不少人打拼半生，日望夜望終於等到退休，以為從此「日日都是星期日」，可以名正言順歎世界。誰不知真正退下來，身體負擔明明減輕了，失眠、周身痠痛與莫名疲倦卻接踵而來。日本醫學博士辻川覺志長期追蹤高齡族群的生活狀態，在其《後半生幸福選擇題》及多項調查中指出發現太過得閒反而會加速身心衰退。真正的晚年幸福，從來不是徹底躺平，而是學會在自由與忙碌之間，拿捏剛剛好的生活節奏。

每日放空勿逾2小時 原來是焦慮元兇

退休後最令人期待的，可能是終於可以放下工作，享受自由。但當每天都沒有特定安排，時間多得不知如何打發，這份自由也可能慢慢變成空虛。辻川覺志曾向570名、60歲以上人士進行有關寂寞與焦慮的問卷調查，發現每天覺得無聊的時間不超過2小時的人，較少感到寂寞與焦慮。

另一篇日本報道引述他另一項《關於寂寞與焦慮的問卷》逾千人的調查中，指沒有寂寞感的人，每天無聊時間平均為2小時17分鐘或以下。辻川認為，想提高獨居長者的生活滿足感，可嘗試將每天「甚麼也不用做」的時間控制在大約2小時內。不過，這不代表休息愈少愈好，也不應把2小時17分鐘當成人人適用的健康界線。調查反映的是生活感受之間的關係，而不是證明無聊時間必然導致寂寞或焦慮。與其計算自己每天有多少空閒，不如先問問自己：有沒有一件事，是每天醒來後會期待去做的？

退而不休有益健康？日本醫揭2大好處

退休後繼續工作，對部分人來說是經濟需要；對另一些人而言，則是希望生活仍有重心。辻川覺志認為，工作有助長者維持身體與大腦活動，也能讓人感受到被需要及有成就感。即使每星期只工作兩三天，固定的工作時間亦有助維持生活節奏。

他在文章中分享，一名年近80歲的女性在丈夫離世後，曾消沉了3年，後來重新到托兒所工作，與孩子相處，逐漸找回生活活力。另一名70多歲的女性則表示，丈夫離世後仍繼續修改衣服，與顧客及同事聊天，令她感到有人支持，生活也重新有了寄託。當然，退休後是否繼續工作，始終要視乎健康、經濟及個人意願。若已工作多年，想好好休息，也完全可以理解。

真正值得保留的，是工作帶來的規律、活動與人際接觸，而不是職銜或收入。

退而不休2大好處

維持生理節律：固定上下班時間能有效預防日夜顛倒及睡眠障礙。

身心雙重鍛鍊：工作時大腦與肢體並用，有助減緩關節退化與腦力衰退。

退休後做甚麼最有意義？日本醫推介5件日常小事

想讓退休生活過得充實，不一定要重新找一份工作，也不必每天安排旅行、上課或參加活動。辻川覺志在研究中發現，長者對人生意義的理解，往往來自生活中最平常的事情。有人認為照顧子女及孫兒最有意義，也有人覺得認真打理家務、照顧自己，已經是一種生活寄託。

他提出的五件日常小事：

1. 照顧子女及孫兒，維持家人之間的聯繫。

2. 認真打理家務，照顧自己的生活。

3. 照顧寵物，建立日常責任及陪伴。

4. 打掃家居，保持生活環境整潔。

5. 務農或種花，讓生活有持續投入的事情。

此外，學習新事物、旅行、健走、參加體操班、義工或社區活動，也可以成為退休後的生活重心。在《後半生幸福選擇題：怎麼活更自在？》一書中，辻川覺志亦提出，晚年生活沒有一套人人適用的標準答案。與其勉強自己符合「退休後應該怎樣生活」的想像，不如選擇真正適合自己的生活方式。退休後最重要的，未必是每天安排多少事情，而是仍然有一些事情，值得自己起床後去做。

資料來源： 【幸せな「老後ひとり」の条件】生活満足度を上げるのに重要な“暇な時間”2時間17分の埋め方 子や孫と会う頻度、ペット、働き方、お酒…幸せな独居世帯がやっていること、日本醫學博士辻川覺志著作《後半生幸福選擇題：怎麼活更自在？》