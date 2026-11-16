香港人食飯講求快靚正，碟頭飯、湯粉麵、燒味飯都是日常選擇。對於關注血糖的人來說，白飯、麵食等澱粉類食物往往令人又愛又恨，擔心食得多血糖急升，索性減飯甚至戒澱粉。不過，控制血糖未必每次都要從減少食量入手。近年多項研究發現，即使食物種類及分量相同，只要改變進食次序，餐後血糖反應也可能出現明顯差異。當中有研究更發現，先吃蔬菜及蛋白質，再吃澱粉類食物，血糖峰值可降低逾四成。究竟這個簡單的飲食習慣有甚麼根據？日常飲食又應該怎樣安排？

研究揭進食次序可令血糖差逾4成

一餐有白飯、有菜、有肉，很多人習慣先吃幾口飯，再配菜同肉一起吃，卻未必留意食物進入消化系統的先後次序，原來也會影響餐後血糖。這種現象稱為「飲食順序效應」（Food Order Effect），即先吃蔬菜及蛋白質，最後才吃飯、麵包等碳水化合物，或有助減慢餐後血糖上升。多年前發表於《Diabetes, Obesity and Metabolism》的研究，找來15名糖尿病前期人士，安排他們在不同日子進食相同食物，但分別採用不同次序：先吃碳水化合物、先吃蛋白質及蔬菜，或先吃蔬菜。結果發現，先吃蛋白質及蔬菜的一組，有助減低餐後血糖的最高升幅。較先吃碳水化合物的一組低45.8%；血糖曲線下面積亦減少38.8%。說明食物種類固然重要，進食次序也值得留意。

除此之外，蛋白質率先到達腸道時，會強力刺激腸道分泌類升糖素胜肽-1（GLP-1）。這種強效的天然荷爾蒙不僅能進一步減慢胃排空，還能顯著提升身體的胰島素敏感度。2025年發表於國際權威期刊《Diabetes Care》的研究更指出，長期採用「碳水最後吃」策略的人，其血糖維持在理想目標範圍內的時間（TIR）有明顯改善，整體的血糖變異性也變得更加穩定。

蔬菜先行： 可溶性纖維形成凝膠，延緩胃部排空速率。

蛋白質接力： 刺激腸道分泌 GLP-1，增強胰島素反應。

澱粉殿後： 碳水化合物最後吸收，拉平血糖上升坡度。

為甚麼先吃菜肉有助穩血糖？

為甚麼只是改變筷子伸向哪道菜的次序，血糖反應便可能不同？背後涉及消化速度及腸道荷爾蒙的調節。首先，蔬菜含有膳食纖維，部分纖維遇水後會增加食物黏稠度，有助減慢胃部排空及碳水化合物的消化吸收速度。當飯、麵等澱粉類食物較遲進食，葡萄糖進入血液的速度或會相對平緩。台灣家醫科醫生李思賢在其文章《同樣一碗飯，吃的順序不對，血糖可以差40%》亦曾分享相關研究，指出先吃蔬菜及蛋白質、後吃澱粉，有助減少餐後血糖波動。不過，食物種類仍然重要。相關研究亦提醒，若經常先吃高飽和脂肪的肉類，可能刺激另一種腸泌素GIP分泌，長遠或不利體重管理。因此，先吃菜、再吃適量魚肉蛋豆類，最後吃飯麵，會是較值得採用的日常安排。

無痛控糖策略：只要換進食次序

對忙碌的返工一族來說，外食居多、三餐不定時，要準確計算營養比例或嚴格執行減碳飲食確實不容易。然而，這種「飲食順序效應」最大的好處在於它完全沒有實行門檻。不需要花錢買保健品，也不需要對著餐單計算卡路里，只需要在吃飯時調整一下筷子的落點。

實際上，用餐時不妨先進食綠色蔬菜，接著是肉類、魚類、蛋或豆腐等蛋白質，最後才把白飯或麵食送進口中。這種微小的習慣改變，不僅能讓飽足感維持得更久、延緩飢餓感來襲，更能實實在在地為身體減輕代謝壓力。下一次開餐時，不妨把筷子伸向蔬菜的那一刻稍微往前挪一點，用最輕鬆的方式守護健康。

日常可以記住以下次序：

第一步：先吃蔬菜，例如菜心、白菜、西蘭花及其他非澱粉類蔬菜。 第二步：吃蛋白質，例如魚、雞肉、瘦肉、雞蛋及豆腐。 第三步：最後吃澱粉類，例如白飯、麵條、麵包及薯仔。

值得留意，調整進食次序並不代表可以無限制地吃白飯或肉類，也不代表可以取代均衡飲食、運動及藥物治療。糖尿病患者尤其不應因為採用這個方法而自行停藥或調整藥量。

資料來源：Carbohydrates-Last Food Order Improves Time in Range and Reduces Glycemic Variability 、The impact of food order on postprandial glycaemic excursions in prediabetes