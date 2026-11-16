年輕時一口氣走上幾層樓梯，可能面不改容；踏入50歲，走到三樓可能已經心跳加速，甚至要停下來稍作休息。體力下降未必只是年紀增長的自然現象，亦可能反映心肺耐力及肌力需要加強。不過，50歲後想改善心肺功能，未必一定要跑步或去做GYM。有台灣復健科醫生王竣平分享一份由美國物理治療師團隊 Bob & Brad 整理的「50歲後10大心肺運動排行榜」，按運動的容易執行程度、身體負擔、關節友善度，以及能否逐步增加強度四大準則作評選。選出50歲以上最值得做的10種心肺運動。令人意外的是，跑步竟然只排第9，游水亦僅列第7，而第一位的運動完全零成本，每日只需30分鐘便能練出強健心肺。

50歲後10大心肺運動排名！

美國物理治療師團隊 Bob & Brad 在其社交專頁的影片《Top 10 Cardio Workouts for Ages 50+》中，列出10種適合50歲以上人士考慮的心肺運動。這份排行榜並非單純比較運動消耗多少熱量，而是同時考慮執行難度、身體負擔、關節承受程度，以及運動強度能否逐步提升。

台灣復健科醫生王竣平亦分享相關排名，當中不少常見運動的名次令人意外：

- 第10名：樓梯機——提高心跳之餘，可鍛鍊大腿、臀部肌力及單腳平衡能力，但膝關節負擔較高。

- 第9名：跑步——有助訓練心肺，但初學者及膝痛人士應循序漸進。

- 第8名：划艇機——坐姿操作，可同時鍛鍊心肺、腿部、背部及手臂。

- 第7名：游水——利用水中的浮力減輕關節負擔，適合部分膝痛人士。

- 第6名：戶外散步——不同地形有助訓練下肢及平衡能力。

- 第5名：水中有氧——利用水中的阻力鍛鍊肌肉，同時減輕關節承重。

踩單車只排第3、散步第2！

不少人認為，想鍛鍊心肺便要跑步、游水，甚至去做GYM做器械訓練，但排行榜的頭三名卻相當貼近日常生活。

- 第4名：太空漫步機——雙腳全程接觸踏板，減少反覆落地的衝擊，配合活動握把亦可增加上肢參與。

- 第3名：單車——可按體能調節阻力。研究發現，長者持續8星期、每星期騎車3次，有助改善心肺適能。

- 第2名：散步——毋須器材，容易融入日常生活，體力較弱人士亦可由短時間開始。

至於冠軍，則是間歇性步行訓練（Interval Walking Training）。做法並不複雜，重點是將急步與慢走交替進行，讓身體在不同運動強度之間轉換。

王竣平醫生建議，可按以下方式開始：

1. 慢走3分鐘：以舒服速度行走，讓身體逐漸進入運動狀態。

2. 急步3分鐘：加快步伐，呼吸明顯加快，感覺有點喘，但仍能說出簡短句子。

3. 重複5個循環：慢走及急步交替進行，合共30分鐘。

平日缺乏運動的人，不必一開始便完成30分鐘，可先由10至15分鐘開始，再按體能逐步增加。這種運動的優勢，是不需要購買健身器材，也不用特別安排場地，利用附近公園或平坦行人路便可以進行。

50歲後運動要兼顧肌力及平衡

2019年刊於《Mayo Clinic Proceedings》的研究，追蹤679名平均65歲的成年人，參加為期5個月的間歇性步行訓練。參加者每天進行至少5組快慢交替步行，每組包括快走3分鐘及慢走3分鐘，每星期至少訓練4天。結果顯示，參加者估算的最高攝氧量平均增加14%，與生活習慣相關的疾病風險評分亦平均下降17%。不過，研究中的運動強度及訓練頻率均有明確要求，不能單憑偶爾快走，便預期取得相同效果。

另一方面，50歲後鍛鍊心肺，也不應忽略肌力及平衡能力。世界衛生組織建議，成年人每星期應累積150至300分鐘中等強度帶氧運動，並至少安排2天肌力訓練；65歲或以上人士如活動能力較弱，亦應加入平衡訓練，以減低跌倒風險。

如果本身有退化性關節炎、肌少症、心肺疾病，或平衡能力較差，開始運動前宜先諮詢醫生或物理治療師，按身體狀況制定合適的訓練方式。運動期間如出現胸痛、頭暈、接近昏厥、異常氣促或關節明顯腫脹，應立即停止並求醫。50歲後保持活動，並不是要跟年輕時的體能比較，而是讓自己多年後仍有能力行樓梯、外出旅行，甚至輕鬆跟上家人的腳步。

資料來源：台灣復健科王竣平醫師、Bob and Brad、Mayo Clinic Proceedings、世界衛生組織