AI摘要：

• 今年11月天氣仍然忽冷忽熱，溫度變化大，身體需要不斷調節適應。

• 長時間留在冷氣環境、室內外溫差大、飲水不足，都會令喉嚨黏膜變得乾燥，容易出現乾癢、聲沙等不適。

• 蜂膠有舒緩喉嚨不適、支援免疫系統，並具抗氧化作用，減少細胞受損之效。

• 入秋養生重點在於保持水分、滋潤喉嚨，並減少辛辣煎炸等刺激性食物。

踏入11月中，天氣仍然忽冷忽熱，溫度變化大，身體需要不斷調節適應，加上長時間留在冷氣環境、室內外溫差大、飲水不足，都會令喉嚨黏膜變得乾燥，容易出現乾癢、聲沙等不適。

面對喉嚨反覆不適，除了多喝水，不少人會借助天然成分的食品舒緩。近年較受關注的其中一種，就是被喻為「自然界抗生素」的蜂膠。

「自然界抗生素」的蜂膠是甚麼？

蜂膠是蜜蜂從樹木嫩芽及樹皮採集樹脂後，混合自身分泌物而成的天然物質。蜜蜂用蜂膠來修補蜂巢、封閉縫隙，並抑制細菌和黴菌滋生，保護蜂巢內的幼蟲和蜂蜜。換句話說，蜂膠是蜂巢的天然防護層。

對人體而言，蜂膠的價值在於其豐富的活性成分。蜂膠含有多種類黃酮、多酚類化合物、有機酸及微量礦物質，這些成分賦予蜂膠抗氧化、抗菌及支援免疫系統的特性，所以蜂膠既是天然物質，亦有豐富營養價值，因而被喻為「自然界抗生素」！

拆解蜂膠的5大好處

1. 舒緩喉嚨不適：蜂膠中的類黃酮及有機酸，有助抑制口腔及喉嚨內的細菌活動。當喉嚨因乾燥、天氣轉變時感到不適時，蜂膠能發揮一定的舒緩作用。

2. 增強免疫力：蜂膠的活性成分能刺激免疫系統，增強身體內的巨噬細胞，在感染初期發揮防禦作用。活性成分如黃酮類及酚類化合物亦有助抗菌、抗炎症及抗氧化，提升整體抵抗力。

3. 口腔保健：蜂膠有預防和治療喉嚨痛以及其他口腔、喉部疾病，能夠減少牙菌膜和蛀牙，減輕牙周病、牙齦炎、口臭等問題。

4. 護膚美容：蜂膠的活性成分對皮膚有滋潤、舒緩、美白等功效，可用於護膚和美容，能夠減少皮膚乾燥、皺紋，增加光澤和彈性。

5. 傷口修復：類黃酮能促進膠原蛋白增生，進而修復細胞，加速傷口癒合並減輕疼痛，對慢性感染、燒傷和割傷等都有所助益。

蜂膠與蜂蜜有甚麼分別？

轉季養生貼士

針對秋天乾燥易令喉嚨乾涸、皮膚繃緊等情況，日常保健有以下實用貼士：

1. 保持水分充足：天氣炎熱乾燥，冷氣環境容易令身體流失水分，宜多飲溫水，保持喉嚨黏膜濕潤。

2. 注意室內濕度：冷氣或暖氣環境容易令空氣乾燥，可使用加濕器維持適當濕度。

3. 滋潤飲食：適量飲用蜜糖水、羅漢果茶等滋潤飲品，配合蜂膠使用，舒緩喉嚨不適。

4. 減少刺激食物：辛辣、煎炸及過甜的食物容易刺激喉嚨，宜適量控制。

5. 保持空氣流通：室內空氣不流通容易積聚塵埃和污染物，定時開窗通風有助減少喉嚨不適。

小總結

今年11月天氣仍然忽冷忽熱，喉嚨乾癢、聲沙是不少都市人面對的困擾。蜂膠作為天然蜂產品，含類黃酮及多酚類抗氧化物，有助舒緩喉嚨不適、支援免疫系統及提供抗氧化保護。配合充足水分及滋潤飲食，便能在天氣反常的乾燥季節好好保養喉嚨。

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