  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
抗癌
抗癌 乳癌 大腸癌 肝癌 前列腺癌 皮膚癌 血癌 肺癌 甲狀腺癌 鼻咽癌 布緯食療

07/10/2022

養和引入監察血癌病情新技術 ！精準度較傳統檢測高100倍！可及早偵測復發徵兆

#健康小tips #健康 #血癌 #白血病 #數碼滴液聚合酶鏈式反應測試 #追蹤突變基因 #血癌復發 #骨髓移植 #血癌惡化速度 #養和醫院 #醫療新技術
  • 收藏文章

　　血癌是本港十大致命癌症之一，每年有數以千計的新患者，當中急性骨髓性白血病（AML）惡化速度最快，患者5年存活率平均僅3成，密切監察病情，釐定最佳治療方法非常重要。

 

　　養和2018年起引入「數碼滴液聚合酶鏈式反應測試」（ddPCR），已為118名白血病患者進行監測。相關技術靈敏度及解析度較傳統檢測高100倍，有助及早偵測復發徵兆，甚至衡量患者進行骨髓移植的風險。

 

左為梁憲孫、右為馬紹鈞

 

　　養和綜合腫瘤科中心主任梁憲孫解釋，AML可在數日至數周內迅速增長，病人5年存活率平均僅3成，密切追蹤變異基因的變化、偵測微量殘存疾病（MRD）很重要，惟白血病患者接受治療後，體內仍可殘留MRD，導致癌症復發，惟傳統顯微鏡檢測靈敏度及準確度不高，難掌握真實病況。

 

可追蹤罕見突變基因 偵測復發徵兆

 

　　該院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞亦指，半數的AML患者有基因突變，40%則有融合基因，故定量PCR、新一代基因排序系統和流式細胞測試，亦未必有效追蹤相關變異基因的變化。

 

　　為此，養和2018年起率先引入「數碼滴液聚合酶鏈式反應測試」（ddPCR），以較傳統檢測高100倍的靈敏度及解析度，仔細掌握MRD數據，至今已為118名白血病患者監察病情。

 

　　馬稱，採用ddPCR技術時，會因應患者的變異基因類別，度身訂造檢測試劑，故可追蹤及鎖定其罕見的突變基因；將個別DNA分子分隔在不同滴液內，更可精準量度MRD數目，有助偵測治療效果、復發徵兆，甚至衡量患者進行骨髓移植的風險及時機，最快可分別在5日和2個月內，提供舊症和新症的相關數據，而收費與流式細胞測試相若。

 

掌握用藥反應 及早轉藥緩解病情

 

　　有53歲慢性骨髓性白血病患者進行相關測試後，發現用藥反應未如理想，且在用藥12個月時，融合基因數量飈升5倍並產生抗藥性，及早轉藥令病情在6個月後得到緩解。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

你可能感興趣

更多抗癌文章

Video

作者

放大顯示
輕養生
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk