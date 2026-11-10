在城市的角落，有一群渴望被聽見、被理解的兒童和青少年。宣道會真道堂多年來默默走進馬可，一群弟兄姊妹懷著無條件的愛，深耕細作，陪伴這群宿生。

很多來到馬可的宿生，背後都有一段令人心疼的經歷。以小美（化名）為例，她從小被父母拋棄，多年來輾轉於不同的寄養家庭和院舍間，缺乏安全感與歸屬感。來到馬可時，為了保護自己、吸引注意或填補內心的匱乏，小美出現了說謊、偷竊等各式各樣的行為問題，對身邊的人充滿防備與不信任。面對這樣的孩子，真道堂的弟兄姊妹沒有選擇批判或放棄，而是選擇用接納與包容去回應。透過生命導師和一對一補習，弟兄姊妹付出大量的時間與耐心，如長輩般傾聽她的心聲、輔導她的課業。在無數次的包容、引導與不離不棄的陪伴下，小美漸漸卸下堅硬的外殼，重新建立起對人的信任感。

小美的轉變並非孤例。除了個別的生命導師，弟兄姊妹亦透過定期義剪與精英小組，將關懷滲透至生活的每個細節。義工髮型師細心為宿生設計合適的髮型，看似微小的舉動，卻讓宿生感受到被尊重與呵護，從外表找回自信；而在精英小組中，弟兄姊妹引導宿生探索個人潛能、學習表達自我與處理人際關係。這些互動讓原本害羞、自卑或迷惘的青少年，逐漸培養出面對未來的勇氣與主動性。

每次的外出活動與節日派對，弟兄姊妹都精心準備，讓宿舍洋溢著家人聚會般的熱鬧與溫暖。更重要的是，在長期溫暖的互動中，弟兄姊妹用行動展現出基督的愛，讓宿生自然而然地認識主耶穌。這份愛不再是一個抽象的宗教概念，而是化為看得見、摸得著的陪伴，使宿生深切明白：無論過往經歷過怎樣的風浪，在上帝與這群弟兄姊妹眼中，他們都是獨一無二、被深深愛著的寶貴生命。

生命的改變從來不是一蹴而就，而是日復一日愛的累積。看著宿生從最初的冷漠不安，轉變為懂得感恩、願意敞開心扉甚至主動關心身邊的人，這正是愛最具力量的證明。未來，真道堂將繼續以愛同行，讓更多宿生在主的愛中茁壯成長，勇敢擁抱屬於自己的豐盛人生。