明明忙了一整天，身體已累到不想再動，但躺在床上卻依然毫無睡意。有人數綿羊，有人反覆看時間，甚至開始計算距離鬧鐘響起還有多少小時。其實，睡眠質素除了受生活壓力、作息及環境影響，日常飲食亦可能扮演一定角色。研究發現，奇異果、酸櫻桃汁等食物與睡眠改善有關，當中一項人體研究更發現，連續4星期在睡前1小時吃兩顆奇異果，測試者的入睡時間平均縮短35.4%。不過，食物並非安眠藥，吃得對、吃得合時，才有機會為睡眠加分。

臨床實證睡前食奇異果入睡時間縮短35%

奇異果除了富含維他命C及膳食纖維，亦含有含「快樂荷爾蒙」血清素及多酚等成分，在夜晚會轉化為褪黑激素，帶動自然睡意；加上維他命C與多酚能減輕體內慢性發炎，自然令人睡得更深沉。

近年亦有不少有研究關注它與睡眠質素的關係。如刊登於《Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition》的一篇《Effect of kiwifruit consumption on sleep quality in adults with sleep problems》研究，由台北醫學大學研究團隊進行，找來24名有睡眠困擾的成年人，當中包括2名男性及22名女性，年齡介乎20至55歲。參加者連續4星期，每晚在睡前1小時吃兩顆奇異果，再透過睡眠日記及活動紀錄儀器評估睡眠情況。結果顯示，4星期後，測試者的入睡時間平均縮短35.4%，晚上醒來後仍然清醒的時間減少28.9%，總睡眠時間則增加13.4%，睡眠效率亦有所提升。研究認為，奇異果中的血清素及抗氧化物質可能與睡眠改善有關。不過，研究樣本只有24人，仍需要更多大型研究確認效果，不能單憑這項研究便認定奇異果能治療失眠。

奇異果助眠功效：

黃金時間： 睡前1小時進食2個（約200克）。

核心營養： 血清素轉化褪黑激素，抗氧化物紓緩自律神經。

進食貼士： 奇異果帶酸且富含纖維，容易胃酸倒流人士應減半份量或提早至晚飯後進食。

酸車厘子汁、南瓜籽、燕麥及豆腐也有助眠研究？

除了奇異果，另外幾類日常食物亦值得留意，當中涉及褪黑激素、鎂及大豆異黃酮等營養成分。

1. 酸車厘子汁：與褪黑激素及睡眠時間有關

酸櫻桃含有褪黑激素及多酚等成分。2011年一項涉及20名成年人的隨機交叉試驗發現，連續7日飲用酸車厘子汁濃縮液後，測試者尿液中的褪黑激素代謝物增加，總睡眠時間及睡眠效率亦有所改善。不過，研究規模較小，仍未足以證明酸車厘子汁可以治療失眠。

2. 南瓜籽、杏仁及燕麥：補充鎂

南瓜籽、杏仁、燕麥及深綠色蔬菜均含有鎂，有助維持正常神經及肌肉功能。2025年一項，找來155名睡眠質素欠佳的成年人隨機試驗，發現連續4星期補充鎂雙甘氨酸鹽，失眠嚴重程度評分較安慰劑組有較大改善，但整體效果幅度不大。這項研究測試的是鎂補充劑，不能直接等同單靠吃南瓜籽或燕麥便有相同效果。

3. 豆腐、毛豆及豆奶：補充大豆異黃酮

大豆異黃酮（Soy Isoflavones）存在於豆腐、毛豆及豆奶等大豆製品。部分研究曾觀察到大豆異黃酮攝取量與睡眠表現的關聯，但現有證據仍不足以證明它能直接改善失眠或減輕更年期熱潮紅。更年期女性若經常因晚上盜汗而醒，應先了解背後原因，再由醫生評估是否需要其他治療。

睡前喝酒、食宵夜，真的容易入睡？

有些人習慣在睡前喝一杯酒，認為酒精可以放鬆身心，讓自己更快入睡。但這種睡意未必代表真正睡得好。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，酒精雖可能令人較快產生睡意，卻會增加夜間醒來及睡眠受干擾的情況。咖啡及茶亦要留意。咖啡因會刺激中樞神經系統，其影響可持續數小時，對容易失眠的人而言，下午開始便應留意攝取時間及分量，避免到了晚上仍然難以入睡。

至於睡前進食，不少人誤以為吃飽了才好入眠。若真的感到肚餓，可以少量進食水果、燕麥或飲用無糖豆奶；但如果本身沒有飢餓感，便毋須為了助眠而刻意吃東西。尤其容易胃酸倒流的人，奇異果等食物應按個人反應減量或提早進食，避免吃完便躺下。美國國家糖尿病、消化及腎臟疾病研究所（NIDDK）建議，有夜間胃酸倒流問題的人，應在躺下或睡覺前至少3小時完成進食。與其臨睡前急忙補充所謂助眠食物，不如提早安排晚餐、調暗燈光、放下手機，讓身體逐步進入休息狀態。

資料來源：Effect of kiwifruit consumption on sleep quality in adults with sleep problems、Effects of soy isoflavones on menopausal symptoms in perimenopausal women: a systematic review and meta-analysis、Eating, Diet, & Nutrition for GER & GERD ow can changes in my eating habits improve GERD symptoms?