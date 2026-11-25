日前去找了命理師傅分析自己八字，在席間，師傅說了一句八字的調候，像與中醫調理一樣，將過旺與不及的調好，以期達到平衡。例如格局火太多，就援引水與金來相救；土不足，就多放多一些火補足。

聽到這種熟悉的調候法，原來八字也是度身訂造的一種法則。大家都知道，合乎別人八字的方法，也不能便說是合適自己，例如他要多往西方招來財運，是不是你也需要一起往西方去呢？又不一定吧。而中醫觀人的身體當下狀態，比八字還要多考慮一些，除了五行臟腑，還有肢體，三焦，六經，氣血水諸項，所以春天祛濕，夏天消暑，秋天潤燥，冬天溫陽等建議，亦不是每人皆適用。有些人一年來就是等待春天的濕潤，又有些人苦候了一年終於有冬天作降溫。若是不明就裏，將善用當節之令的機會調走了，那就是適得其反。

世上的工具很多，但怎樣去使用，就是因應所持有的觀點與理論而異。因為職業是中醫，故此會優先用中醫的觀點去看待事物（不代表會放棄其他觀點），然後比較出現實的反應，看看其假說能否貼近真實。舉例說近來很流行的薑黃，有人開始提倡此物消除炎症，而中藥理論來說是辛溫行血氣。雖然炎症字面上有火，但中醫來剖釋，發炎反應可以分其原因為熱或寒，假若這是因為寒的炎症，薑黃有效，若是因為熱的炎症，薑黃無效而且會加重。

所以調候的方向對了，也要配合工具的使用。不論藥物食物，聲稱越有效，其力亦會越偏，要出現副作用的反應亦會越大。世人以為用藥力大效顯便是唯一良法，其實無論調理還是調候，調整的主人翁應該是事主而不是醫者。像學泊車一樣，要慢慢來觀察變化才能學得好。在診療間的常跟客人說，這套飲食休息習慣，除了是著眼於當下之外，於日後你移民了，或者病情不慎再發之時，也能再次使用去保護自己。使事主能應天時，接地利，用人和，才是我想要的目標。