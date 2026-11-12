腎臟健康｜30歲起腎功能逐漸下降？高鹽飲食、亂服止痛藥等3個習慣要戒掉

每天起床喝杯水、三餐正常食，沒有腰痛、沒有水腫，是否代表腎臟一定健康？其實未必。腎臟是人體重要的代謝器官，負責過濾血液中的廢物、調節水分及電解質，即使功能逐漸下降，初期亦可能沒有明顯不適。部分研究發現，腎功能在成年後已會隨年齡有所變化，原來踏入三十歲後，腎臟入面的腎絲球已經悄悄開始硬化、數量遞減，功能亦隨之走退化。更值得警惕的是，日常經常服食止痛藥、飲食偏鹹，以及忽略血壓和血糖控制，都可能增加腎臟負擔。想護腎，單靠多喝水並不足夠。有些看似平常的生活習慣，才是更值得及早調整的地方。

腎臟30歲開始老化？拆解3大身體密碼

腎臟每天默默工作，負責過濾血液中的代謝廢物，再透過尿液排出體外。除此之外，腎臟亦會調節體內水分、鈉及鉀等電解質，協助控制血壓、製造紅血球，以及活化維他命D，維持骨骼健康。不過，腎臟並非永遠保持同一水平。隨著年齡增長，腎臟內負責過濾血液的腎元（Nephron）會逐漸減少，當中的腎小球亦可能出現硬化，令過濾能力逐步下降。值得留意的是，腎小球過濾率（GFR）會受到年齡、健康狀況及其他因素影響，並非每個人踏入30歲便會出現腎功能異常。自然老化亦不等於患上慢性腎病。真正需要關注的是，若本身已有高血壓、糖尿病，或長期服用可能影響腎臟的藥物，腎功能便可能面對額外壓力。

腎臟老化三個關鍵因素：

1. 腎小球硬化與遞減：三十歲過後，腎小球便開始自然硬化和減少；到了七十歲，健康的腎小球隨時只剩下一半。

2. 過濾率持續下降：隨著年紀增長， 腎小球過濾血漿的速度與效率大不如前，回收有用物質和排出廢物的能力亦隨之減弱。

3. 電解質急劇波動：當體內水分與鈉、鉀等電解質突然大起大落，腎臟便需要花費更多時間和額外負擔來重新調配平衡。

3個傷腎習慣要戒掉！

腎臟最怕的，未必是偶然瘋狂一餐大吃大喝，而是長年累月累積的不良習慣。以下3件事看似平常，卻可能增加腎臟負擔。

1. 不要亂服成藥及止痛藥

頭痛、肌肉痠痛或感冒時，有些人習慣自行購買止痛藥服用，卻忽略藥物種類、劑量及服用次數。部分非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），例如布洛芬（Ibuprofen）及萘普生（Naproxen），長期或不當服用可能損害腎功能。尤其本身患有腎病、脫水或有其他慢性疾病的人士，更應先向醫生或藥劑師查詢。

2. 不要經常進食高鈉及加工食品

臘味、火腿、香腸、鹹魚、即食湯及薯片等，往往含有較多鈉質。長期攝取過多鹽分，容易增加高血壓風險，而高血壓會損害腎臟內的微血管，影響正常過濾功能。與其只戒掉某一種食物，不如減少加工食品及過量調味料。

3. 不要忽略高血壓及糖尿病

腎臟內有大量微血管，長期血糖過高會損害血管及腎小球，而高血壓亦會增加腎臟內的血管壓力，兩者都是慢性腎病的重要風險因素。即使沒有明顯不適，也應定期監察血壓及血糖，並按醫生指示控制病情。

3個護腎方法要做好！

戒掉傷腎習慣只是第一步，想維持腎臟健康，還要建立持續做得到的生活習慣。

1. 適量飲水，避免長時間憋尿

水分有助身體維持正常代謝及排尿，日常應按活動量、天氣及身體狀況補充水分，避免長時間缺水。不過，並非飲水愈多愈好，患有腎衰竭、心臟衰竭或需要限制水分的人士，應遵照醫護人員指示控制飲水量。平日亦應避免長時間憋尿，減少泌尿道感染風險。

2. 控制血壓及血糖，減少腎臟長期受損

高血壓及糖尿病均可能加快腎功能下降。除了減少鹽分及高糖飲食，亦應保持適量運動、維持合適體重，並依照醫囑服藥。切勿因為血壓或血糖暫時回復正常，便自行停藥。

3. 定期檢查腎功能及尿液

腎病早期未必有明顯症狀，單靠身體感覺難以判斷腎臟是否健康。血液檢查可透過肌酸酐（Creatinine）計算估計腎小球過濾率（eGFR），了解腎臟的過濾能力；尿液檢查則可檢測有否蛋白尿或白蛋白尿等異常。尤其是患有高血壓、糖尿病、心血管疾病，或有腎病家族史的人士，更應向醫生查詢合適的檢查頻率。及早發現異常，才有機會及時控制病情。

避開高鈉與高磷的隱形陷阱

很多人以為只要不落鹽就等於清淡，卻忽略了日常至愛的食物，其實早已成為藏「傷腎黑手」。磷質幾乎存在於所有食物之中，一旦攝取過量，不僅會加速細胞早衰和血管鈣化，更會全面加重各種腎臟疾病的併發症。

要真正做好飲食管理，以下幾類藏有高鈉與高磷危機的食物，絕對要在日常清單中大加戒備：

高鈉加工與調味食品：包括即食麵、油麵、餅乾、泡菜、臘味、香腸、鹹蛋，以及日常煮食不可或缺的醬油、味精、豆瓣醬與各類沙律醬。

高GI升糖食品：如即食麥片、白麵包、小麥麵線，以及西瓜、芒果、荔枝等含糖量極高的水果，容易因血糖波動而間接傷害腎臟機能。

高磷隱形殺手：包括蝦米、蛋黃、各類乳製品、煙肉、全麥糙米等未精製穀類、果仁、可樂、啤酒、即溶咖啡與奶茶茶包。

資料來源：台灣腎臟學會、美國NIDDK