虹吸咖啡，製作過程有所不同。營養功能醫學專家劉博仁亦曾在Facebook文章中提及，即磨咖啡含有綠原酸等天然多酚成分，具有抗氧化特性，並指出咖啡種類及加工方式值得留意。

研究推測，即溶咖啡與乾性黃斑病的關係，可能涉及加工過程中的化學物質，例如丙烯醯胺，以及糖化終產物（Advanced Glycation End-products, AGEs）。這些物質在其他研究中曾與氧化壓力及發炎反應扯上關係，理論上可能影響細胞健康，但目前尚未證實它們會透過飲用即溶咖啡損害視網膜。

視力退化要留神！3大護眼習慣減低風險

比起即溶咖啡是否需要戒掉，真正不應忽略的，是老年性黃斑病本身的危險因素。黃斑點位於視網膜中央，負責中央視力、辨認顏色及閱讀等精細視覺功能。一旦出現退化，患者可能逐漸出現中央視力模糊、直線看起來彎曲、影像變形，甚至在視野中央出現黑影。眼科醫生張芯瑜曾在Facebook文章中提醒，現階段未有直接證據證實即溶咖啡會造成乾性老年性黃斑病，建議高風險人士可適度調整飲用習慣，但毋須過度恐慌。

想保護黃斑點，可先從以下3方面入手：

1. 戒煙及控制三高

— 吸煙是老年性黃斑病變的重要可控制風險因素。高血壓及血脂異常亦應妥善管理，減少心血管健康問題帶來的負擔。

2. 均衡飲食，攝取護眼營養

— 菠菜、羽衣甘藍等深綠色蔬菜含葉黃素及玉米黃素；魚類則可提供Omega-3脂肪酸。日常亦可從蔬果及其他食物攝取維他命C、維他命E及鋅，毋須自行大量服用補充劑。

3. 定期接受眼科檢查

— 年齡增長及家族病史均是重要風險因素。尤其50歲後，應按眼科醫生建議定期檢查眼底。若發現閱讀時中央字體模糊、直線變彎或影像扭曲，應盡快求醫。

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資料來源：台灣張芯瑜眼科醫生、台灣劉博仁營養功能醫學專家、Instant coffee tied to almost sevenfold higher risk of vision problems, study finds