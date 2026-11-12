如果問，都是損耗，心理層面還是身體層面比較傷？我的答案是心理層面。

心理層面的損耗，是耗用深層的五臟精氣，而身體的損耗，是耗用表層的筋骨血脈，恢復的難易程度亦會因而有差別：表層的較容易，深層的較困難。

心理損耗的精氣，多是因於情緒變動（基本是喜怒哀樂悲恐驚，實際上混合而上，例如悔恨，求不得苦，離別，羨慕之類），從中醫理論而言，此種變動會令血大升大降而耗損，耗損後又要急速耗精化血氣去補充，耗精後要恢復其儲藏，就要美其食安其睡才可以償還，但此事說來易，做就難，本身就是心理受影響，何來心情去食去睡呢？故此常常是一個困局。

精損之後，症狀也是常見的：頭髮變白，面色變暗，精神落魄，容易疲累，覺食物不美味而食欲不振，在臨床上許多人都是這種症制狀。

至於身體損耗，就是在筋骨肌肉之氣血層面，這種層面主要是氣滯與氣虛，血瘀與血虛。在瘀滯，傳統中醫會使用藥酒，針刺，拔罐，按摩等，至於虛損之不足，會使用食物補充。以前的資源不豐富，食療上用到雞湯肉湯已經是很高級，再用上鮑魚，海參，花膠，冬菇等是頂級滋補，所以此物貴重，貴重在補身體虛損，至於精神上的虛損，理論上服之效果不佳，反為滋膩。故此有人說「虛不受補」，其中一種原因就是心理之虛損，用了補體身虛損的方法，無法承受。就像有人送錯不知名的貨物，你會照單全收嗎？

那麼，心理損耗的處理方法該為如何？最為建議是逃離損耗之源。若無法遠離，則要從心中，自己一個說法。有人會問這屬於自欺的阿Q精神嗎？但在無良策可施之下，下策倒要考慮，待時機成熟，選擇逃離和修正。例如以前家境貧窮，凡事都要節儉，無可厚非。但今資源充足䦒，大熱天時受暑熱而不開風扇或冷氣以省電費，又或不吃早餐或常以隔夜飯菜充饑作省伙食費，就需事後用心修正。

心理層面的處理不容易，在減少損耗之後，剩下就是視精神身體有何受損之處，再依法治理，大抵術語「安神」就是這場合使用。而安神的方式，除了用藥之外，針刺，艾灸，按摩，甚至是話語，都可以做到此種效果。例如嬰兒受熟人抱住，或聽到父母的聲音，即是安神。在他鄉，聽到老朋友或者家鄉話，亦能安神（因而放下戒心更易受騙就是了）。或者聞到熟悉的氣味，食物，環境，歌曲，亦能安神。有人喜歡聽老歌，是因為熟悉感令之安心。

在此，我建議建立熟悉的氣味（或音樂）與安全的環境作聯想，這樣可以日後隨時作安神之用。又舉個例子，大家聞到嬰兒爽身粉會覺得較安心（若當時受虐受虧待不計），或者有點年紀，聽到英國民謠《綠袖子》（《Greensleeve》）會有點緊張，亦是如此炮制。