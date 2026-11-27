預防高血壓，很多人第一時間想到少鹽、少油，甚至連一碗白飯也要仔細計算。其實，還有一類平價食材，可能值得多留意：豆類。豆腐、豆漿、毛豆以至紅腰豆、鷹嘴豆，都是日常容易買到的食物。今年發表於《BMJ Nutrition, Prevention & Health》的統合分析，整合12項研究，發現豆類及大豆食品攝取量較高的人，日後患高血壓的風險較低。

研究更進一步分析攝取量，發現豆類與大豆類食品各有不同的風險下降幅度及攝取範圍。不過，這並非叫人每日只靠吃豆腐降血壓，而是提醒我們：選擇蛋白質食物時，豆類或許值得佔一席位。

豆類、大豆食品攝取量與高血壓風險有關

2026年5月刊登於國際醫學期刊《BMJ Nutrition, Prevention & Health》的一項大型統合分析，追蹤了歐美及亞洲約31萬人的飲食習慣。倫敦帝國學院研究員 Dagfinn Aune 團隊發現，豆類攝取量最高的一群人，患上高血壓的風險比最低者低16%；若單看黃豆、豆腐等大豆食品，風險更可降低19%。

更有趣的是「劑量效應」的差異。研究指出，一般豆類（如扁豆、鷹嘴豆、黑豆）吃得越多，降風險效果越明顯，如每日約170克時，高血壓風險降幅可達近30%。相反，大豆食品則呈現「封頂效應」——每日只需攝取約60至80克，風險已能大幅降低28%至29%，再吃多亦不會帶來額外好處。這項觀察性研究雖然無法完全排除其他生活習慣的影響，亦不能替代高血壓患者的常規藥物，但已足以證明日常「識食」對預防血壓失守大有裨益。

纖維、鉀、鎂及大豆異黃酮或有助護血管

豆類與大豆食品為何可能有助預防高血壓？研究團隊指出，當中含有膳食纖維、鉀、鎂及大豆異黃酮等成分，可能共同發揮作用。膳食纖維有助控制體重，亦可能直接影響血壓；鉀有助身體排走多餘鈉質，鎂則有助放鬆血管平滑肌。研究團隊亦推測，豆類及大豆食品的可溶性纖維經腸道細菌發酵後，產生的短鏈脂肪酸可能有助血管放鬆。

大豆異黃酮亦是研究關注的成分。雖然部分人擔心它會影響荷爾蒙，但大豆異黃酮屬植物性雌激素，作用比人體雌激素弱得多。專家認為，日常食用大豆食品的好處，整體而言可能多於風險；不過，不宜自行服用高劑量異黃酮補充劑。

豆腐、毛豆、無糖豆漿點樣食？先從日常份量入手

研究中的大豆食品每日攝取量約60至80克，是觀察到主要風險差異的範圍。以台灣衛福部國健署的食物代換份量作參考，傳統豆腐約80克、毛豆可食部分約50克，或無糖豆漿1杯，各約為1份豆魚蛋肉類。這些份量有助日常安排飲食，但不代表每人每日吃到這個份量，就能得到研究所見的降風險效果。研究亦未有針對豆腐、毛豆或豆漿個別分析，因此不能單憑結果判定哪一款最有效。

想增加豆類攝取量，可以先從熟悉的食物入手，例如以豆腐代替部分肉類，或在沙律加入毛豆。平日少吃豆類的人，宜逐步增加份量，並多喝水，減少脹氣等消化不適。研究結果為日常飲食提供了新方向，但預防高血壓仍要配合整體生活習慣。豆類可以成為餐桌上的好選擇，卻不能取代量度血壓、均衡飲食及有需要時的治療。

傳統板豆腐：約80克（即街市常見約3小格）

嫩豆腐：約140克（約半盒）

毛豆（連莢去殼可食部分）：約50克

無糖豆漿：1杯（約240毫升）

資料來源：《BMJ Nutrition, Prevention & Health》、台灣衛福部國健署