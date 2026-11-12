鼻涕倒流｜喉嚨長期有痰咳極咳不出？鼻敏感、鼻竇炎及胃酸倒流均可能是元兇

每逢轉季或者空氣質素轉差的日子，喉嚨卻總像黏著一「嚿」痰，吞又吞不下，咳又咳不出來，尤其晚上躺在床上，咳嗽更是沒完沒了。問題未必出在喉嚨，可能是鼻腔分泌物向後流，形成俗稱的「鼻涕倒流」（又稱鼻水倒流）。

鼻涕倒流並非一種獨立疾病，而是鼻腔分泌物增加、變得黏稠或排出不暢時，沿鼻腔後方流向咽喉的現象。感冒、過敏性鼻炎、鼻竇炎，甚至鼻腔結構問題，都可能與此有關。另外，胃酸倒流亦可能刺激咽喉，引起類似喉嚨有痰及異物感的症狀。美國Cleveland Clinic醫學中心指出，鼻涕倒流可引起喉嚨不適、頻頻咳嗽，部分患者在晚上症狀尤其明顯。想改善問題，先要找出分泌物為何增加，再從洗鼻、補充水分及調整睡姿等方面入手。

鼻涕倒流原因有哪些？4類常見問題可引發喉嚨有痰

鼻涕倒流最令人困惑的地方，是未必會出現明顯流鼻水的症狀。鼻腔本身每天都會分泌黏液，用來保持鼻腔濕潤及協助清除外來微粒。正常情況下，分泌物會自然向後流，再隨吞嚥進入消化道，一般不會察覺。不過，當鼻腔受到感染、過敏或外來刺激，分泌物可能增加或變得黏稠，令人感到喉嚨有痰、異物感，甚至反覆咳嗽。

台灣中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉科部鼻科主任戴志展醫師曾指出，鼻涕倒流與單純的喉嚨異物感並不完全相同，必須透過檢查分辨是鼻腔分泌物問題，還是聲帶、慢性咽喉炎等其他情況。

常見相關原因包括：

- 過敏性鼻炎： 接觸塵蟎、灰塵等致敏原後，可能出現流鼻水、鼻癢、連續打噴嚏及鼻塞，令鼻腔分泌物增加。

- 感冒或流感： 病毒感染可令鼻腔黏膜發炎，鼻水增加，分泌物亦可能變得黏稠。

- 鼻竇炎： 鼻竇發炎可引致濃稠鼻涕、鼻塞、面頰脹痛及嗅覺減退，部分患者亦會感到鼻涕倒流。

- 鼻中隔彎曲及其他鼻腔結構問題： 鼻腔結構異常可能影響鼻腔通道及分泌物排出，增加鼻涕倒流的機會。

另外，胃酸倒流亦是容易被忽略的原因。胃酸及胃內容物反流至咽喉，可刺激喉嚨，引起類似有痰、喉嚨異物感及頻繁清喉嚨的症狀，但這並不代表鼻腔分泌物真的增加或倒流。值得留意的是，喉嚨有痰不等於一定有鼻涕倒流。若沒有明顯鼻部症狀，亦應考慮其他咽喉或胃酸倒流問題。

四大緩解法與洗鼻細節

鼻涕倒流令人不舒服，最容易出現的反應就是不斷清喉嚨，試圖把那「嚿」痰「清走」。但愈用力清，未必愈舒服。英國劍橋大學醫院（Cambridge University Hospitals）指出，反覆清喉嚨會令聲帶反覆碰撞，增加聲帶刺激，甚至形成愈不舒服、愈想清喉嚨的循環。

若症狀輕微，可以先從以下4方面改善：

1. 用生理鹽水洗鼻，清除鼻腔分泌物

鼻塞或鼻涕黏稠時，可使用生理鹽水沖洗鼻腔，幫助清除積聚的分泌物，亦可作為過敏性鼻炎的輔助護理。洗鼻時可選用市面售賣的無菌生理鹽水，或按照洗鼻鹽包說明，以安全水源調配。美國疾病控制及預防中心（CDC）特別提醒，洗鼻不可直接使用未經處理的自來水。應使用蒸餾水、無菌水，或煮沸後放涼的水，以免受污染的水源令福氏耐格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）經鼻腔進入人體，引起罕見但嚴重的腦部感染。

2. 少量多次補充水分

當喉嚨乾燥、分泌物黏稠時，可小口喝水，或選擇溫水及溫湯，幫助補充水分及減輕喉嚨乾燥不適。與其反覆用力清喉嚨，不如先讓喉嚨保持濕潤。

3. 睡覺時稍微墊高頭部

如果一躺平便容易咳嗽，可嘗試稍微墊高頭部，觀察夜間咳嗽及喉嚨不適有否減輕。若胃酸倒流亦是成因之一，適當墊高上半身亦可能有助減少胃酸反流。若仍然反覆咳醒，甚至影響睡眠，就不應只靠調整枕頭處理。

4. 減少接觸過敏原及刺激物

如果每逢打掃、換床單或進入冷氣地方便容易流鼻水，可留意是否與灰塵、塵蟎或冷空氣有關。平日可定期清潔寢具、減少室內積塵，外出遇上冷風時亦可戴上口罩。

何時必須求醫與常見迷思

鼻涕倒流何時消退，主要視乎背後成因。若由一般感冒引起，鼻腔症狀通常會逐漸改善；但如果出現濃稠鼻涕、鼻塞等症狀，持續超過10日仍沒有好轉，或原本已經好轉卻再次惡化，尤其伴隨面部疼痛或脹壓感，就應看耳鼻喉科醫生，評估是否患上鼻竇炎。

美國家庭醫師學會出版的醫學期刊《American Family Physician》於2024年發表的慢性咳嗽文章指出，成年人咳嗽持續超過8星期，便屬慢性咳嗽。常見原因包括上呼吸道咳嗽症候群（Upper Airway Cough Syndrome）、哮喘、非哮喘性嗜酸性支氣管炎（Non-asthmatic Eosinophilic Bronchitis，NAEB）、胃酸倒流等。

換言之，長期咳嗽未必只是鼻涕倒流，亦可能涉及其他呼吸道及消化道問題，應由醫生評估。

以下情況尤其要提高警覺：

- 鼻部症狀持續或反覆惡化： 感冒後超過10日仍未改善，或好轉後再次加重，尤其伴隨濃稠鼻涕、鼻塞或面部疼痛，應求醫檢查。

- 鼻涕帶血或有異味： 若反覆出現血絲、暗紅色分泌物，或鼻涕持續有臭味，應安排耳鼻喉科檢查。

- 長期咳嗽影響睡眠： 若咳嗽持續超過8星期，應找出真正原因，而非一直自行服用止咳藥。

- 出現嚴重警號： 若有呼吸困難，或鼻部症狀同時出現眼周紅腫、複視及視力轉差，應立即到急症室求醫。

鼻涕倒流看似只是小毛病，但若反覆影響睡眠、工作及日常生活，便不應一直忍耐。改善症狀固然重要，找出真正成因才是治本的第一步。

資料來源：台灣中國醫藥大學附設醫院、Cleveland Clinic、American Family Physician、Cambridge University Hospitals、美國疾病管制與預防中心