坐骨神經痛｜久坐腰痛延伸至腳小心椎間盤突出！3大危險徵兆恐神經嚴重受壓

返工坐足全日，腰背痠痛本來不算稀奇，但如果站起來時，痛楚由腰部一路延伸至臀部、大腿，甚至小腿及腳趾，便不能單純當作坐姿不良或一般肌肉疲勞。這可能是神經受到刺激或壓迫的訊號，當中椎間盤突出是引起坐骨神經痛的常見原因之一，亦即是大家成日聽到的「椎間盤突出」與「坐骨神經痛」。台灣神經外科醫生陳品元提醒，腰痛伴隨下肢痠痛、麻痺或無力，應留意神經受壓問題，切勿未經醫生評估便接受推拿或整脊。究竟甚麼情況可以先接受保守治療？又有哪些症狀代表神經可能已受到嚴重壓迫？

拆解椎間盤突出與坐骨神經痛的真正關係

椎間盤是位於脊椎骨與脊椎骨之間的軟骨組織，主要負責承受壓力及緩衝震盪。當椎間盤因磨損、退化、缺水或外力而出現突出，內裏呈啫喱狀的髓核便可能向外突出，壓迫附近的神經根。

如果腰椎神經根受到壓迫，患者可能感到臀部、大腿後側、小腿，甚至腳掌及腳趾出現刺痛、灼熱感、麻痺或乏力，通常以單側較常見。部分患者咳嗽、打噴嚏或走路時，痛楚亦可能加劇，形成典型的坐骨神經痛。

不過，椎間盤突出與坐骨神經痛並非完全相同的概念。前者是椎間盤的結構問題，後者則是神經受到刺激或壓迫後出現的症狀，而椎間盤突出是引起坐骨神經痛的常見原因之一。

台灣神經外科醫生陳品元提醒，長時間久坐或久站、經常彎腰搬重物、長途駕駛令背部長期承受震動，以及需要輪班或經常上夜班的人，腰椎負擔都可能較大。工作經常對住電腦，收工又一路低頭看電話，長時間維持同一姿勢，亦可能增加腰背負擔。

高危族群：長時間久坐或久站、經常彎腰搬重物、長途駕駛及需要輪班工作的人。

成因解構： 椎間盤磨損或退化，令髓核向外突出，可能壓迫腰部神經根，引發放射性痛楚及下肢麻痺。

大多數患者無需開刀！如何靠保守治療改善？

聽到椎間盤突出及坐骨神經痛，不少人第一時間便會擔心要接受手術。其實，絕大部分椎間盤突出患者並不需要開刀，透過適當的保守治療，亦有機會逐步改善痛楚及活動能力。

如果病情並非急症，醫生一般會先按患者的情況，考慮藥物治療，例如消炎止痛藥或肌肉鬆弛劑，並配合物理治療及適當的復康運動。患者亦應避免令痛楚加劇的動作，但不宜長時間臥床不動，應在能力範圍內逐步恢復日常活動。

只要給予身體足夠時間修復，再配合適當治療，不少患者的痛楚都會逐漸減退。腰痛雖然普遍，但最重要是分清哪些情況可以先接受保守治療，哪些則是不能拖延的危險警號。

非手術治療： 按醫生評估使用消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，並配合物理治療及復康運動。

康復關鍵： 適當休息、避免加重腰椎負擔，並按身體狀況逐步恢復活動。

3大危險徵兆須立即求醫

雖然不少腰痛可以透過保守治療逐步改善，但如果出現特定症狀，就不能掉以輕心。神經外科醫生陳品元特別提醒，當椎間盤突出嚴重壓迫脊椎末端的馬尾神經束，便可能引發「馬尾綜合症」（Cauda Equina Syndrome，CES）。這屬於需要緊急處理的情況，延誤治療可能造成永久性的神經功能損害。

甚麼是「馬尾神經」？其實人體的脊髓並不會延伸至整條脊柱的底部。成年人的脊髓一般在第一至第二腰椎附近終止，而在脊髓末端以下，一束脊神經根會繼續向下延伸，穿過椎管，外形就像馬的尾巴，因此被稱為「馬尾神經」（Cauda Equina）。

如果突然出現大小便控制異常、明明有尿意卻無法排尿、會陰部（即外生殖器與肛門之間的區域）或胯下位置出現麻木感，又或者雙腿突然或逐漸變得無力，都可能是馬尾神經受到嚴重壓迫的警號，必須立即到急症室求醫，不能等待症狀自行改善。另外，如果發現腳掌或腳趾已難以向上抬起，即俗稱的「足下垂」，亦可能反映神經功能受損，應盡快接受醫生評估，切勿自行推拿或隨便整脊，以免延誤診治。

陳品元醫生提醒，若出現以下3大警號尤其要留意：

- 大小便功能異常： 突然失去控制大小便的能力，或有尿意卻無法排尿，亦要留意排尿感覺或尿流出現異常。

- 會陰部麻木： 臀部內側、肛門周圍或生殖器附近的感覺明顯減退，甚至出現麻痺。

- 雙腿無力： 雙腳突然乏力、行走困難，或腿部肌肉無力情況持續惡化。

此外，若出現足下垂，即腳掌或腳趾難以向上抬起，亦應盡快求醫評估。若伴隨腰痛、下肢麻痺或無力突然惡化，更不應延誤求醫。

資料來源：台灣陳品元醫生、HealthLab.hk