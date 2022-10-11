秋風秋雨惹人愁，特別重陽過後。進入深秋，很多人總是覺得胸脇苦悶，偶爾還莫名其妙兩脇隱隱作痛。雖然秋季主肺，肺主悲，情志問題亦往往與肝膽有密切關係；而肝臟的疏泄功能又會影響脾胃。入秋後，除了感冒、上呼吸道疾病爲易發病，腸胃炎、口腔潰瘍、帶狀皰疹等亦是高發疾病之一。千萬別忽略「脇痛」這個訊號！

自覺症狀預示生理變化

醫學檢查結果顯示一切正常，肝酵素無超標，脇痛是錯覺？中醫學和現代醫學對肝的生理功能看法相似，皆認為肝有解毒代謝功能，主責分泌膽汁、造血、儲血調節功能和免疫防禦功能。西醫學的肝功能檢驗ALT、AST等有指導性的參考價值。然而，中醫學認爲自覺症狀與生理變化有預測性揭示，重視「治未病」的核心理念。

中醫解讀「胸脇痛」

據註冊中醫師張立彤所講，脇痛的發生主要是由肝膽病變引起，很多病症都與脇痛相關，肋間神經痛、慢性膽囊炎、膽石症、慢性肝炎及肝癌等，出現以脇肋疼痛為主要臨床表現者，可按中醫「胸脇痛」、「肝著」論治。中醫學認為肝臟位於脇下，肝經脈分佈於兩旁，膽依附於肝，故脇痛主責於肝膽。港人由於熬夜、工作壓力、情緒等問題導致肝膽疏泄不調。臨床分氣、血、虛、實。氣滯、血瘀、濕熱而致的脇痛，一般為實症；肝陰不足而致的脇痛，則為虛症。

張醫師推介按穴療法止脇脹脇痛。選取就用日月、期門、 膻中、大包等穴輕輕揉按；另加，太沖、合谷等穴大力揉按。手法以拇指點按， 每穴約2-3分鐘，每日可按1-2次。

食療推介

玫瑰蘋果茶

材料：玫瑰花2錢、元胡1錢、香附1錢、白芍3錢、蘋果1個、陳皮1角、紅糖適量

製法：蘋果洗淨切粒，將材料洗淨放入煲內（玫瑰花除外），加入清水，大火滾後轉文火煲30分鐘，放入玫瑰花再用大火煮沸後，關火焗5-10分鐘，最後加入紅糖調和

功效：疏肝理氣、止痛

夏桑菊飲

材料：夏枯草3錢、桑葉2錢、菊花3錢、白芍2錢、甘草1錢

製法：所有材料洗淨放入煲內，加入清水，大火滾後轉文火煲30分鐘即可

功效：疏風清熱，柔肝止痛

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。