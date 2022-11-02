大腸癌是本港常見癌症之一，在最新的「2020年香港癌症統計」中，大腸癌更是5大主要致命癌症之一！隨年齡增長，不少人都會患上不同的腸道問題，如便秘、肚瀉、不明原因的腹痛等。想要維持腸道健康，除了在飲食上多加注意，亦要定期檢查自己的腸年齡！

日本腸道細菌專家辨野義己早前就分享了一個自我檢查腸年齡的checklist，即睇以下check point，檢查一下自己的腸年齡吧！

（圖片來源：istock）

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辨野義己自我檢查腸年齡Checklist

生活習慣方面：

1. 放臭屁

2. 面色蒼老

3. 皮膚粗糙，容易長痘痘

4. 容易感到運動不足

5. 很難入睡

6. 去洗手間的時間變得不規律

7. 感到大壓力

8. 經常吸煙

飲食習慣方面：

1. 用餐時間不規律

2. 每星期多於4天出外用膳

3. 經常吃得急

4. 經常不吃早餐

5. 少吃蔬菜

6. 喜歡吃肉

7. 不喜歡牛奶和乳製品

8. 經常飲酒

如廁習慣方面：

1. 大便偏硬，有排便困難

2. 要花氣力才能排便

3. 排便後有仍有大便殘留的感覺

4. 大便氣味難聞

5. 排出一粒粒的大便

6. 大便變軟

7. 大便通常沉到馬桶底部

8. 大便顏色偏深

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