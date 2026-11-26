當醫生開了鐵質補充劑，並吩咐你隔日服用一粒時，你可能會感到疑惑。很多人以為隔日服用只是為了減輕便秘等腸胃不適，但其實這只是次要原因。最關鍵的原因，在於身體吸收鐵質的特殊機制。

一個原因導致鐵丸副作用

由於體內無法排出多餘的鐵質，腸道設有嚴格的吸收關卡，作為保護機制。當我們服下鐵質補充劑後，肝臟會迅速分泌鐵調素Hepcidin，將鐵質吸收的閘口關小。2020年的一項研究指出，缺鐵性貧血女性在服鐵丸後，體內的鐵調素會持續偏高達24小時，減少鐵質吸收率。反之，若間隔天才服用，鐵質吸收率可提高40%至50%。

若每天服用鐵質補充劑，由於被閘口關上，鐵質因不能即時吸收於腸道內囤積，容易引起作嘔、胃痛、便秘等不適，導致服用者放棄服用鐵片，未能改善缺鐵性貧血。由於研究指出鐵條數只是持續高企二十四小時，研究人員就想找出若果隔天服用，會否減少腸胃不適，同時又可提供所需的鐵質。於是在2023年，瑞士一個研究團隊針對隔日服用的效果展開了一項為期六個月的臨床試驗。該研究招募了150名鐵蛋白Ferritin（即體內鐵質儲備指標）等於或低於30 µg/L的年輕女性，並將她們隨機分為兩組進行雙盲測試：

● 每日組：每天服用100毫克鐵質，連續服用三個月

● 隔日組：隔天服用100毫克鐵質，休息日則服用安慰劑，持續六個月

研究結果顯示：

1. 最終效果相約：兩組最終的鐵質儲備幾乎沒有差異，每日組的鐵蛋白中位數為43.8 µg/L，隔日組為44.8 µg/L。

2. 副作用顯著減少：每日組在服藥當天出現副作用的機率是隔日組的1.6倍。其中以胃痛差異最大（每日組發生率為3.1%，隔日組僅1.2%）；便秘差異較小（分別為1.2%與0.8%）。

3. 吸收效率更高：按鐵蛋白升幅計算，隔日服用的鐵質吸收率高出約36%。

隔天服用代價：需時較長

隔日服用雖然能減少不適並提升吸收率，但則需要較長時間才能足夠補充。在上述研究中，每日組花3個月就達到目標指數，隔日組則需6個月。在第3個月時，每日組的鐵蛋白已升至43.8 µg/L，而隔日組僅為31.3 µg/L。

如果你患有嚴重貧血、急需補充鐵質儲備，這種延遲可能就需考量。同時，研究人員亦指出，對於多數僅輕微缺鐵的女性而言，多等幾個月影響不大；反而因腸胃不適而中途放棄服用鐵丸，才是對治療缺鐵性貧血最大阻礙。

缺鐵性貧血確診準則也在改變

今年9月，美國血液學會建議將成年人的鐵蛋白診斷門檻由15 µg/L提高至30 µg/L。換句話說，根據從前的準則，鐵蛋白低過15 µg/L才能確診缺鐵性貧血。根據最新準則，鐵蛋白低過30 µg/L就即確診缺鐵性貧血。在香港，暫時仍未跟隨美國建議；若你的鐵蛋白介於15至30 µg/L之間，先諮詢醫生意見，再決定是否購買補充劑。

營養師四個補鐵建議

1. 補充前先驗血：確認化驗所採用的診斷標準，並先找出缺鐵的原因，如經血量過多或消化道吸收不良。

2. 遇到腸胃不適先諮詢醫生：如果天天服用鐵片讓你胃痛或便秘，別放棄，向醫生詢問是否改為隔日服用。

3. 掌握最佳服藥時機：建議在早上服用，並搭配富含維他命C的食物或飲料以促進吸收。

4. 每天都進食高鐵食物：海鮮（特別是貝殼類海鮮）、肉類、雞蛋、豆類及豌豆、黃豆類等。