以前可以不停上落樓梯，現在可能行到一半，膝蓋已開始隱隱作痛；蹲下拿東西，站起來時更要借力。很多人把這些變化歸咎於年紀大、關節老化，甚至認為只要減輕體重便能改善。然而，膝關節健康其實牽涉多個身體系統。今年的醫學期刊《Osteoarthritis and Cartilage》刊登一篇關於退化性骨關節炎預防的文章，指出預防不能只看關節本身，還要了解肌肉力量、關節受力、肥胖及受傷等因素。台灣醫生張家銘亦提醒，保養膝蓋要同時關注肌肉、發炎及代謝。換言之，想保住膝蓋健康靈活，不能等到膝蓋痛才開始補救。

膝蓋要有肌肉支撐！減肥同時減走肌肉

不少人一覺得膝蓋開始冤痛，第一時間就急住減磅。減輕多餘脂肪固然幫到關節減壓，但張家銘提醒，瘦五公斤如果連大腿肌肉都跌埋，行路及上落樓梯反而更不穩。大腿前側同周圍肌群就好似膝蓋的貼身護衛，肌肉夠力，關節受力先有緩衝；經常久坐不動，肌力流失，膝蓋自然要硬食壓力。因此，適度進行腿部肌力訓練及平衡練習，是護膝的重要一環。《Osteoarthritis and Cartilage》的文章亦提醒，體重指標下降不代表關節健康必然改善，必須考慮身體組成及體重改變的原因。

肚腩大不只影響腰圍！脂肪、血糖及發炎也有影響

很多人以為膝關節退化純粹是骨頭及軟骨長年磨損，卻忽略脂肪組織同樣會影響關節健康。脂肪除了儲存能量，亦會釋放不同的訊號，參與身體的發炎及代謝調節。當體脂過高，或長期出現代謝異常，身體的發炎環境可能受到影響，增加關節健康的負擔。張家銘醫生提醒，保養膝蓋亦要留意腰圍、血糖及整體代謝狀況。因為膝蓋雖然位於下肢，卻並非與全身健康各自獨立。不過，必須留意，《Osteoarthritis and Cartilage》的文章指出，肥胖及代謝因素與骨關節炎風險有關，並不代表只要降低血糖或減少腰圍，就一定能阻止關節退化。因此，日常管理體重、均衡飲食及保持活動量，應視為整體健康管理的一部分，而非單一的護膝療法。

年輕時膝蓋受過傷也要留神！關節受力不平均或埋下退化風險

膝蓋最容易被忽略的問題，可能是多年前已經發生的舊患。例如打波時扭傷、韌帶撕裂，或半月板受傷，即使經過治療後不再疼痛，也不代表關節功能已完全恢復。《Osteoarthritis and Cartilage》指出，關節創傷是創傷後骨關節炎的重要成因。受傷後，關節可能出現發炎反應、肌肉控制能力改變，以及關節受力分布異常，這些因素均值得在復康及長期跟進時留意。

研究亦特別關注機械性負荷（Mechanical Loading），即關節活動時承受及分配力量的方式。假如受傷後一直習慣偏向另一條腿走路，或肌肉力量未完全恢復，便可能影響膝關節的受力。更強調，未來預防退化性骨關節炎，應更準確識別高風險人士，並因應受傷情況、身體狀態及個別需要制定預防方案。所以，膝蓋受傷後即使沒有痛楚，也應按需要接受物理治療及評估。

資料來源：台灣因醫生張家銘、Fundamentals of osteoarthritis prevention: progress and future directions in treatment targets and trial design