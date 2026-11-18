以前在求學，甚至在臨床時，見到「中醫能改變體質」，都抱住懷疑的態度，一來時間不足以定論，二來見得症例不夠多，亦未敢開口便言能改變甚麼。

待自己開業有八年有多，見到有些客人的覆診次數，由開頭一個月兩次，其後三個月一次，爾後半年一次，再於一年見一次，有些是隔了三四年再來。隔了一些時日的，我真的不記得細節，就問他們在離上次覆診前的情況，身體如何，再看看病歷，脈象，舌象，症狀，在不需長期服藥的情況下，漸向佳境。當然這不是我的功勞，而是客人每日的努力，在飲食，休息上下功夫，藥物也是稍有亂象時，出手介入的工具而已。所以「中醫改變體質」，現在我看來是可以的，不過中醫這二字，是包含以中醫理論指引人們之生活作息，不只是單用藥物，針刺，艾灸，手法等作改變。當下，不少人的意向，就是說服藥和湯水就可以改變體質，針刺按摩一下穴位就能治理一下偏性，這未免也太將中醫學簡易化了吧？

有甚麼變化能知道體質在改善呢？例如常患病後咳嗽之人，咳嗽的模式改變，由每次咳嗽痰多，變為咳嗽痰不多，再變為咳嗽時間縮短，而有能不藥自癒之可能。這是有賴平時對身體照顧有嘉，使其內裏清爽，無多餘之寒熱鬱結與痰積使然。

又有些人逢月經將至，必見頭痛眩暈，體力低下。在體質變好的程況，每次月經的相關症狀日漸減輕，來期有信，不影響體力與心情，就是由體虛變為不虛。

亦有些人胃部消化不佳，食少易飽，每餐都是知時而食，沒有餓感，就是同事說要吃飯了，就跟住去吃，行禮如儀。當體質改變，就會開始有饑餓感，食量漸開，並且能知道食物能被消化，體力精神漸漸變佳，知道進食前後的分別，這是脾胃的功能恢復，有一術語叫「醒脾」就是如此。

有人會在一些網上教學，每天勤力服用四神粉，參苓白朮散，陳皮水，然後說效果不顯，腸胃功能無寸進。我會回答，沒有適當的配合作息與飲食，就是杯水車薪。

在我那年代讀的大學教科書，是於1980年代左右中國出版的，當時的生活水平與現今香港有不同，而每一症狀最後所談論到的「調護」就是只有寥寥幾句，參考的價值亦不算多。在全球化與科技物質全然不同的情況下，中醫師很多時要從生活細節中感知，哪一種行為，哪一種食物，會對人體有影響，才可以貼近現實。這種細節，可謂是當今的「新本草」。假如掌握到新本草的話，要令體質改善，就會更加容易了。