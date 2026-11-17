電飯煲幾乎是香港家庭的必備家電，煮飯、翻熱餸菜、蒸魚蒸肉，一個往往可以用上好幾年。不過，當網上流傳鋁製內膽長期使用會增加患癌及認知障礙症風險，不少人才開始留意，原來每天接觸食物的鍋具，材質也有健康考量。究竟用了多年的電飯煲是否需要立即更換？鋁製內鍋真的會令人患癌或失智嗎？台灣護理師譚敦慈在節目《祝你健康》中拆解相關迷思，指出一般健康人士正常使用鋁製鍋具，毋須過度恐慌，但家中若有腎臟病患者，便應特別留意鍋具材質。此外，酸性食物、鍋具磨損及清潔方式，同樣可能影響鋁質釋出的情況。與其急著丟掉舊電飯煲，不如先了解哪些使用習慣真正值得改變。

鋁製電飯煲內膽會致癌、失智？

網上經常流傳鋁質會在烹調過程中釋出，長期攝取可能損害腦部，甚至增加患癌風險。不過，這類說法並不能直接當成醫學定論。香港食物安全中心指出，鋁是天然存在於環境及食物中的金屬，人體日常接觸鋁質的途徑包括食物、食水及煮食器具。根據中心引用歐洲食品安全局的科學評估，現有資料並未顯示經食物攝取鋁會增加患阿茲海默症的風險；本港相關膳食風險評估亦顯示，一般市民不大可能因日常飲食中的鋁質攝取而出現重大健康問題。

英國衞生安全局亦指出，按照正確方式使用鋁製煮食器具，低水平接觸鋁質一般不會造成不良健康影響。至於鋁是否會令人類患癌，目前仍缺乏足夠資料作出確定結論。因此，家中有鋁製電飯煲內鍋，不代表必須立即丟掉。真正值得留意的，是鍋具是否已經磨損，以及有沒有用來烹調酸性食物。

酸性食物加速鋁質釋出？腎病患者要小心

不過，並非每個人都適合使用相同材質的鍋具。譚敦慈在台灣節目《祝你健康》中提醒，鋁主要經由腎臟排出體外，腎功能欠佳人士排出鋁質的能力可能受到影響，因此建議家中若有腎臟病患者，應考慮將鋁製內鍋更換為不鏽鋼材質。英國衞生安全局亦指出，腎功能下降人士較容易受到高水平鋁質影響，原因是鋁可能在體內累積。除了身體狀況，烹調食物的種類亦有影響。加拿大衞生部指出，番茄、柑橘類水果及酸菜等酸性或高鹽食物，可能增加鋁從鍋具轉移至食物的機會；若鍋具表面已經磨損或出現凹蝕，鋁質及其他金屬轉移的情況亦可能增加。

譚敦慈建議，家中有腎病患者，可考慮選用以下不鏽鋼材質：

- 304不鏽鋼：常見食品接觸用不鏽鋼，主要含鉻及鎳。

- 316不鏽鋼：同樣常用於食品接觸器具，耐腐蝕能力較佳。

- 18-8不鏽鋼：一般指含18%鉻及8%鎳的鋼材。

- 18-10不鏽鋼：一般指含18%鉻及10%鎳的鋼材。

選購時應留意產品有否清楚標示材質及規格，不要單憑「高級不鏽鋼」等宣傳字眼判斷品質。不過，這些屬譚敦慈的選購建議，並非代表所有腎病患者都必須更換鍋具。患者應按個人腎功能及醫護人員意見作出選擇，亦不能單靠更換內鍋取代日常腎病管理。

電飯煲3個細節，清潔及乾燥不可忽略

選對鍋具只是第一步，日常清潔同樣不能馬虎。電飯煲內鍋及內蓋經常接觸水氣和食物殘渣，如果長時間沒有清理，潮濕環境便可能增加微生物滋生的機會。

譚敦慈提醒，使用電飯煲後應做好以下3個清潔習慣：

1. 避免使用鋼刷清洗

無論是鋁製還是不鏽鋼鍋具，都不建議使用鋼刷大力擦洗，以免刮花表面。建議改用柔軟海綿或軟布，配合適量清潔劑清洗，減少鍋具表面受損的機會。加拿大衞生部亦建議，清洗鋁製鍋具時應使用溫和清潔劑及軟布或海綿，避免刮花表面，並盡量避免使用金屬煮食工具，以減少磨損。

2. 每次使用後清洗及擦乾

煮飯後不要只清洗內鍋，電飯煲內蓋、可拆式蒸氣配件及其他容易積聚水氣的位置，也應按照產品說明拆下清潔。洗淨後以乾淨布抹乾，避免食物殘渣及水分長時間停留。

3. 不使用時打開鍋蓋通風

內鍋及內蓋清洗後，應先徹底晾乾才裝回。平日不使用電飯煲時，可將鍋蓋打開，讓內部保持乾爽，減少水氣積聚及細菌滋生的機會。至於鍋具出現水垢，譚敦慈曾建議使用檸檬清潔電鍋。不過，電飯煲的結構及材質各有不同，使用檸檬或白醋前，應先查閱製造商的清潔指引，避免酸性清潔液接觸不適用的鋁製部件或電器部分。電飯煲每天都在使用，容易令人忽略內鍋以外的清潔細節。與其單純擔心鋁質會否致癌，不如先了解家中鍋具的材質、使用狀況及正確清潔方法，才是更實際的健康保障。

資料來源：台灣護理師譚敦慈、香港食物安全中心、加拿大衞生部、英國衞生安全局