AI摘要：

• 剖析香港打工仔常見的筋肌酸痛困擾，教你分辨「普通疲勞」與「慢性勞損」。

• 解構重複性勞損的醫學定義及四大常見警號，及早識別筋肌勞損。

• 盤點辦公室文職、建築與物流運輸業、餐飲及零售服務業等香港三大高危職業群體的勞損重災區。

• 分享維持筋肌健康的三大關鍵要點，重點解析水解膠原蛋白對修復軟骨與肌腱韌帶的核心功效。

每日放工返到屋企，總覺得肩頸硬邦邦、手腕隱隱作痛，甚至連拎起個水壺都覺得無力？好多香港打工仔都會安慰自己「瞓一覺抖一抖就無事」，以為只是普通肌肉疲勞。但患處日積月累之下，酸痛感不但無散去，反而演變成「唔郁都痛」的長期困擾！其實，身體可能已經向你發出「重複性勞損（RSI）」的警號。

判斷你是「疲勞」還是「勞損」？

肌肉疲勞與筋肌勞損的初期感覺相似，但兩者的恢復能力與嚴重程度截然不同，可透過以下3點初步分辨：

● 恢復時間：普通肌肉疲勞通常在充足休息、拉筋或睡一覺後（約1至2日內）便會明顯消退；筋肌勞損的痛楚則會持續數周甚至數月，休息亦難以徹底舒緩。

● 痛感性質：疲勞多表現為肌肉酸軟、繃緊與無力感；勞損則常伴隨局部刺痛、灼熱感、麻痺，甚至在按壓特定痛點時感到劇痛。

● 活動能力：疲勞不影響關節正常活動幅度；勞損會令關節變得僵硬、發力困難，嚴重時連扭毛巾、扣鈕扣等日常動作亦受阻。

醫學定義：重複性勞損（RSI）及常見症狀

重複性勞損（Repetitive Strain Injury，簡稱RSI）在醫學上並非單一疾病，而是指因長期重複進行同一動作、維持不良姿勢或過度用力，導致肌肉、肌腱、韌帶及周邊神經出現微細撕裂與慢性發炎的統稱。

若出現以下常見症狀，代表筋肌組織可能已出現勞損：

● 患處出現持續性酸痛、抽痛或隱隱作痛，尤其在晚上或天氣轉涼時會加劇。

● 手指、手腕或前臂出現麻痺、針刺感或「無力感」，容易手滑跌爛物件。

● 關節活動時發出「咯咯」聲響，或早上起床時感到關節特別僵硬。

● 局部肌肉出現緊繃硬塊，甚至有輕微腫脹或發熱現象。

盤點香港3大高危職業

香港工時長、工作節奏急促，以下3大職業更是重複性勞損的高危一族：

1. 辦公室文職

長期固定接觸電腦螢幕、每日重複點擊滑鼠及敲打鍵盤數千次，極易引發頸椎勞損、肩周炎及「滑鼠手」（腕管綜合症）。加上久坐不動，腰背肌群長期處於緊繃狀態，下背痛幾乎成為文職通病。

2. 建築與物流運輸業（地盤工人/倉務員/職業司機）

日常需要頻繁搬運重物、長期使用震動工具，或長時間維持同一駕駛姿勢，令肩關節、手臂肌腱及腰椎軟骨承受極大衝擊，磨損及退化速度比常人快得多。

3. 餐飲及零售服務業（廚師/侍應/售貨員/收銀員）

無論是廚師每日重複拋鑊、切菜，還是侍應、售貨員及收銀員需要長時間站立與頻繁走動，容易引發膝關節炎、足底筋膜炎及腰背部持續承受壓力等問題。

維持筋肌健康的3大要點

要預防重複性勞損惡化，除了工作中定時轉換姿勢及拉筋外，日常更應從「營養修復」與「肌力鍛鍊」雙管齊下：

1. 補充關鍵「水解膠原蛋白」

筋肌、肌腱、韌帶與關節軟骨的主要結構成分均為膠原蛋白。當組織出現微細撕裂時，單靠休息並不足夠，必須提供充足原料進行修補。然而，日常食物（如豬腳、雞腳）中的膠原蛋白分子過大，難以被人體直接吸收，更附帶高脂肪負擔。

選擇經過低溫酶水解技術處理（Low Temperature Enzymolysis）的高純度水解膠原蛋白，提煉過程中不添加化學物，有效保留原材料的珍貴營養，純度極高；且分子體積能大大縮細至150分之1，有助高效滲透，快速補給，迅速被腸道吸收並直達關節與筋肌組織：

修補受損筋肌與軟骨：有效促進肌腱、韌帶及關節軟骨細胞合成新的膠原蛋白，加速修復日常勞損造成的微細撕裂，減少摩擦痛楚。

● 強化骨骼與增強肌肉韌度：幫助鎖住骨骼中的鈣質以維持骨質密度，同時提升肌腱與肌肉的承托力及彈性，從根源強韌筋肌、預防退化。

2. 保持規律的運動習慣

每周進行至少3次、每次30分鐘的中等強度有氧運動（如游泳、急步行、踏單車）。游泳等水中運動能借助水浮力減輕關節負荷，同時促進全身血液循環，將氧氣與營養帶往受損筋肌，加速帶走發炎物質。

3. 進行適當的負重訓練

不少人以為關節或筋肌痛就應該完全不動，其實適量的負重與肌力訓練（如深蹲、舉輕啞鈴、使用阻力帶）能強化關節周邊的肌肉群。強壯的肌肉就像天然的「護膝」與「護腕」，能為肌腱與關節分擔日常動作的壓力，大幅降低重複性勞損的復發風險。

小總結

筋肌勞損並非一朝一夕形成，切勿等到痛楚影響日常生活才正視問題！分清疲勞與勞損的警號，配合規律運動、適度肌力訓練，並適時補充高吸收率的水解膠原蛋白為筋肌注入修復能量，才能保持關節靈活、強韌筋肌，輕鬆應對每日的工作與生活挑戰！

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文章出處：

樂本健（香港經濟日報集團成員）